Инициатива наказуема — любовный гороскоп на 30 марта

Сегодня стоит быть осторожнее с предложениями — не все понравятся партнеру.

Сегодня стоит быть осторожнее с предложениями — не все понравятся партнеру.

Овен

Сегодня влюбленные Овны не до конца уверены в себе, их обаятельная улыбка может скрывать тревогу и страх перед будущим. Радость любовных побед им могут омрачить подозрения, связанные с интимной или материальной стороной романа. Возможен страх разоблачения личных тайн или повторения прежних проблем.

Телец

Сегодня свободным взглядам и оригинальным привычкам Тельцов поставлены границы. Свои капризы Тельцам придется согласовывать с партнером - а тот не всегда в настроении поддерживать их экзотические наклонности. В отношениях придется держать дистанцию, что может привести к некоторому охлаждению.

Близнецы

События дня отвлекают Близнецов от любовных игр. Многим представителям знака придется вынужденно отложить романтическое мероприятие. Взяв паузу, вы ничего не потеряете: сегодня общение пойдет не слишком гладко, возможны неприятные помехи или недостаточно доверительные отношения с объектом симпатий.

Рак

Сегодня Ракам стоит готовиться к неприятным сюрпризам в любовных делах. Прежние пути могут быть закрыты, стучаться в запертую дверь небезопасно. Неожиданный досадный барьер побудит к позорному отступлению там, где была надежда на легкий успех. Не стоит обсуждать напрямую интимные и запретные темы.

Лев

Сегодня обстоятельства мешают Львам окунуться в любовную романтику. Этот день вынуждает их мыслить стратегическими категориями - например, думать о будущей карьере или жилье. Эмоционально устойчивая и гармоничная пара может создать себе лишние проблемы, начав спорить о политике, работе или быте.

Дева

Сегодня безопасную тактику в отношениях Девам обеспечит интуиция. Именно она подскажет им верный тон в разговоре (а если нужно, то удачный момент для паузы). Многие Девы получат указание на истинный мотив своего партнера - правда, скорее в форме намека или приметы, чем в виде ясного указания.

Весы

Сегодня Весы зависят от градуса своей чувственности. Лучше, чтобы партнер разделил их настрой, иначе исход свидания будет плохо предсказуем. Этот день провоцирует нетипичные и запретные желания, возможен разброс от ханжества до свободной любви. Не лучший момент для поисков счастья, начала романа.

Скорпион

Сегодня звезды советуют влюбленным Скорпионам держать в отношениях дистанцию - и неусыпно контролировать свои безотчетные старые привычки, если они ей вредят. Выход за рамки чреват потерей репутации в глазах партнера или его референтной группы (что для вас, в данный момент, примерно одно и то же).

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам сделать табу все сложные скользкие темы, которые могут навредить их доверительным отношениям с партнером. Если в вашей паре все гладко, важно уберечь внутреннюю гармонию от вмешательств внешнего мира. Для свидания (особенно, первого) этот день выбирать не стоит.

Козерог

Сегодня все события в своей личной жизни Козероги оценивают с позиций будущего, при этом склонны из-за любой мелочи впадать в уныние. Звезды советуют подправить систему критериев и ценить стабильность больше прогресса: если в ваших отношениях в этот день не случилось ничего плохого, это уже хорошо.

Водолей

Сегодня не в интересах Водолеев проявлять инициативу в любви. Даже в благоприятной обстановке они рискуют проявить не лучшие из своих качеств, могут стать жертвой своей сдержанности или комплекса неполноценности. Возможна излишняя подозрительность и перестраховка там, где нужны легкость и позитив.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит ставить условий партнеру, но также не стоит и брать обязательства самим. Опасно руководствоваться в любви старыми добрыми приметами и предзнаменованиями: они могут сыграть с вами плохую шутку, если вы не приспособите их к новым условиям или к личности нового объекта симпатий.