Берем эмоции под контроль — гороскоп на 30 марта

День может внушить страх будущего, заставить сомневаться в дружбе, выборе профессии.

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе заставляет болезненно реагировать на сюрпризы и новшества, как на ограничение свободы.

День может внушить страх будущего, заставить сомневаться в дружбе, выборе профессии или финансовой политики. Придется взять под контроль эмоции, капризы, запретные желания. Возможны изменения и сбои в системах, связанных с коллективными ресурсами, страховками и социальными выплатами, перемены в работе крупных фондов и корпораций, фискальных и надзорных служб, государственных организаций и общественных объединений. Это не лучший момент для старта проекта и вступления в сообщество.

Овен

День добавит Овнам явных или скрытых тревог в связи с будущим. Он усилит подозрения и опасения, связанные с облагаемой базой доходов, материальной гранью дружбы или интимной стороной любви. Стоит проверить надежность долгосрочных вложений, основу налоговых и финансовых схем: не исключено, что в них имеются уязвимости и нужна реконструкция системы безопасности (например, страхования вкладов).

Телец

Тельцам сегодня тесно в заданных рамках. Возможно ограничение в желаниях и привычках. Не исключается контроль, экзамен, запрет, жест недоверия, отказ в свободе или праве на личную оригинальность. Им придется строже соблюдать свой долг, дисциплину и профессиональную этику, держать дистанцию, уважать чужие права и границы, считаться с мнением коллег, клиентов, начальства, наставника, инстанций.

Близнецы

Сегодня Близнецам придется стать организованнее в работе и рутинных делах, а также в лечебных, ремонтных, проверочных и профилактических процедурах. Задачи этого дня не взять кавалерийским наскоком. Возможна коррекция плана, перестройка идейной системы или материальной базы. Не исключается целый ряд неприятных сюрпризов. Предстоит отказаться от излишней брезгливости и чаще включать интуицию.

Рак

Ракам в этот день важно согласовывать свои внутренние ощущения с внешней обстановкой, иначе их ждет сюрприз: там, где раньше была поддержка, теперь появились ограничения. В зависимости от ситуации, вы можете столкнуться с недостатком прав, финансовым барьером, налоговым бременем, недоверием и отвержением группы, неприятием вашего творчества и непризнанием статуса, интимной проблемой в любви.

Лев

Сегодня звезды обращают внимание Львов на основополагающие принципы их быта, карьеры и отношений с людьми. Может требоваться обновление уклада, изменение долгосрочного договора, пересмотр профессиональных перспектив, жилищных условий, принципов дружбы. Есть предпосылки для нервозности и обострения конфликта. В стратегических вопросах необходим баланс свобод и ограничений, прав и обязанностей.

Дева

Сегодня Девы могут столкнуться с неожиданным внешним препятствием - но легко преодолеют его, включив интуицию и умение вызывать доверие. Если на вашем пути встал бюрократический барьер, игнорируйте формальности и предлагайте приватный разговор в обход протокола: это поможет вам уладить недоразумение, пройти проверку или получить разрешение. Отправляться в дорогу лучше заранее: возможен сюрприз.

Весы

Весам сегодня пригодится дальновидность и проницательность в материальных вопросах. События этого дня ставят особый акцент на стратегических ресурсах - например, на долгосрочных новых вкладах. Там, где речь идет о будущих доходах, выгодах или налогах, не во всем стоит верить друзьям. Возможен скрытый подвох в оригинальном предложении. Лучше повременить с важной покупкой, продажей, инвестицией.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно контролировать свои привычки, помнить о долге и дисциплине. Корректность пригодится в общении с друзьями и коллегами, не будет лишней в семье и на общей территории. Ключ к успеху - соблюдение границ и чувство меры в эксперименте. Попытка «зайти за флажки» может караться сурово, вплоть до отчуждения сейчас или формирования репутации нежелательного элемента на будущее.

Стрелец

Стрельцам не повредит временное уединение. Если нельзя без общения, задайте ему оптимальные границы. Важно не просто сузить круг профессиональных, дружеских или родственных связей, а стать в нем разборчивее. Этот день усиливает эмоциональность, притупляет бдительность и формирует тайную почву для неприятностей. Разумная дистанция убережет вас от неверных слов, даст время отдохнуть или подумать.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит дополнительно выверить свою стратегию на будущее. В зависимости от личных приоритетов и внешних обстоятельств, не помешает проверить на разумность свои финансовые, профессиональные, творческие или любовные планы. Нежелательны покупки, продажи и вложения. Добрым знаком будет отсутствие неприятностей: оно скажет об устойчивости вашей позиции и грамотно взятом направлении.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше жать на тормоз, а не на газ. Лучшая политика — перестраховка. Нужна осмотрительность в профессии, в общении с друзьями, начальством, инстанциями, домочадцами. Возможна проверка бдительности, сюрприз в домашних или деловых планах. Пригодится дисциплина, чувство долга, доля аскетизма и равнодушия к искушениям. Не стоит вступать в должность, резко менять цели, проект, жилье.

Рыбы

Сегодня у Рыб есть искушение внутренне расслабиться, но лучше этого не делать. Ситуация непредсказуема: старые приметы и схемы не работают, а новые правила в очередной раз меняются. Вместо одних опасностей могут появиться другие, более коварные. К счастью, вы не безоружны: не стоит сбрасывать со счетов свою интуицию и умение «читать между строк» (в том числе, когда информация идет из-за рубежа).