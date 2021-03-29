Астролог назвал самые опасные дни для автомобилистов

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 29 марта по 4 апреля.
Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 29 марта по 4 апреля.
16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах толкает нас поддерживать всех и каждого. А это, кстати, добавит немало бонусов к нашей карме. Поэтому не...
17-18 лунные сутки. Луна в Скорпионе делает нас всех королевами драмы и заставляет заламывать лапки и инфернально реветь в любой непонятной ситуации...
Всю неделю Венера в знаке Овна. Там она покровительствует ярким и пылким отношениям, искренности и смелости, победе над соперниками и темпераментному...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...
Венера в Овне склоняет к импульсивным тратам. Люди энергичные, решительные будут делать выбор сразу, не задумываясь, и им это будет по душе. А вот те,...