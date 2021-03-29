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Астролог назвал самые опасные дни для автомобилистов

29 марта 2021ГороскопыРамблер

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 29 марта по 4 апреля.

Астролог назвал самые опасные дни для автомобилистов
Фото: depositphotos

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 29 марта по 4 апреля.

Понедельник — хороший день для использования автомобиля, ситуация на дорогах относительно спокойная.
Вторник и среда выглядят напряжённее, нарушения правил движения могут привести к штрафам и ДТП.
Четверг и пятница — умеренно благоприятные дни для поездок, в том числе для дальних переездов, пересечения границ государств.
Суббота и воскресенье подходят для ремонтов, чистки салона авто, поездки могут потребовать от водителей внимания к качеству дороги, правильному креплению грузов, если не спешить, то дни пройдут удачно.
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