Вронский называл Россию золотым зерном и был уверен, что именно она станет мировым духовным центром.

Пользователи Сети поняли, что предсказание Сергей Вронский, известного как астролога Иосифа Сталина, о большом пожаре в Калифорнии сбылось.

«В конце прошлого года я видел во сне в огне пылающую Калифорнию, — говорил Вронский, — Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Голливуд лежали в руинах. И я слышу голос: «Это Содом и Гоморра »

В прошлом году площадь пожаров в Калифорнии побила все рекорды и составила 930 тысяч га. В огне оказалось почти все западное побережье США.

Это дало основание думать, что и другие предсказания астролога сбудутся. Он позитивно описывал будущее России. Так, он предсказал подъем экономики в 1999 году и считал, что он продлится 10 лет. Вронский также говорил, что России получится вернуть свое величие только после объединения со странами. Многие полагают, что речь идет об объединении с постсоветскими республиками.

Также Вронский считал, что процветание страны начнется тогда, когда к власти придет человек, заинтересованный в развитии страны, а не для собственной выгоды. Астролог называл Россию золотым зерном и был уверен, что именно она станет мировым духовным центром.