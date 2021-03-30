Прислушайтесь к внутреннему голосу — любовный гороскоп на 31 марта

В трудных ситуациях стоит включить интуицию на полную громкость.

В трудных ситуациях стоит включить интуицию на полную громкость.

Овен

Сегодня влюбленных Овнов бодрит опасность. На фоне волнения и кризиса многие Овны почувствуют двойной прилив эмоций и сексуального желания, будут не прочь пойти на авантюру и поднять ставки в любовной игре. Не исключено, что задуманное увенчается успехом, если учесть их привлекательность и энергию.

Телец

Сегодня Тельцам стоит быть немного авантюристами в любви — например, не бояться заоблачных целей и высокой конкуренции. В то же время, звезды не советуют заранее рассчитывать на успех, так как любовь будет похожа на игру в рулетку: фортуна улыбнется не тому, кто все продумал, а тому, кому повезло.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы одержимы подоплекой событий, зациклены на мелочах и порой делают из мухи слона. Возможно болезненное внимание к деталям морального кодекса и интимным нюансам. Но это не случайная блажь, а тайный расчет: у большинства Близнецов есть свой интерес и скрытый план действий.

Рак

Сегодня влюбленные Раки упрямы и проявляют упорство там, где их отвергли. Шансы на успех повысит их проницательность: они интуитивно угадают тайные чувства и мысли объекта своих симпатий, могут придумать ловкий маневр для обхода внешних запретов, взломать незыблемые на вид программы и шаблоны.

Лев

Сегодня Львам важно рассчитать свои силы в любовной игре и заранее учесть превосходство противника. Удача возможна в «абсолютных единицах», но собственный успех может показаться вам незаслуженно скромным в сравнении с чужой уверенной победой. Не нервничайте: негативные эмоции сделают вас уязвимее.

Дева

Сегодня влюбленные Девы любопытны, скрытны и проницательны, обладают литературным или детективным даром, талантом психолога. Возможен интерес к сталкингу, сплетням, закулисным поискам. Вероятны вести от партнера в разлуке. Удачный момент для приватного разговора: вы многое поймете из его подтекста.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам не ограничиваться лицезрением приятной внешней картины своего романа. Стоит заглянуть за кулисы спектакля - туда, где рождаются магнетические влечения или куются ресурсы для дальнейшего счастливого совместного существования. Возможно, вы откроете для себя важную тайну.

Скорпион

Сегодня Скорпионы многого ждут от любимых - а те, в свою очередь, многого ждут от них. Взаимное ожидание несбывшегося чуда грозит неожиданным взрывом претензий, но есть и другой вариант - взаимная ненасытность на фоне роста любовных аппетитов партнеров. В обоих случаях, не помешает знать меру.

Стрелец

Сегодня Стрельцам полезно побеседовать с пассией «по душам» в приватной атмосфере. Главный подвох — в активном воображении Стрельцов, которое в эти сутки с маниакальной одержимостью дорисовывает каждый намек в чужой речи фантазийной развернутой картиной. Не зацикливайтесь на болезненных темах.

Козерог

Сегодня Козероги проницательны, а любовь удвоит их прозорливость. Их не впечатлить показухой, они чуют искренность и ложь. Их выводы подтвердит секретный канал информации или житейский опыт. В любви они будут тайно гнуть свою оригинальную линию и в любой авантюре позаботятся «подстелить соломки».

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи чувствительны к соблазнам, могут стать жертвой своих страстей, зависимостей, амбиций, неудовлетворенного самолюбия. Их легко «взять на слабо» и «развести на эмоции». Уступайте искушению, пока нет угрозы вашим базовым принципам: их вам лучше не предавать, даже ради любви.

Рыбы

Сегодня главный друг всех влюбленных Рыб - их внутренний голос. Если к нему примешаются другие «дружеские» голоса, лучше расценить их как помехи в эфире. Выиграть в запутанной ситуации поможет верность прежним идеалам. Получая любовные письма, отметайте шелуху эвфемизмов и сразу читайте подтекст.