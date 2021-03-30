Деньги текут рекой — финансовый гороскоп на 31 марта

Сегодня деньги придут к каждому, кто активен и инициативен.

Сегодня деньги придут к каждому, кто активен и инициативен.

Овен

Овны, особенно женщины, смогут многие вопросы урегулировать благодаря своему личному обаянию. Постарайтесь действовать самостоятельно и направьте свою энергию на расширение деловых связей – в этом вам будет сопутствовать удача. Бизнесмены смогут дать успешный старт своим проектам. Не исключено, что ваша деятельность может быть подвергнута проверке.

Телец

Тельцам рекомендуется направить всю свою энергию на увеличение доходов. Сегодня вам будет сопутствовать удача в деньгах, однако деньги сами собой к вам с неба не упадут – их придется зарабатывать собственным трудом. Постарайтесь обходиться без финансовых заимствований. Это один из тех дней, когда можно начинать откладывать деньги под какую-нибудь крупную покупку в дальнейшем.

Близнецы

Близнецам рекомендуется проявлять инициативу в делах, направляя максимум внимания на работу в составе трудового коллектива или группы единомышленников. Вы сможете прекрасно вписаться в коллективный процесс и в полной мере реализовать свои профессиональные возможности. Успешно идут проектно-конструкторские работы и научные исследования.

Рак

Успешно пойдут дела у Раков, занимающих руководящие должности. В течение дня вам может поступить ценная аналитическая информация, на основе которой вы сможете принять правильные управленческие решения. Старайтесь действовать методом мягкой силы, пытайтесь убедить партнеров. Те, кто работает на подчиненных должностях, смогут заручиться поддержкой начальства.

Лев

У Львов удачное время для профессионального совершенствования и обмена опытом. Ваши интеллектуальные способности будут находиться на высоком уровне и вы сможете успешно усваивать большие объемы информации. Кроме того, усиливается ваша тяга к знаниям – это немаловажный фактор для успеха. Успешно проходят служебные командировки.

Дева

Девам сегодня не нужно бояться перемен на основной работе. Даже если в вашей трудовой организации идут кадровые перестановки, то для вас может открыться удачная возможность для получения более высокой и оплачиваемой должности. Однако не торопитесь подписывать важные документы. Также это благоприятный день для запроса в банк по поводу выдачи кредита.

Весы

У Весов прекрасный день для ведения переговоров и урегулирования юридических вопросов. Студенты вузов смогут успешно усвоить учебный материал и сдать все необходимые экзамены и зачеты – у преподавателей к вам не будет много вопросов. Работникам торговли следует быть внимательнее при расчетах с покупателями – возрастает вероятность обсчитаться себе в убыток.

Скорпион

Скорпионы, наделенные от природы талантом к техническому творчеству, смогут проявить себя изобретателями и рационализаторами, предложат интересные инженерно-технические решения. Хорошее время для мастеров сервисных центров по ремонту техники и автомобилей. Однако не следует сразу ждать роста доходов – поступление денег может задерживаться.

Стрелец

Стрельцам звезды не советуют проявлять инициативу и начинать новые дела – у вас сейчас может быть ошибочное представление о реальном положении дел. Кроме того, вы можете переоценить свои способности решать вопросы в оперативном порядке. Если вы работаете в паре с деловым партнером, то можно временно делегировать партнеру часть своих полномочий – он вас не подведет.

Козерог

Звезды советуют Козерогам браться за те дела, которые можно сегодня же довести до завершения. Улучшаются отношения с коллегами, вы можете рассчитывать на их содействие в деловой активности. Делайте ту работу, в которой чувствуете себя опытными профессионалами. Также хорошо заниматься освоением технических новинок и нового программного обеспечения.

Водолей

Водолеи в этот день почувствуют усиление творческих способностей и удачливость в делах. Консультантам сетевого маркетинга рекомендуется проводить рекламные мероприятия в расчете на привлечение новых клиентов и подписчиков – ваши усилия не пройдут впустую. Активизируются торговые дела. Продавцы смогут отметить рост покупательского спроса.

Рыбы

Рыбы сегодня будут удачливы в деньгах. Особенно это относится к видам деятельности, связанным с недвижимостью, торговлей продуктами питания, жилищно-коммунальным хозяйством. Хорошо заниматься анализом состояния своего бюджета и делать выводы относительно дальнейшей стратегии в финансах. А вот для карьеры и взаимоотношений с начальством сегодняшний день неблагоприятен.