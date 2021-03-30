Градус эмоций растет — гороскоп на 31 марта

Сегодня возможны волнения, преувеличения, экзальтация чувств, ненасытное любопытство, сплетни.

18-19 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны и Юпитера поднимает градус эмоций и планку запросов.

Возможны волнения, преувеличения, всплеск аппетита, экзальтация чувств, ненасытное любопытство, сплетни. Велико искушение поднять расходы, взять кредит под будущие удачи, выйти за рамки начального плана. Не стоит ждать объективности: излить душу важнее, чем найти истину. Успех зависит от везения, но также от чутья и доступа к тайным каналам информации: там, где не взять барьер напрямую, она подскажет обходной путь. Аспект к Меркурию поможет «читать между строк», вести закулисные переговоры и работать с архивами.

Овен

Сегодня чувство опасности или волнение заставляет Овнов не уходить из игры, а повышать ставки. День располагает к авантюрному настрою: расчету на щедрость друзей, надежде на счастливый случай и далекое «светлое будущее». Возможна склонность набирать обороты в критической материальной ситуации - например, гасить старый кредит новым. Важно иметь тайный канал информации и уметь читать его подсказки.

Телец

Тельцам этот день добавит волнений. Окружающие их люди стремятся выйти за изначальные рамки и склоняют их к тому же, а дурной пример, как известно, заразителен. В итоге, может набрать обороты профессиональная конкуренция или другое соперничество. Волна событий вынесет кого-то наверх - но удача может улыбнуться не вам, а вашим оппонентам, так как в эти сутки любой успех зависит от доли везения.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит бояться лишних хлопот, главное, не вредить здоровью. Близнецы-энтузиасты сами найдут себе двойную ношу, остальных мобилизует начальство или нештатная ситуация. Мотив может дать благая цель (например, доброе дело), стремление к исцелению, исследовательский интерес или тайный честолюбивый карьерный замысел. Многие Близнецы будут в курсе слухов, могут сами их распускать.

Рак

Сегодня секретным оружием Раков может стать их проницательность, тайный исследовательский азарт, контакт из прошлого, а в критической ситуации - инстинкт самосохранения. Многие Раки найдут нужные деликатные слова, ухитрятся обойти запрет, взломать код чужих установок или мощный шаблон коллективного разума, найдут кредит, спонсора, инвестора. Но любая победа потребует своей цены: рисков, волнений.

Лев

Сегодня запросы Львов могут столкнуться с чужими интересами. Возможен новый виток идейного противостояния, конфликт с привычками домочадцев, амбициями друзей или планами партнеров, спор о доме, наследстве, ресурсах, льготах, о расширении территории или области влияния. Скорее всего, Львам предстоит потесниться или уступить - но при этом им удастся сберечь самое важное и сохранить достоинство.

Дева

Дев вплоть до ночи сопровождает тайный исследовательский азарт, заставляя быть психологами и детективами. Если не удалось до конца разгадать загадку или пройти весь маршрут, не стоит унывать и ставить себе мысленный дизлайк: сегодня, чтобы попасть в цель, необходимо метить чуть выше. Замахнувшись на многое, вы узнаете ровно то, что нужно - и это нормально. Неплохой день для приватных переговоров.

Весы

Весов этот день склоняет к дополнительным тратам (особенно, на путешествие, страхование дома или проекта, обучение детей). Возможно, придется вновь вложиться в развитие творческой идеи или фрилансерского бизнеса. Избежать неоправданных расходов поможет знание финансовых и налоговых тонкостей. Важны детали, не указанные в открытых источниках: можно узнать новое о друзьях, инвесторах, кредиторах.

Скорпион

В этот день Скорпионам станет сложнее контролировать свои аппетиты и усмирять уязвленную гордость - но еще сложнее будет даваться сдержанность их близкому окружению: коллегам, друзьям, домочадцам, землякам. Возможно столкновение идей, привычек или амбиций, война за власть, дом или территорию. Не исключено, что порой всем участникам событий будет отказывать чувство меры и инстинкт самосохранения.

Стрелец

Сегодня Стрельцы впечатлительны и мнительны, но могут успешно скрывать этот факт. Опасно подпитывать тайные эмоции: можно стать жертвой старых надуманных обид, сплетен, фантазий или непомерных амбиций. Нежелательны инициативы. Хорошо уйти с головой в уединенное исследование, погрузиться в частную переписку, в чтение книг, просмотр фильмов или изучение архивов, найти убежище, уехать на природу.

Козерог

Сегодня Козероги - свидетели событий, но не всегда их прямые активные участники. Многих Козерогов остановит плохой опыт прошлого или чутье на опасность. Также, их выручит тайный канал информации, благодаря которому они смогут понять завуалированную суть происходящего и сумеют предвидеть исход дела. Делая взнос в проект или вложение в будущее, они интуитивно поймут уровень рисков и подстрахуются.

Водолей

Ситуации дня искушают Водолеев выйти за изначальные рамки, изменить во имя неких благ и льгот собственным принципам. Шанс расширить свои права, подняться по иерархической лестнице или продвинуть свои идеи может быть провокацией, проверкой или ловушкой. Золото грозит превратиться в щебень. Уступив соблазну и зову амбиций, легко подпортить карьерные перспективы и репутацию, подорвать самоуважение.

Рыбы

Сегодня Рыбам таинственно и стабильно везет, пока они не поддаются желанию получить больше, «ловко» обманув судьбу или преступив закон. Важно слушать свой внутренний индикатор меры и безопасности, держать связь с далекими регионами, получать достаточно пищи для ума и души. Не стоит действовать по примеру друзей (в том числе, зарубежных и иногородних): их методы могут оказаться для вас ловушкой.