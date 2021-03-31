ТОП-4 стереотипов о знаках зодиака

Подобные мифы однозначно требуют разоблачения.

Мнения о знаках зодиака уже давно обросли стереотипами, многие из которых ошибочно приписывают представителям гороскопа те или иные недостатки.

Подобные мифы однозначно требуют разоблачения, поэтому сегодня разберём 4 самых известных заблуждения о знаках зодиака.

Козероги – безэмоциональные сухари

Люди привыкли видеть Козерогов отстраненными, с головой погруженными в работу. На первый взгляд кажется, что Козероги живут только ради того, чтобы работать, и даже не способны радоваться мелочам. Всё это заблуждения: на деле Козероги излишне практичны, чтобы тратить своё время впустую. Любой Козерог отправится на заслуженный отдых и с удовольствием повеселится с друзьями, если будет точно уверен, что обеспечил себе завтрашний день. Козероги, как и все люди, всегда испытывают эмоции: им также радостно и больно, весело и грустно. Главное отличие земляного знака состоит в том, что он предпочитает не выносить сор из избы и не демонстрировать чувств окружающим.

Близнецы – двуличные лгуны

Распространено мнение, что Близнецам нельзя верить, потому что двойственность характера буквально заставляет их врать и изворачиваться. На самом деле, Близнецы вовсе не коварные и злые. Непостоянство воздушного знака объясняется любовью ко всему новому и высокой способностью адаптироваться к переменам, которым Близнецы обычно очень рады. Знак, получивший к сведению новый материал, обработает его и перестроиться настолько быстро, что окружающие не успеют моргнуть глазом. И обязательно подумают, что Близнецы сделали всё это со зла.

Овны – опасные агрессоры

Общество уверено, что представители огненного знака – это злые люди, которые неадекватно реагируют на большинство ситуаций и сразу лезут с кулаками. На деле всё обстоит совсем иначе: большинство Овнов – жизнерадостные, всегда имеющие оптимистичный настрой. Чтобы разглядеть в Овне агрессора, придётся чем-то сильно его разозлить. В таком случае огненный знак действительно способен вспылить и наломать дров. Впрочем, мало кто знает, что Овны очень отходчивы и довольно быстро начинают жалеть о содеянном, если в порыве страсти сильно надебоширили.

Скорпионы – мстительные злодеи

Скорпионы далеко не такие злые, как думают о них люди. Они вообще не злые, если узнать их поближе. Представители знака умеют быть верными и преданными друзьями, а за маской первичной холодности часто скрывается чувственный человек. Вести себя агрессивно Скорпионы могут с теми, кто их действительно масштабно предал, однако такое поведение – естественная защитная реакция, на которую способен представитель любого знака. Если человек родился под знаком Скорпиона, это совсем не значит, что он отправляется мстить за каждую (даже самую мелкую) пакость.