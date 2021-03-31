Уйти в тень или рекламировать себя – гороскоп на 1 апреля

Общаться в этот день полностью противопоказано – вляпаемся в конфликт.

Пора уйти в тень, заколотить двери и окна и работать в одиночестве, чтобы никто не бесил и не мешал – эмоции сегодня на пределе. Общаться в этот день полностью противопоказано – вляпаемся в конфликт или наживем себе дополнительных проблем. Дела, требующие совместных решений, тоже пролетают мимо – они лишь разожгут спор и испортят нам и без того ужасное настроение. А вот на работе все более, чем просто хорошо – все круто! Вы и готовы, и можете свернуть горы, впечатлить начальство и найти отличных партнеров. Читайте личный гороскоп и держитесь подальше как от незнакомцев, так и от любимых людей.

Овен

Пришло время распрощаться со всем ненужным и приманить в свою жизнь новое, поэтому смело отказывайтесь от старых мыслей, обязанностей и людей. Также полезно в этот день общаться – некоторые разговоры могут подкинуть вам неплохие идеи, которые вы сможете реализовать на работе. В этот день звезды подсказывают прислушиваться к интуиции – она поможет в особо сложных моментах.

Телец

Сегодня вам захочется бежать навстречу приключениям и ярким эмоциям. Звезды не запрещают, но напоминают о безопасности – очень важно прихватить с собой маску и перчатки, ведь коронавирус не дремлет. Также в этот день для вас открываются любые двери, но стоит найти правильный подход к каждому занятию, чтобы в конечном итоге это все не обернулось новыми проблемами.

Близнецы

Не распыляйте свое внимание, концентрируйтесь на делах и задачах, и тогда этот день преподнесёт вам сюрпризы, которые повлияют на ваше будущее. Также полезно сегодня общаться с единомышленниками и коллегами – разговоры с ними могут натолкнуть вас на интересные идеи, которые можно будет реализовать уже в ближайшее время. Полезно сейчас думать не только о себе, но и о близких людях – им нужна ваша поддержка.

Рак

Пора расставлять приоритеты и менять модель поведения – это изменения помогут вам во всех сферах жизни. Главное – не расстраиваться, если что-то пойдет не так, сейчас вы учитесь жить по-новому, а это не быстрый процесс. Также звезды напоминают о хобби – сегодня у вас может получиться настоящий шедевр, на котором можно заработать очень даже неплохую сумму.

Лев

Утро выдастся тяжелым – все мысли будут разбегаться по углам, а мозг откажется выполнять даже самые простые задачи. Поэтому стоит отложить серьезные дела на вторую половину дня, когда негативные тенденция дня сменятся на позитивные. Кстати, ближе к вечеру вам будут даваться самые сложные дела – не провороньте это хорошее время. Тем более что в этот момент на помощь могут прийти коллеги и друзья.

Дева

Держим курс на финансово выгодные задачи и разговоры – сегодня вы сможете получить неплохие деньги даже за информацию. Также полезно в этот день заняться спортом – так вы сможете сбросить стресс, который накопился за первую половину недели. Вечер лучше провести в кругу близких и любимых – пообщайтесь о будущем, затроньте важные для вас темы и попробуйте найти ответы на волнующие вопросы.

Весы

Прекрасный день, чтобы начать что-то новенькое на работе и в жизни в целом. Постарайтесь быть открытым к любым предложениям и интересным задачам – в будущем это принесет вам неплохие деньги. Тем более что мозг сегодня работает на всю мощность – помогает найти ответы на вопросы, альтернативные варианты и легкие пути. В особо сложных моментах можно попросить помощи у друзей – они не откажут.

Скорпион

Энергии сегодня столько, что можно легко свернуть горы. Постарайтесь применить свою силу правильно и взяться за финансово выгодные задачи. Вообще, звезды советуют в этот день быть максимально смелым и браться за самые сложные дела – у вас точно все получится. На личном фронте тоже все прекрасно, только вот вам не мешает научиться не только слышать, но и слушать своего партнера.

Стрелец

Отличный день, чтобы и поработать, и отдохнуть, и пообщаться с близкими людьми. Также сегодня можно наладить как деловые, так и личные связи, помириться с теми, с кем давно в ссоре и влюбить в себя самого симпатичного незнакомца/незнакомку. А вот на работе стоит отключить рациональность и фантазировать и креативить изо всех сил – вы точно впечатлите начальство.

Козерог

Следите за словами и действиями – сегодня неумышленно вы можете обидеть кого-то. А в неловких ситуациях лучше включать чувство юмора. Вообще, в этот день вам будет жирно вести – все будет получаться как по маслу и каждое дело обязательно закончиться успехом. Только звезды советуют в этот день не браться за все и сразу, а сконцентрировать свое внимание на нескольких задачах.

Водолей

Обязательно начинайте что-то новое, беритесь за неизведанное – сегодня у вас все пойдет как по маслу. Также активно продвигайте свои планы и идеи – к вам будут прислушиваться, а в некоторых ситуациях даже помогать впечатлить кого-то. Полезно думать о здоровье – в последнее время ваш иммунитет вас очень сильно подводит, поэтому чаще гуляйте на свежем воздухе и обязательно высыпайтесь.

Рыбы

Сегодня стоит вспомнить о проектах, которые вы отложили и подумать о предложениях коллег и начальства – что-то из этого вас заинтересует, а в будущем – принесет неплохие деньги. Также звезды советуют в этот день заниматься делами, на которые прежде не было времени. Полезно думать о здоровье и отслеживать свое самочувствие – возможно, вам нужно обратиться к врачу.