Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи

Смотрим в прошлое или будущее — гороскоп на 2 апреля

1 апреля 2021ГороскопыРамблер

Сегодня Луна в Стрельце — не только генератор надежд и гуманных идей, но и поставщик иллюзий.

Смотрим в прошлое или будущее — гороскоп на 2 апреля
Фото: rambler

19-20 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце - не только генератор надежд и гуманных идей, но и поставщик иллюзий.

День расширяет возможности за счет новых находок или отдачи от прошлого - но он также обещает суету, путаницу, опоздания, дезориентацию и нервозность. Подарок судьбы омрачит цепь недоразумений. Может выявиться досадный факт недопонимания, упущение, небрежность, обман или ошибка навигации. Возможны проблемы с иностранцами, попутчиками, маршрутами, транспортом, с сервисом доставки, перевозки, информационных услуг. Не улучшат дело запоздалые туманные объяснения. Нежелательны переговоры и начинания.

Овен

Сегодня Овны - идеалисты и романтики, ими движет надежда, мечта или вера. День дарит им вдохновение и моральную поддержку, добавляет удачи, помогает раскрыть художественные таланты, но также дезориентирует и «путает следы». Из тайных источников и далеких краев придут неточные запоздавшие сведения, есть риск опереться на слухи и сплетни. Не стоит спешить с начинанием, заявлением, переговорами.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит бояться приключений, но желательно остерегаться афер, подозрительных компаний, сомнительных источников информации и непрозрачных методов ведения дел (особенно, за рубежом). И в деловой, и в романтической ситуации не стоит недооценивать моральные установки людей, с которыми вы связаны: это поможет избежать ловушек. Лучше всего служить глобальной цели или благородной идее.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам избегать целевых переговоров (особенно, начинать их с нуля). Затронутые в них темы могут быть уже не актуальными, споры запоздалыми. Разговор оставит неприятный осадок или внушит ложные надежды. Лучше отложить собеседование, личное знакомство, отправку резюме. Но важно поддерживать контакты в целом - в том числе, с друзьями, учениками или наставниками за рубежом.

Рак

Ракам вплоть до вечера удастся поддерживать вокруг себя относительную гармонию. Не стоит откладывать несложные приятные занятия: такие, как ваши любимые косметические процедуры или наслаждение лакомствами. В конце дня лучше удержаться от начинаний на постоянной основе, а в экспериментах быть дальновиднее: отдача от них пока сомнительна. Важно не поддаться рекламе, всеобщей нервозности и ажиотажу.

Лев

Начало дня пройдет для Львов спокойно, но подспудно будет расти ощущение напряжения. Ключевой момент вероятнее с наступлением вечера или даже ночи. Возможна схватка или дружеская борьба. Вам могут бросить вызов, очертить границы, выставить ультиматум. Смена чужой тактики не случайна. Прежде чем азартно «поднимать перчатку», убедитесь, что силы равны, иначе вас ждут серьезные проблемы в будущем.

Дева

В начале дня для Дев все закончится благополучно. Если не получится сорвать крупный куш, судьба подарит «малое счастье» - например, небольшой приз. Удастся поладить после ссоры, восстановить симпатию или равенство выгод. Вечером вам не стоит ввязываться в игру без необходимости (исключения: служебный долг, срочная помощь детям или другу). События укажут, где пора обновить технику безопасности.

Весы

До наступления вечера Весам лучше заниматься несложной рутиной. Не стоит пренебрегать мелочами, связанными с семейным и профессиональным долгом. В конце дня у вас может возникнуть желание оперативно включиться в новую игру или в поток событий, провести эксперимент в группе, с подачи партнера или по чужому примеру. Звезды советуют ограничиться первым пробным шагом: «тише едешь — дальше будешь».

Скорпион

Пока не настал вечер, Скорпионы могут надеяться на гармонию в отношениях. Скорее всего, этом будет заслугой партнера, который не желает ссориться по своим причинам. В конце дня жизнь покажет, что выход из зоны комфорта неизбежен для обеих сторон (или для всех, если в игре много участников). День может завершиться внезапной сменой планов и тактики, ажиотажем, волнением, раздражением, конфликтом.

Стрелец

Сегодня звезды испытывают терпение Стрельцов вынужденным ожиданием. На фоне временного бездействия могут усилиться тайные переживания, суеверные страхи. Ближе к ночи вас ждет взрыв вдохновения, возможен новый вираж дороги или обнадеживающий поворот событий. Безусловно, это ваше право и ваш шанс, но суетиться и опережать судьбу неразумно: проявите мудрость, дальновидность и «торопитесь медленно».

Козерог

Козерогам и их оппонентам судьба дает последний шанс решить дело миром, проявить дипломатичность и благоразумие. Лучше воспользоваться им еще до вечера и пойти на уступки. В конце дня опасно поддаваться азарту, мстить, ввязываться в приключения и эксперименты: такие авантюры потенциально разрушительны для вашего кошелька, бизнеса или имущества, причем масштаб бедствия будет очевиден не сразу.

Водолей

В начале дня Водолеям лучше заняться несложной рутиной. Вечер заставит собраться и встать в боевую стойку. Возможно, вас спровоцируют на активность, надавив на чувство долга или какой-то комплекс — либо вы сами не сможете пройти мимо какого-то события, повода, шанса. Возможен конфликт в доме, конкуренция в бизнесе. В любой схватке важна личная техника безопасности, не помешают меры против травм.

Рыбы

Утром Рыбы инстинктивно будут наслаждаться доступными им радостями. В конце дня внезапно потребуются силы на нестандартное решение срочной задачи. Возможна внеплановая вахта, суета, нервозность, служебный аврал, тревога за детей или питомцев, за инструменты или ход работ. Может требоваться неотложная помощь другу, ремонт техники, снятие болей, включение в общий творческий или социальный проект.

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Гороскоп на сегодня
Дата рождения

Пора уйти в тень, заколотить двери и окна и работать в одиночестве, чтобы никто не бесил и не мешал – эмоции сегодня на пределе. Общаться в этот день...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Нравится 1
Гороскоп на завтра для всех знаков

Сегодня захочется устраивать скандалы, выяснять отношения и заламывать белые ручки в любой непонятной ситуации. И причина всему – ревность. Поэтому...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Не время для доверительных бесед — любовный гороскоп на 2 апреля
Подстраиваемся под обстоятельства — финансовый гороскоп на 2 апреля
Смотрим в прошлое или будущее — гороскоп на 2 апреля
Психолог рассказала о значении смеха для человека
Акценты апреля: планеты помогут с деньгами
Как найти связь со своим внутренним ребенком
Как притянуть к себе деньги силой мысли
Названы знаки, не вызывающие доверия у работодателей
Три знака, которые способны на великие дела, но им мешает лень
6 знаков, которые разбогатеют в апреле
Каких знаков зодиака опасалась Ванга
Павел Глоба предрек опасный апрель нескольким знакам
Приметы на 2 апреля: что нельзя делать в этот день
Как не стоит шутить со знаками зодиака
Уйти в тень или рекламировать себя – гороскоп на 1 апреля
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков

Всю неделю Венера в знаке Овна. Там она покровительствует ярким и пылким отношениям, искренности и смелости, победе над соперниками и темпераментному...

Читать продолжение
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Любовный гороскоп на апрель для всех знаков
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...

Читать продолжение
Нравится 5
Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков

Венера в Овне склоняет к импульсивным тратам. Люди энергичные, решительные будут делать выбор сразу, не задумываясь, и им это будет по душе. А вот те,...

Читать продолжение