Смотрим в прошлое или будущее — гороскоп на 2 апреля

Сегодня Луна в Стрельце — не только генератор надежд и гуманных идей, но и поставщик иллюзий.

19-20 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце - не только генератор надежд и гуманных идей, но и поставщик иллюзий.

День расширяет возможности за счет новых находок или отдачи от прошлого - но он также обещает суету, путаницу, опоздания, дезориентацию и нервозность. Подарок судьбы омрачит цепь недоразумений. Может выявиться досадный факт недопонимания, упущение, небрежность, обман или ошибка навигации. Возможны проблемы с иностранцами, попутчиками, маршрутами, транспортом, с сервисом доставки, перевозки, информационных услуг. Не улучшат дело запоздалые туманные объяснения. Нежелательны переговоры и начинания.

Овен

Сегодня Овны - идеалисты и романтики, ими движет надежда, мечта или вера. День дарит им вдохновение и моральную поддержку, добавляет удачи, помогает раскрыть художественные таланты, но также дезориентирует и «путает следы». Из тайных источников и далеких краев придут неточные запоздавшие сведения, есть риск опереться на слухи и сплетни. Не стоит спешить с начинанием, заявлением, переговорами.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит бояться приключений, но желательно остерегаться афер, подозрительных компаний, сомнительных источников информации и непрозрачных методов ведения дел (особенно, за рубежом). И в деловой, и в романтической ситуации не стоит недооценивать моральные установки людей, с которыми вы связаны: это поможет избежать ловушек. Лучше всего служить глобальной цели или благородной идее.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам избегать целевых переговоров (особенно, начинать их с нуля). Затронутые в них темы могут быть уже не актуальными, споры запоздалыми. Разговор оставит неприятный осадок или внушит ложные надежды. Лучше отложить собеседование, личное знакомство, отправку резюме. Но важно поддерживать контакты в целом - в том числе, с друзьями, учениками или наставниками за рубежом.

Рак

Ракам вплоть до вечера удастся поддерживать вокруг себя относительную гармонию. Не стоит откладывать несложные приятные занятия: такие, как ваши любимые косметические процедуры или наслаждение лакомствами. В конце дня лучше удержаться от начинаний на постоянной основе, а в экспериментах быть дальновиднее: отдача от них пока сомнительна. Важно не поддаться рекламе, всеобщей нервозности и ажиотажу.

Лев

Начало дня пройдет для Львов спокойно, но подспудно будет расти ощущение напряжения. Ключевой момент вероятнее с наступлением вечера или даже ночи. Возможна схватка или дружеская борьба. Вам могут бросить вызов, очертить границы, выставить ультиматум. Смена чужой тактики не случайна. Прежде чем азартно «поднимать перчатку», убедитесь, что силы равны, иначе вас ждут серьезные проблемы в будущем.

Дева

В начале дня для Дев все закончится благополучно. Если не получится сорвать крупный куш, судьба подарит «малое счастье» - например, небольшой приз. Удастся поладить после ссоры, восстановить симпатию или равенство выгод. Вечером вам не стоит ввязываться в игру без необходимости (исключения: служебный долг, срочная помощь детям или другу). События укажут, где пора обновить технику безопасности.

Весы

До наступления вечера Весам лучше заниматься несложной рутиной. Не стоит пренебрегать мелочами, связанными с семейным и профессиональным долгом. В конце дня у вас может возникнуть желание оперативно включиться в новую игру или в поток событий, провести эксперимент в группе, с подачи партнера или по чужому примеру. Звезды советуют ограничиться первым пробным шагом: «тише едешь — дальше будешь».

Скорпион

Пока не настал вечер, Скорпионы могут надеяться на гармонию в отношениях. Скорее всего, этом будет заслугой партнера, который не желает ссориться по своим причинам. В конце дня жизнь покажет, что выход из зоны комфорта неизбежен для обеих сторон (или для всех, если в игре много участников). День может завершиться внезапной сменой планов и тактики, ажиотажем, волнением, раздражением, конфликтом.

Стрелец

Сегодня звезды испытывают терпение Стрельцов вынужденным ожиданием. На фоне временного бездействия могут усилиться тайные переживания, суеверные страхи. Ближе к ночи вас ждет взрыв вдохновения, возможен новый вираж дороги или обнадеживающий поворот событий. Безусловно, это ваше право и ваш шанс, но суетиться и опережать судьбу неразумно: проявите мудрость, дальновидность и «торопитесь медленно».

Козерог

Козерогам и их оппонентам судьба дает последний шанс решить дело миром, проявить дипломатичность и благоразумие. Лучше воспользоваться им еще до вечера и пойти на уступки. В конце дня опасно поддаваться азарту, мстить, ввязываться в приключения и эксперименты: такие авантюры потенциально разрушительны для вашего кошелька, бизнеса или имущества, причем масштаб бедствия будет очевиден не сразу.

Водолей

В начале дня Водолеям лучше заняться несложной рутиной. Вечер заставит собраться и встать в боевую стойку. Возможно, вас спровоцируют на активность, надавив на чувство долга или какой-то комплекс — либо вы сами не сможете пройти мимо какого-то события, повода, шанса. Возможен конфликт в доме, конкуренция в бизнесе. В любой схватке важна личная техника безопасности, не помешают меры против травм.

Рыбы

Утром Рыбы инстинктивно будут наслаждаться доступными им радостями. В конце дня внезапно потребуются силы на нестандартное решение срочной задачи. Возможна внеплановая вахта, суета, нервозность, служебный аврал, тревога за детей или питомцев, за инструменты или ход работ. Может требоваться неотложная помощь другу, ремонт техники, снятие болей, включение в общий творческий или социальный проект.