Вместе с весной пришла пора влюбляться по уши.

Настоящая весна уже пришла. Дофамин, адреналин, гормоны, отличное настроение и предвкушение чего-то классного – пришла пора влюбиться. Составили список тех, кому точно повезет.

Астрологи уверены, что знак зодиака говорит о человеке многое – от бытовых привычек до глобальных целей и задач. Он определяет черты характера и даже будущее – например, что ты будешь делать, когда влюбишься. О том, кто из знаков зодиака потеряет голову от любви в апреле, рассказала таролог Галина Янко.

Этот человек живет в постоянном движении. Им управляет Марс – планета, связанная с агрессией. Такие девушки часто ищут (и находят) приключения на свою голову в любой сфере жизни. Они любят самое начало отношений, конфетно-букетный период, первые прогулки и сообщения, когда все непонятно, но так здорово и интересно.

На этом этапе они по уши влюбляются в парня, и, если этот человек в конечном итоге подходит им, чувства становятся сильнее и глубже.

Но Овен может потерять интерес, когда поймет, что завоевал человека. Представители этого знака преследуют цель добиться расположения возлюбленного, чего бы это не стоило. В апреле их тяга к победам возрастает, от чего вовлеченность в романтические интриги становится главной повесткой дня.

Для заземленных Тельцов нет ничего страшнее, чем влюбиться в кого-то, на кого они не могут рассчитывать. Они, в первую очередь, ценят взаимность и отдачу. Они хотят, чтобы в отношениях была крепкая эмоциональная связь и комфорт. Если парень будет говорить одно, а делать другое, он потеряет уважение в глазах такой девушки.

Если Телец вас не уважает, пути назад нет. В апреле у представителей знака будет как минимум два варианта. Они будут метаться, выбирать и думать, с кем остаться в итоге. Но точно не прогадают – если слушать интуицию, выбор будет правильным.

Близнецов очаровывает почти все. С рождения они очень любопытны, любят узнавать новое, хотят попробовать все, что бросает им вызов и стимулирует их расти и думать более глубоко.

Но им также очень быстро становится скучно, если то, что привлекает внимание, не имеет глубины и сложности, чтобы удержать их интерес.

То же самое и с людьми. Как только Близнецы решат и обнаружат, что скрытых сюрпризов больше нет, их чувства могут просто исчезнуть. Но желание проявить спортивный интерес особенно обостряется в этом месяце, что сулит Близнецам интересное романтическое приключение. Но без потерь не обойдется – к этому нужно быть готовым.

Раками управляет Луна, которая очень влияет на эмоции. Поэтому, когда они влюбляются в кого-то, они сильно погружаются в человека. Раку нелегко разлюбить, но довольно просто бросить кого-то, когда доверие будет окончательно потеряно.

Какими бы теплыми ни были Раки, они становятся ледяными, когда чувствуют, что отношения бесперспективны. В этом месяце они могут сильно обжечься, но это не отменяет того, что любовные интриги будут главным событием месяца.

Если какой-то знак знает себе цену, так это Лев. Они харизматичны, очаровательны и милы – и они это знают. Они всегда дают партнеру обратную связь, совершают поступки от всего сердца и любят показывать, насколько им небезразличны слова и действия. В то же время они знают, что заслуживают того же взамен и не соглашаются ни на что меньшее.

Если Лев чувствует, что его не ценят и не обожают настолько, насколько он хочет, скажет: «Thank you, next» и обратит внимание на другого молодого человека, который уже давно ждал возможности завоевать его расположение.

Романтическая активность Львов в апреле будет на максимуме, но они могут переключиться в любой момент без лишних сожалений. Это тоже неплохо, главное – без лишней драмы.