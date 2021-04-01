Подстраиваемся под обстоятельства — финансовый гороскоп на 2 апреля

Не стоит гнуть свою линию в этот день, лучше подстраиваться.

Не стоит гнуть свою линию в этот день, лучше подстраиваться.

Овен

У Овнов благоприятный день для установления доверительных отношений с начальством. Возможно, вам поручат ответственное задание, с которым вы успешно справитесь. Руководящие работники смогут получить важную ценную информацию из надежных источников. Вместе с тем это не лучший день для проведения финансовых операций, банковских переводов и оперирования чужими деньгами.

Телец

Тельцам звезды советуют использовать этот день для учебы и совершенствования в профессии. Успешно проходят деловые поездки и переписка. Не стесняйтесь спросить совета у знающих людей по профессиональным вопросам – обмен опытом приветствуется. Однако не торопитесь ставить свою подпись под важными документами. В переговорном процессе могут возникнуть разногласия.

Близнецы

Близнецам сопутствует удача в карьере. На вашей основной работе могут происходить пертурбации, однако не нужно бояться перемен – это откроет вам новые перспективы и возможности для более полной реализации в профессии. Руководящие работники смогут провести важные изменения, что приведет к повышению результативности. Воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег.

Рак

Удачно сложится этот день для Раков, работающих в сфере индивидуальных услуг. Сейчас вы способны чутко прислушиваться к пожеланиям клиентов и точно их исполнять. Также это хорошее время для учебы, сдачи экзаменов, прохождения тестирования, собеседований. Запланированные на этот день встречи могут иметь положительные последствия для вашего бизнеса.

Лев

Львам сегодня очень важно сохранять эмоциональное равновесие в отношениях с коллегами и подчиненными. Именно от хорошего настроения во многом будет зависеть результат вашей работы. Однако возможны неурядицы в тех делах, которые находятся на стадии завершения. Также это непростое время у офисных служащих, занимающихся подготовкой отчетной документации.

Дева

У Дев удачный день для профессионального обучения и стажировки по новому месту работы. Особенно это относится к тем, кто проходит факультативные занятия или интенсивно изучает новый учебный материал. Отношения с преподавателями складываются доброжелательные, вам не составит труда сдать экзамены и контрольные задания. Также вы сможете получить много полезных навыков в работе.

Весы

Весам сопутствует удача в выполнении текущей работы. Например, может выясниться, что какую-то часть запланированной на сегодня работы не потребуется выполнять или вам уменьшат нагрузку, снизят нормы выполнения работ. Во многом ваши успехи будут связаны с гармоничным сотрудничеством с коллегами. Высокий уровень работоспособности позволит вам справиться с большими нагрузками.

Скорпион

Скорпионам в этот день рекомендуется активнее вступать в деловые контакты. Успешно проходит учеба, торговая и посредническая деятельность. На середину дня можно планировать деловые встречи, знакомства – они пройдут успешно. Можно браться за новые проекты. Используйте имеющиеся у вас деловые связи для скорейшего решения актуальных вопросов.

Стрелец

У Стрельцов сегодня могут вырасти финансовые поступления от работы, связанной с недвижимостью, строительством, магазинной и оптовой торговлей. Также вы сможете улучшить условия труда на своем рабочем месте, сделать их более комфортными, а труд – эффективнее. Не доверяйте информации, полученной из сомнительных источников. Будьте осмотрительнее при расчетах с клиентами.

Козерог

Козерогам сегодня удастся с легкостью устанавливать перспективные деловые связи. Отдавайте предпочтение тем контактам и встречам, инициатором которых являетесь вы сами. Старайтесь вовлекать других людей в сферу ваших экономических интересов. Воздерживайтесь от участия в коллективных проектах, собраниях, совещаниях.

Водолей

Водолеям сегодня удастся расширить свои доходы. Это особенно относится к тем, кто помимо основной работы имеет дополнительную подработку, выполняет частные заказы. Успешно проходят дела, связанные с получением льгот и финансовых компенсаций в связи с болезнями или на лечение. Комфортные условия на рабочем месте важны для повышения производительности труда.

Рыбы

Рыбы в этот день будут хорошо чувствовать общий настрой в трудовом коллективе и смогут успешно подстраиваться под обстоятельства. Можно заниматься краткосрочным планированием, научными и маркетинговыми исследованиями. Во второй половине дня воздержитесь от деловой переписки – вам может придти ложная информация. Старайтесь своевременно оплачивать счета, особенно если речь идет о штрафных санкциях.