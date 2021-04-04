Повезет всем – гороскоп на неделю 5-11 апреля

На этой неделе на небе образуется 4 значимых планетных аспекта.

6 апреля Венера делает секстиль к Марсу. Этот аспект в первую очередь имеет значение для личных партнерских отношений. Происходит усиление чувства симпатии и любви в романтических отношениях.

В первую очередь имеется в виду плотская любовь. Учитывая то, что аспект гармоничный, сексуальное влечение находится в приемлемых разумных рамках и не выходит за рамки приличий. Знакомство или первое свидание на таком аспекте способствует дальнейшему гармоничному развитию отношений. Также аспект имеет положительное влияние на материальную и финансовую сферу. Может произойти рост доходов. Удачное время для покупки модных вещей.

9 апреля квадратура Марс-Нептун – весьма конфликтный аспект для людей, склонных к злоупотреблению алкоголем. Под влиянием такого аспекта усиливается стремление погрузиться в мир иллюзий через употребление наркотических и психотропных препаратов. А после достижения состояния опьянения поведение может стать неадекватным и буйным. Интересно отметить, что если этот аспект затрагивает индивидуальный гороскоп отдельных людей, то, даже если они не имеют алкогольной зависимости, на них в этот день алкоголь действует намного сильнее и даже от небольшой дозы эти люди могут почувствовать состояние сильного опьянения. Также этот аспект может крайне негативно проявляться у фанатично верующих людей и может привести к проявлениям религиозной нетерпимости с элементами физического и морального насилия.

10 апреля будут максимально проявлены сразу два гармоничных аспекта: секстиль Меркурий-Сатурн и секстиль Венера-Юпитер. Гармоничная связь Меркурия и Сатурна положительно влияет на интеллектуальные способности людей, делая их суждения объективными и взвешенными. Усиливается память и способность понимать глубокие знания – это положительно отражается на процессе обучения. Хорошо проводить научные исследования и писать тексты статей, книг. Контакты под влиянием этого аспекта проходят в позитивном ключе и приносят практическую пользу собеседникам. Гармоничная связь планет счастья Венеры и Юпитера – один из лучших аспектов, имеющих положительное влияние на широкий круг вопросов. Усиливается чувство любви в романтических отношениях и в супружестве. В бизнесе может вырасти доходность. Хорошо давать старт новым проектам в сопровождении с их рекламной раскруткой. Это аспект популярности в широком смысле. Покупку дорогих и престижных модных вещей, равно как и ювелирных украшения, лучше совершать на этом аспекте. Также это прекрасный аспект для свадебных и торжественных мероприятий

Овен

У Овнов в первой половине недели будет замечательное время для творческой реализации личности. Попробуйте начать, наконец, реально делать то, о чем вы мечтали, но не делали из-за нехватки времени и других более важных дел. Это хорошее время для людей, увлеченных коллекционированием, искусством, каким-то хобби. Также это хорошее время для развития романтических отношений. Во второй половине недели могут возникнуть неприятности из-за неразборчивости в контактах. Не следует вступать в доверительные отношения со случайными знакомыми, особенно если это беседы с попутчиками во время поездки. Нежелательно садиться в автомобиль с незнакомыми людьми, с просьбой подвезти вас. Помните, что ваши слова могут быть использованы против вас самих. Не исключено, что до вас начнут доходить слухи и сплетни, которые будут бросать тень на вас и ваших родственников. На выходных днях усилится желание пообщаться с друзьями и подругами. Позвоните им и назначьте встречу в каком-нибудь вашем месте типа кафе или клуба, где вы являетесь завсегдатаем. Подобные встречи будут не только приятными, но и полезными. Это хорошее время для планирования своей жизни на отдаленную перспективу. Сейчас вы способны трезво оценивать себя и свои реальные возможности, поэтому ваши планы тоже будут отличаться реалистичностью.

Телец

Первая половина недели у Тельцов складываются благоприятно для сочетания работы с отдыхом. Все свободное время хорошо проводить в уединении, в комфортной спокойной обстановке. Это необходимо, чтобы привести душевное состояние в равновесие. Если вы занимаетесь духовными практиками, то хорошее время для сеансов медитации, аутогенных тренировок или йоги. Трудоголики в эти дни смогут заработать много денег, если кроме основной работы имеют дополнительные источники доходов от выполнения частных заказов. А вот вторая половина недели таит в себе немало проблемных моментов. Возможно, вы будете настроены на веселую беззаботную жизнь, предполагающую общение с друзьями и посещение увеселительных мероприятий. Ощущение праздника и свободы для вас будет дороже потраченных денег. Возможны знакомства с новыми друзьями и разрывы отношений с прежними друзьями. Это очень нестабильное время, когда приходится импровизировать и не удается жить по заранее составленному плану. Потому что часто могут происходить неожиданности, которые будут переключать ваше внимание на совершенно неожиданные темы. На выходных можете рассчитывать на поддержку и покровительство влиятельного человека, который предпочитает оставаться в тени.

Близнецы

У Близнецов в первой половине недели будут наиболее удачные дни для реализации вашей личности и творческих инициатив. Возрастает потребность в принятии независимых решений. Сейчас вы сможете совершить те поступки, на которые раньше у вас не хватало смелости. Активизируются ваши контакты с людьми, особенно по части дружеских отношений. Если вы являетесь завсегдатаями клубов по интересам или интернет-форумов. Во второй половине недели не стоит ставить перед собой излишне амбициозные цели и задачи. Это не лучшее время для отстаивания своего мнения перед людьми, наделенными властью и влиянием. Дело в том, что вы рискуете неправильно рассчитать свои силы и возможности и потерпеть неудачу. Стремление непременно и бескомпромиссно добиться поставленной цели может привести к несдержанности и излишне конфликтному поведению. Не нужно делать того, о чем вас никто не просит – с этой формулой вам легко удастся избежать неприятностей. На выходных вы можете почувствовать тягу к путешествиям. Если у вас нет возможности сейчас отправиться в туристическую поездку, то можете найти ей альтернативу: побродить по Интернету по сайтам туристических агентств, посмотреть какие маршруты предлагаются и запланировать поездку в ближайшем будущем. Это конечно слабое утешение, которое никак нельзя сравнить с реальным путешествием.

Рак

На первую половину недели у Раков приходятся дни, когда вы сумеете добиться поставленных целей, действуя тихо и незаметно. Это хорошее время для проведения расследований, наведения справок об интересующих вас людях, получения доступа к конфиденциальной информации. Можете рассчитывать на помощь и поддержку со стороны влиятельного покровителя. Также это прекрасное время для занятий духовными практиками в уединенной обстановке. Во второй половине недели у вас могут произойти осложнения с представителями закона. Будьте предельно осмотрительными в своем повседневном поведении, опасайтесь нарушений закона. Например, при вождении автомобиля вы рискуете допустить нарушение правил дорожного движения и попасть под штрафные санкции дорожной полиции. По возможности ограничьте число поездок. На выходных будет удачное время для решительного избавления от вредных привычек. Это хороший шанс для заядлых курильщиков бросить курить. Страдающие от алкоголизма могут попытаться «завязать» со своим пристрастием к спиртному. Дело в том, что в эти два дня взамен старых привычек быстро формируются и закрепляются новые «правильные» привычки, если вы их начнете практиковать.

Лев

У Львов первая половина недели складывается благоприятно для творчества и дружеского общения. Ваши самые заветные желания могут исполниться, причем без каких-то особых усилий с вашей стороны, а в силу сложившихся благоприятных обстоятельств. Возрастает положительная роль друзей. С ними вы будете проводить больше времени. Также в эти дни может состояться увлекательная поездка, которую вы заранее не планировали и которая может произойти спонтанно. Вторая половина недели может сложиться крайне нестабильно. Источников нестабильности может быть несколько. Во-первых, вы можете столкнуться с внезапными изменениями вашего финансового положения и понести убытки. Могут срочно потребоваться деньги на проведение ремонтных работ или покупку новой техники взамен поломанной. Другая ситуация форс-мажора может быть связана с травмами, когда вы не сможете в прежнем режиме заниматься своими делами и придется переключаться на свое здоровье. Чтобы этого не случилось, старайтесь не делать того, что так или иначе может повысить риск финансового или физического ущерба. Выходные дни благоприятствуют гармонии в супружеских отношениях.

Дева

Девам в первой половине недели звезды советуют смелее отстаивать свою позицию и не идти на компромиссы. Это именно те дни, когда требуется проявить свои бойцовские качества и активно отстаивать свое место под солнцем. Не бойтесь идти на риск и ставить вопрос ребром, если ситуация того требует. И тогда внешние обстоятельства могут отступить под вашим напором. Во второй половине недели может произойти ухудшение в супружеских отношениях. С вашим мнением партнер не всегда будет считаться, что само по себе является достаточно напряженным фактором в отношениях. Старайтесь мягко ввести отношения в русло тех договоренностей, которые у вас традиционно были с партнером. Если к вашему мнению не прислушаются, то ничто не сможет удержать вас от конфликта. Ситуации может помочь ваша спокойная разумная позиция, без излишних эмоций. Однако вам будет нелегко удерживать себя в руках. Выходные дни благоприятствуют для того, чтобы наводить порядок в делах и вносить изменения в режим своей жизни. Если вы считаете, что неэффективно расходуете свое время и могли бы успевать сделать больше, то подумайте хорошенько, что именно надо изменить в своем распорядке дня.

Весы

В первой половине недели супружеские отношения Весов могут стать более гармоничными. Основу отношений составят любовь и взаимное уважение. В это время вы можете обсуждать с партнером любые, даже самые спорные и острые вопросы и спокойно находить конструктивные решения. Хорошо в эти дни заниматься совместным планированием своего будущего, например, мечтать, куда вы вместе поедете в следующий раз в отпуск. Гораздо беспокойнее будет складываться вторая половина недели. На этих днях у вас может быть много неотложных забот и хлопот. Срочная работа может вынудить вас к сильному напряжению. Старайтесь быть внимательнее и терпимее к тем людям, которые помогают вам в делах. Уделяйте внимание здоровью, профилактике, физическим нагрузкам. Не пропускайте тренировки в фитнесе, даже если будет много других дел. Поддержание себя в хорошей физической форме – залог успеха во всех делах. Возможно, вам придется понервничать из-за того, что вам придется заниматься вопросами, в которых вы плохо разбираетесь и в которых почти не имеете опыта. Выходные дни благоприятствуют романтическим и супружеским отношениям.

Скорпион

Скорпионам в первой половине недели звезды советуют заниматься укреплением своего здоровья. В это время нет поводов для беспокойства за здоровье, однако это прекрасный момент для профилактики от заболеваний в будущем. Хорошо в эти дни проходить медицинское обследование и лечение в санаториях курортного типа. Вторая тема, которая может найти благоприятное разрешение – наведение порядка в окружающем вас пространстве. Рекомендуется выбрасывать из дома старые ненужные вещи – это обновит энергетику в доме и в вашем организме. Во второй половине недели могут осложниться любовные отношения. Излишне сильные чувства могут пойти вам во вред, поскольку могут привести к повышенной требовательности и нетерпимости к желаниям любимого человека. Особенно это относится к трудно контролируемым сексуальным желаниям. На выходных вы с удовольствием будете заниматься решением хозяйственных и бытовых вопросов – и у вас будет все получаться. Во многом это будет связано с улучшением отношений с членами семьи, которые будут активно вам помогать. Можно устроить генеральную уборку. Также это хорошее время для приобретения домашнего животного, особенно если это котенок или щенок.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине недели прекрасное время для устройства личной жизни. Супружеские и романтические отношения складываются очень гармонично. Тем, кто состоит в браке, звезды советуют, больше доверять своему партнеру. В этом случае вы увидите, насколько успешно ваш партнер (или партнерша) смогут справляться с делами. Куда бы вас ни пригласили, всюду ходите вместе, как неразлучная дружная пара. При романтических отношениях вы можете дозреть до идеи узаконить отношения законным браком. На данном этапе уместен первый шаг в этом направлении – предложение руки и сердца и объявление о помолвке. Вместе с тем вторая половина недели может сложиться беспокойная неделя для семейной жизни и супружеских отношений. Возможно, это будет связано с какими-то делами по дому. Если домашние дела требуют согласованных усилий всех членов семьи, то тут и могут возникнуть основные сложности. Ведь у каждого члена семьи есть свое представление что, когда и как следует делать. И разные мнения могут привести к разногласиям и хаосу в делах. На выходных будет благоприятное время для увеселительных поездок, учебы и знакомств. Контакты с людьми будут доставлять вам удовольствие. Не исключено романическое знакомство в дороге, либо поездки на свидания с любимым человеком.

Козерог

У Козерогов первая половина недели благоприятствует решению текущих вопросов, связанных с хозяйством и бытом в семейной жизни. Это время гармонии и благоденствия в семейной жизни. Хорошо на эти дни планировать совместные с домашними работы типа генеральной уборки или подготовки садово-огородного участка к весенне-летнему периоду. При необходимости, можно нанимать в дом работников для помощи: няню, сиделку или домработницу. Немало радости вам будет от общения с домашними животными. Вторая половина недели неблагоприятна для коротких поездок и новых знакомств. Постарайтесь не вступать в споры с родственниками и соседями. Вы рискуете потратить много сил и времени на пустую суету. А все потому, что вас могут постоянно отвлекать от дел самые разные люди. Если вы очень заинтересованы в том, чтобы справиться с делами, коих будет немало, то вам следует поставить жесткий фильтр на контакты с окружающими. Научитесь говорить твердое «нет» или периодически в самые ответственные моменты отключайте телефон. На выходных вам могут поступить денежные переводы, которых будет вполне достаточно, чтобы сделать несколько важных покупок для семьи и дома. Это сразу поднимет вам настроение. Финансовые расходы, направленные на благоустройство жилищных условий, будут сделаны грамотно и весьма разумно.

Водолей

Интересное и увлекательное время ожидает Водолеев в первой половине недели. В эти дни у вас будет много приятного общения, вы узнаете много интересных новостей, сможете познакомиться с интересными людьми. Не исключено и романтическое знакомство в поездке. Если эти дни застанут вас на отдыхе на курорте, то может начаться курортный роман, который полностью захватит ваше внимание. Также вы можете увлечься каким-то творческим занятием, хобби или искусством. Вторая половина недели может быть связана с ухудшением отношений с любимым человеком. Причиной могут стать меркантильные вопросы. Старайтесь не вести разговоров на тему того, какой у вас уровень доходов и на какие нужды вы предпочитаете тратить деньги – по этой тематике вы можете поссориться. Не следует тратить слишком много денег на подарки детям или любимому человеку. А вот выходные дни складывается замечательно. Вы будете вполне довольными собой, своим внешним видом и отношениями с окружающими. Это благоприятное время для новых знакомств и поездок. Успешно складываются отношения со знакомыми, родственниками, соседями. Студенты преуспевают в освоении новых знаний, смогут сдать требующиеся экзаменационные задания и зачеты.

Рыбы

В первой половине недели у Рыб благоприятное время для урегулирования многих хозяйственно-бытовых вопросов. У вас будет достаточное количество финансовых ресурсов, чтобы купить бытовую технику и тем самым облегчить домашние дела. Подумайте о тех покупках, которые давно откладывались. Также это хорошее время для благоустройства своего жилища и садово-огородного участка. Отношения в семье складываются великолепные. Вы можете инициировать какие-то семейные дела, и члены семьи будут принимать посильное участие, всячески помогая вам. Вместе с тем постарайтесь успеть закончить наиболее важные дела до наступления второй половины недели. Потому что в этот период в отношениях с близкими родственниками могут возникнуть разногласия. Во многом это будет связано с повышением вашей самооценки. Вы будете намного увереннее в себе, и ваши амбиции усилятся. Постарайтесь не предпринимать инициатив, не посоветовавшись предварительно с членами семьи. На выходных усиливается потребность в спокойном уединенном образе жизни. Если у вас есть такое спокойное местечко, где вас никто не сможет достать, то самое время остаться наедине с собой и осмыслить события последних дне. Главный смысл этих дней в обретении душевного равновесия.