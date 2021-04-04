Любовный гороскоп на апрель: мексиканские страсти

В этом месяце будут Бурные ссоры и судьбоносные примирения.
1–2 апреля, когда Меркурий будет в секстиле с Плутоном, возможны судьбоносные знакомства с противоположным полом, которые запомнятся как отношения, перевернувшие жизнь.
В такой паре всегда кипят мексиканские страсти, бурные эмоции, наличествует изобильный секс. Поэтому, если вы человек спокойного темперамента, то лучше в эти дни любовных знакомств избегать. В супружеских парах возможны как бурные ссоры, так и судьбоносные примирения.
Влюбленным Овнам стоит быть поактивнее в 1 декаде апреля: в этот период максимально их обаяние и личное влияние на отношения. Себя и партнера они будут мыслить одним целым, но в этом будет доля эгоизма и самолюбования. Середина месяца принесет ощутимые перемены, но многие Овны продолжат действовать в прежнем стиле вплоть до последней недели апреля, пока сама жизнь не заставит их сменить тактику.
Тельцам стоит подождать с важной инициативой в любви до 3 декады апреля: она поможет им слушать свое сердце и даст силы преодолеть все препятствия. Возможна роковая новая любовь. В 1 и 2 декадах апреля не возбраняется поддаться случайному увлечению или импульсу - но не ждите ни стабильности ситуации, ни цельности собственных мыслей и чувств, кажущаяся легкость и ясность может быть ошибкой.
Для влюбленных Близнецов наиболее удачен период с 5 по 14 апреля: в это время они могут верить людям, фортуне и своему чутью, развивать отношения, совмещать и сравнивать варианты (например, разные приложения знакомств). В середине апреля они будут лишены многих преимуществ, а к 3 декаде могут оказаться в заложниках у судьбы и стать жертвой ее сюрпризов. Не лучшую роль в их романе сыграют друзья.
Ракам стоит следить за развитием событий с 15 по 20 апреля, так как именно в это время любовная ситуация начнет меняться для них к лучшему. Конкретные инициативы уместнее с 24 апреля: до этого момента любой новый ход запутает дело, легко поспешить и в очередной раз угодить меж двух огней. От радикального судьбоносного шага лучше отказаться: небеса пока не дают вам на него своего благословения.
Львам не стоит упускать свой законный шанс в любви в период с 5 по 14 апреля. Отношения в этом временном интервале будут развиваться по наиболее гармоничному сценарию из возможных. Во 2 половине апреля общение с партнером перестанет быть ровным и гладким. В постоянном союзе после полосы согласия вновь найдется повод для нервозности, а в удачно начатом новом романе наметится неожиданный поворот.
Для влюбленных Дев апрель - месяц кризиса, но не полной катастрофы. Он может стать освежающим, подобно весенней грозе, и вывести их отношения с любимым человеком на новый уровень. Даже разочарованные Девы не будут внутренне сломлены и во 2 половине апреля оживут для новых чувств. Любовь может нагрянуть неожиданно (в незнакомых местах, вдали от дома, среди новых друзей, попутчиков или коллег).
В 1 половине апреля Весы и их партнеры - две стороны одной медали, всем на зависть. Всем своим видом и историей отношений они подтверждают «теорию половинок», тех самых, что непременно должны найти друг друга, невзирая на трудности жизни. Во 2 половине апреля есть повод для волнений и некоторых сложностей. Будьте осторожны с новыми «крышесносными» увлечениями: это не совсем то, что вам нужно.
Во 2 половине апреля в личной жизни Скорпионов ожидается волнующая новая полоса. Не все сюрпризы застанут их врасплох, но необычный образ и (или) нестандартное поведение партнера порой будут их шокировать. Возможно оригинальное знакомство или нешаблонное предложение. Приятно удивятся даже Скорпионы, видавшие виды. Велика вероятность внезапно влюбиться. Не стоит сразу давать волю своим чувствам.
Для любовных похождений Стрельцов наиболее удачна 1 половина апреля. Она равно подходит для новых знакомств, параллельных легких романов и укрепления постоянных отношений. Приятная особенность этого периода - гармоничное сочетание игры и серьезных намерений. Начав со случайной встречи, забавного флирта или розыгрыша, можно «доиграться» до прочного многолетнего счастливого союза и рождения детей.
В начале апреля Козерогам лучше не воспринимать нюансы личных отношений серьезно. Не стоит придавать значения минутной симпатии, флирту. А вот 2 половина месяца - время волнующих необычных знаков судьбы. Нечаянное увлечение заведет дальше, чем кажется: можно перезагрузить личную жизнь и внезапно завязать счастливый долгий роман. Но стоит обращать внимание на любую «червоточинку» в отношениях.
В 1 половине апреля Водолеи могут сами управлять любовной лодкой и реализовывать в отношениях нужные им сценарии. Это хороший период для ускоренного развития серьезных отношений, а также для новых знакомств и легких романтических авантюр. Во 2 половине апреля Водолеи перестанут быть рулевыми, их удача в любви начнет зависеть от случая и личного фарта. Их ждут волнения и непредвиденные сюрпризы.
Рыбам звезды пророчат любовную удачу во 2 половине апреля. Если вы разочарованы и одиноки, судьба начнет подавать вам знаки, подкидывать возможности и делать подарки. Возрастет роль счастливого случая, приятного сюрприза, необычной встречи в компании. Вы найдете больше, чем надеялись: не только объект симпатий, но и друга, попутчика, собеседника, родственную душу. Удачна последняя неделя апреля.
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