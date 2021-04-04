Любовный гороскоп на апрель: мексиканские страсти

В этом месяце будут Бурные ссоры и судьбоносные примирения.

1–2 апреля, когда Меркурий будет в секстиле с Плутоном, возможны судьбоносные знакомства с противоположным полом, которые запомнятся как отношения, перевернувшие жизнь.

В такой паре всегда кипят мексиканские страсти, бурные эмоции, наличествует изобильный секс. Поэтому, если вы человек спокойного темперамента, то лучше в эти дни любовных знакомств избегать. В супружеских парах возможны как бурные ссоры, так и судьбоносные примирения.

4–7 апреля Венера в секстиле с Марсом. Если вы находитесь в поиске своей половинки, то именно в эти дни лучше всего предпринять активные попытки познакомиться с противоположным полом или проявить инициативу по выводу уже существующих отношений на новый уровень, сформировать отношения, полное взаимной нежности и заботы. Также это хороший период, чтобы улучшить сексуальные отношения, вдохнуть в них свежесть и страсть.

5 апреля Меркурий войдет в знак Овна, для личной жизни это предвещает немного конфликтное время. Однако отсутствие неблагоприятных аспектов к планете коммуникаций внушает уверенность, что все конфликты в парных союзах удастся разрешать посредством мирных, конструктивных переговоров. Хорошее время для всех людей, кто работает речью, им будут удаваться многие проекты.

С 1 по 15 апреля Сатурн будет находиться в аспекте тригона с Северным узлом. При данном аспекте очень хорошо складываются отношения в союзах, где один партнер гораздо старше другого. Такие любовные и семейные отношения носят кармический характер, они предначертаны самой судьбой. И положительный аспект тригона обещает, что такие союзы будут прочными и благополучными, но лишенными сильных эмоций.

9–12 апреля Венера в квадратуре с Плутоном. Сейчас женщинам нужно быть очень сдержанными на язык: любое ваше неосторожное слово может буквально погубить отношения, которые очень дороги, причем без возможности восстановления. Поэтому в эти дни тотальных выяснений отношений лучше избегать.

15 апреля Венера войдет в знак Тельца. Это прекрасное время, когда новые отношения складываются очень романтично и перерастают в устойчивые союзы, а уже существующие отношения в любовных и семейных парах укрепляются, получают энергию новизны и нежности.

С 15 по 18 апреля Марса в тригоне с Юпитером. Очень позитивное время для проявления любовных инициатив — все они закончатся успешно и встретят положительный отклик противоположного пола. В это время хорошо назначать помолвки, переезжать со своим возлюбленным жить под одной крышей. Сыгранные в это время свадьбы обещают молодоженам счастливую совместную жизнь и хороший материальный достаток у новой семьи.

18–20 апреля Меркурий в соединении с Солнцем и окажется в ситуации «сожжения». В эти дни мужчинам и женщинам лучше избегать любых сложных разговоров и конфликтов. В лучшем случае они просто неправильно поймут друг друга, чем омрачат надолго атмосферу своего союза. А в худшем возможен долгий период взаимных «боданий» с бесплодными попытками доказать, кто круче и кто здесь хозяин, что тоже изрядно потреплет нервы обеим сторонам.

20 числа Меркурий и Солнце одновременно входят в знак Тельца, без негативных аспектов со стороны других планет. Эти дни могут запомниться людям изобилием любовного общения. Участятся случаи новых любовных знакомств, которые могут перерасти в гармоничные, очень чувственно насыщенные любовные отношения, а может и в супружеские союзы. Если кто-то был в ссоре со своим визави, это хорошее время, чтобы примириться.

22–24 апреля Венера соединится с Ураном. В это время возрастет возможность спонтанных влюбленностей «с первого взгляда», неожиданных предложений «руки и сердца», получения нежданных, но очень необычных и приятных подарков. Однако можно ожидать и таких же непредсказуемых, резких расставаний, сандалов на ровном месте. Так что в эти дни все же лучше держать ухо востро и не говорить лишнего.

24–26 апреля Меркурий в соединении с Венерой. Также очень хороший период для знакомств в любви, особенно с помощью посредников. Если вы одиноки, попросите друзей или родных познакомить вас с кем-нибудь, или подайте объявление на сайте знакомств, обратитесь к свахе или в брачное агентство. Очень велика вероятность, что вы познакомитесь действительно с суженым. У постоянных пар это будет период интересного и вдохновляющего общения, наслаждения пониманием и единством мыслей и чувств.

С 26 апреля Марс войдет в знак Рака. Это время, когда активность чаще всего бывает наказуемой. Поэтому не инициируйте в это время любовных знакомств, не делайте важных предложений своим партнерам и не устраивайте словесные противостояния в уже существующих парах — ничего удачного из этого не выйдет. Пусть события сами несут вас по течению, выбирайте и удерживайте то, что пришло к вам само, будь то уже существующие отношения, узы супружества или просто любовное знакомство.

30 апреля произойдет соединение Солнца с Ураном и будет наблюдаться сходящийся секстиль Меркурия и Венеры с Нептуном. Для любовных дел это время — одно из самых счастливых. Повысится число помолвок, свадеб и договоренностей о совместном проживании у многих пар, причем все это на фоне взаимной нежности и романтики. Многие испытают чувство эйфории от любви, сильно идеализировать своих партнерах, смотреть на них сквозь розовые очки и буквально летать от нахлынувших теплых чувств.

Овен

Влюбленным Овнам стоит быть поактивнее в 1 декаде апреля: в этот период максимально их обаяние и личное влияние на отношения. Себя и партнера они будут мыслить одним целым, но в этом будет доля эгоизма и самолюбования. Середина месяца принесет ощутимые перемены, но многие Овны продолжат действовать в прежнем стиле вплоть до последней недели апреля, пока сама жизнь не заставит их сменить тактику.

Телец

Тельцам стоит подождать с важной инициативой в любви до 3 декады апреля: она поможет им слушать свое сердце и даст силы преодолеть все препятствия. Возможна роковая новая любовь. В 1 и 2 декадах апреля не возбраняется поддаться случайному увлечению или импульсу - но не ждите ни стабильности ситуации, ни цельности собственных мыслей и чувств, кажущаяся легкость и ясность может быть ошибкой.

Близнецы

Для влюбленных Близнецов наиболее удачен период с 5 по 14 апреля: в это время они могут верить людям, фортуне и своему чутью, развивать отношения, совмещать и сравнивать варианты (например, разные приложения знакомств). В середине апреля они будут лишены многих преимуществ, а к 3 декаде могут оказаться в заложниках у судьбы и стать жертвой ее сюрпризов. Не лучшую роль в их романе сыграют друзья.

Рак

Ракам стоит следить за развитием событий с 15 по 20 апреля, так как именно в это время любовная ситуация начнет меняться для них к лучшему. Конкретные инициативы уместнее с 24 апреля: до этого момента любой новый ход запутает дело, легко поспешить и в очередной раз угодить меж двух огней. От радикального судьбоносного шага лучше отказаться: небеса пока не дают вам на него своего благословения.

Лев

Львам не стоит упускать свой законный шанс в любви в период с 5 по 14 апреля. Отношения в этом временном интервале будут развиваться по наиболее гармоничному сценарию из возможных. Во 2 половине апреля общение с партнером перестанет быть ровным и гладким. В постоянном союзе после полосы согласия вновь найдется повод для нервозности, а в удачно начатом новом романе наметится неожиданный поворот.

Дева

Для влюбленных Дев апрель - месяц кризиса, но не полной катастрофы. Он может стать освежающим, подобно весенней грозе, и вывести их отношения с любимым человеком на новый уровень. Даже разочарованные Девы не будут внутренне сломлены и во 2 половине апреля оживут для новых чувств. Любовь может нагрянуть неожиданно (в незнакомых местах, вдали от дома, среди новых друзей, попутчиков или коллег).

Весы

В 1 половине апреля Весы и их партнеры - две стороны одной медали, всем на зависть. Всем своим видом и историей отношений они подтверждают «теорию половинок», тех самых, что непременно должны найти друг друга, невзирая на трудности жизни. Во 2 половине апреля есть повод для волнений и некоторых сложностей. Будьте осторожны с новыми «крышесносными» увлечениями: это не совсем то, что вам нужно.

Скорпион

Во 2 половине апреля в личной жизни Скорпионов ожидается волнующая новая полоса. Не все сюрпризы застанут их врасплох, но необычный образ и (или) нестандартное поведение партнера порой будут их шокировать. Возможно оригинальное знакомство или нешаблонное предложение. Приятно удивятся даже Скорпионы, видавшие виды. Велика вероятность внезапно влюбиться. Не стоит сразу давать волю своим чувствам.

Стрелец

Для любовных похождений Стрельцов наиболее удачна 1 половина апреля. Она равно подходит для новых знакомств, параллельных легких романов и укрепления постоянных отношений. Приятная особенность этого периода - гармоничное сочетание игры и серьезных намерений. Начав со случайной встречи, забавного флирта или розыгрыша, можно «доиграться» до прочного многолетнего счастливого союза и рождения детей.

Козерог

В начале апреля Козерогам лучше не воспринимать нюансы личных отношений серьезно. Не стоит придавать значения минутной симпатии, флирту. А вот 2 половина месяца - время волнующих необычных знаков судьбы. Нечаянное увлечение заведет дальше, чем кажется: можно перезагрузить личную жизнь и внезапно завязать счастливый долгий роман. Но стоит обращать внимание на любую «червоточинку» в отношениях.

Водолей

В 1 половине апреля Водолеи могут сами управлять любовной лодкой и реализовывать в отношениях нужные им сценарии. Это хороший период для ускоренного развития серьезных отношений, а также для новых знакомств и легких романтических авантюр. Во 2 половине апреля Водолеи перестанут быть рулевыми, их удача в любви начнет зависеть от случая и личного фарта. Их ждут волнения и непредвиденные сюрпризы.

Рыбы

Рыбам звезды пророчат любовную удачу во 2 половине апреля. Если вы разочарованы и одиноки, судьба начнет подавать вам знаки, подкидывать возможности и делать подарки. Возрастет роль счастливого случая, приятного сюрприза, необычной встречи в компании. Вы найдете больше, чем надеялись: не только объект симпатий, но и друга, попутчика, собеседника, родственную душу. Удачна последняя неделя апреля.