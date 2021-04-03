Прогноз на апрель: месяц преподнесет несколько сюрпризов

Апрель характерен планетными влияниями, среди которых будут доминировать позитивные.

Самым интересным и ярким событием на небе может стать формирование гармоничной треугольной планетной конфигурации под названием «бисекстиль».

Данная конфигурация составляет равнобедренный треугольник с аспектами между планетами два секстиля и один трин (60-60-120). Такая конфигурация способна генерировать гармоничные небесные вибрации, которые будут положительно влиять на многие события в жизни людей. Вершину бисекстиля составят три планеты – Меркурий, Солнце, Венера. А в двух других углах треугольника располагаются Марс и Юпитер. Конфигурация бисекстиль будет держаться на небе с 9 по 21 апреля, то есть перекрывает всю середину месяца. Этот период и будет самым благоприятным. Более всего положительным влиянием бисекстиля будут затронуты представители Овнов, Водолеев и Близнецов, а также Львы и Стрельцы. Учитывая состав планет, входящих в бисекстиль, у многих людей произойдут положительные перемены в личной жизни, в семье и партнерстве, а также в бизнесе и финансах.

Труднее всего придется Козерогам и Ракам. В течение месяца все планеты будут находиться в прямом директном движении, что также является положительным фактором, способствующим успешному решению проблем, без каких-либо задержек и препятствий. Меркурий набирает большую скорость, дважды переходя через границы Знаков Зодиака: 4 апреля он переходит из Рыб в Овна, а 19 апреля переходит из Овна в Тельца. Это значит, что активизируются контакты между людьми, быстрым темпом развивается бизнес, особенно связанный с торговлей, транспортом и современными технологиями (компьютеры, интернет). 14 апреля Венера переходит из Овна в Тельца.

Любовные отношения первой половины месяца будут отличаться импульсивностью и сильными страстями при движении Венеры по Овну. А с переходом Венеры в Тельца вторая половина апреля будет связана со спокойными и более умиротворенными любовными отношениями. 23 апреля Марс переходит из Близнецов в Рака. До 23 апреля будут активно проявлять себя люди, склонные к поездкам, контактам и учебе. Возможны частые споры и разногласия. С 23 апреля, при Марсе в Раке, многие люди станут вести себя спокойно и мирно, переключив внимание на обустройство семейной жизни, работе с землей на даче или приусадебном участке. Тема семейных ценностей и жилья выходит в фокус внимания у многих. Наиболее удачные дни в апреле: 2, 6, 14, 17, 18. Напряженные дни: 9, 12, 16, 24, 25.

Овен

Начало и середина апреля у Овнов складывается очень успешно. Звезды ждут от вас проявления инициативы в решении своих актуальных вопросов. Чем активнее вы будете себя вести, тем результативнее будут ваши усилия. Прежде всего, это прекрасное время для личностного развития, как в физическом, так и в интеллектуальном смысле. Хорошо начинать регулярные тренировки, посещать фитнес, проводить процедуры закаливания. Причем, лучше всего ходить на тренировки вместе с друзьями и знакомыми. Если вы давно занимаетесь спортом, то участие в спортивных соревнованиях может принести вам призовые места. Интеллектуальному развитию будет способствовать учеба и общение с самыми разными людьми. В ходе живого общения вы сможете познакомиться с интересными людьми, многие из которых могут стать вашими друзьями. Также вы можете почувствовать крепнущую поддержку своим инициативам со стороны друзей и знакомых. Например, вам могут своевременно сообщать важные сведения, что позволит уклониться от возможных неприятностей. Дружеские вечеринки пройдут успешно. Расширится круг ваших знакомств. При необходимости вы сможете использовать свои деловые связи для решения практических вопросов. Внешние обстоятельства благоприятствуют поездкам и развлечениям. Наиболее удачные дни приходятся на середину месяца. Именно в этот период может исполниться ваше заветное желание. Вместе с тем вы можете столкнуться с осложнениями в конце апреля. Особенно это касается сохранения ваших финансовых ресурсов. Могут случиться непредвиденные происшествия, в результате которых вы можете потерять деньги или будете вынуждены потратить много денег на непредвиденные нужды. Например, может сломаться автомобиль или дорогостоящая бытовая техника и потребуется срочно расходовать деньги на ее ремонт. Наиболее удачные дни в апреле: 2, 6, 14, 17, 18. Напряженные дни: 9, 12, 16, 24, 25.

Телец

У Тельцов в начале и середине апреля складываются благоприятные обстоятельства для наращивания финансового потенциала. Рекомендуется отодвинуть на второй план темы личной жизни и целиком переключиться на деловую активность – именно в этом направлении вас ждут наибольшие успехи. Это тем более важно, если у вас накопилось много финансовых обязательств по погашению кредитов и оплате счетов. Сейчас как раз самое время добиться позитивных сдвигов по урегулированию материальных вопросов. В профессии вам могут предложить более высокооплачиваемую и статусную должность. Также вам может оказать поддержку некий влиятельный покровитель. Уровень доходов может вырасти не только за счет основной работы, но и благодаря дополнительной подработке. Это касается выполнения частных заказов, работы на полставки или по совместительству. В любом случае вам удастся снизить напряженность по теме своей финансовой обеспеченности. Другим позитивным направлением является изучение духовных практик в уединенной обстановке. Вы сможете существенно продвинуться в техниках йоги, аутотренинга, медитаций, цигуна и мантрического пения. Углубленные занятия позволят вам научиться лучше контролировать свое тело и свое душевно-психологическое состояние. В результате правильного внутреннего настроя вы сможете успешнее решать и многие дела во внешнем мире. Наиболее результативное время приходится на середину месяца. Вместе с тем, в конце месяца наступает период, когда вы можете столкнуться с серьезными препятствиями при попытке реализовать свои инициативы. В эти дни есть риск своими инициативными поступками навредить себе. Никто не сможет навредить вам больше вас самих. Поэтому возьмите себе за правило не делать того, о чем вас никто не просит. Это поможет вам уберечь себя от неприятностей. Наиболее удачные дни в апреле: 5, 6, 10, 11, 25. Напряженные дни: 9, 12, 13, 24, 30.

Близнецы

Начало и середина апреля пройдет для Близнецов на оптимистической волне. Прежде всего, это может быть связано с активизацией дружеского общения. Вы сможете укрепить прежние дружеские контакты и обзавестись новыми друзьями и подругами. Многие актуальные вопросы будут решаться сами собой, без какого либо вашего активного участия. Нужная информация будет приходить к вам своевременно, что позволит успешно обходить неприятности. В деловой активности старайтесь нацелить свои усилия на получение результата в перспективе. Это время благоприятно для работы с прицелом на будущее. Дар предвидения поможет вам в составлении планов. Если вы занимаете активную жизненную позицию, то сможете найти единомышленников. Например, войти в контакт с волонтерским движением в соответствии со своими убеждениями. Вас будут окружать и поддерживать люди, которых волнуют те же вопросы, что и вас. Это способствует укреплению самооценки. Активизируются ваши контакты в интернете. Общение на сайтах знакомств и в социальных сетях может привести к началу виртуальных романтических отношений. Направьте свои усилия на повышение уровня знаний по интересующим вас темам. Это прекрасное время для путешествий и расширения кругозора. В конце месяца вы не застрахованы от осложнений в отношениях с представителями власти и закона. Например, нарушения правил дорожного движения при вождении автомобиля не останется незамеченным и приведет к штрафным санкциям. Наиболее удачные дни в апреле: 2, 10, 17, 18, 19. Напряженные дни: 9, 12, 24, 25, 27.

Рак

В начале и середине апреля типичные Раки могут добиться впечатляющих успехов. В каком-то смысле вы можете стать более известными и популярными личностями, о вас будут говорить окружающие. Возможно, это будет связано с повышением в должности, когда вы сможете обрести более весомый и влиятельный статус. Также вы можете отличиться при участии в каком-нибудь конкурсе, заняв призовое место. В эти дни важно сформировать для себя четкую цель и методично действовать для достижения этой цели. При такой стратегии поведения результат придет быстрее, чем вас могло казаться. При этом необходимо понимать, что выход на новый уровень накладывает на вас новые обязательства. Возможно, придется скорректировать свой привычный образ жизни и что-то кардинально поменять. Ломка старых привычек, которая обычно идет болезненно, в этот раз пройдет намного легче. И это поможет вам прочнее закрепить свои достижения. Используйте духовные практики для обретения внутренней гармонии души и тела. Самоконтроль и внутренняя скромность убережет вас от проявления «звездной» болезни. Старайтесь максимально упорно трудиться над достижением своих целей в середине месяца, поскольку это наиболее успешное и результативное время. А в конце месяца вы не застрахованы от возможных неприятностей. Дело в том, что в конце месяца могут происходить неожиданные происшествия форс-мажорного свойства. Например, возрастает вероятность травматизма. Могут быть крупные технические поломки бытовой техники или автомобиля, требующие дорогостоящего ремонта. Также в этот период может усилиться финансовая нестабильность, что может осложнить своевременное погашение долгов по кредитам. Воздержитесь от крупных авантюрных расходов. Наиболее удачные дни в апреле: 2, 6, 7, 10, 17. Напряженные дни: 9, 12, 24, 25, 27.

Лев

В начале и середине апреля Львы смогут преуспеть в учебе и расширить свой кругозор. Усиление тяги к знаниям может подтолкнуть вас к мысли о прохождении экспресс курсов обучения с целью расширения своих профессиональных возможностей. Особенно успешно пойдет изучение иностранных языков. Кроме того, могут сложиться благоприятные обстоятельства для туристической поездки, путешествия. В случае такой поездки вы можете познакомиться с представителем противоположного пола, и начавшиеся отношения в перспективе могут перейти в любовные и партнерские. Другое позитивное направление может быть связано с успешным урегулированием юридических споров. Если вы ведете судебную тяжбу по имущественным вопросам, то ваши оппоненты в середине месяца могут пойти на уступки, что позволит придти к взаимовыгодному мировому соглашению. Следует отметить, что ваша репутация и ваш авторитет может существенно повыситься. К вашему мнению будут прислушиваться окружающие. Если вам есть что сказать этому миру, то хорошо выступать на публике со своими идеями и делиться знаниями с окружающими. Это может быть публикация статей, проведение вебинаров, открытие тематического канала с видео сюжетами на ютубе. Также, возможно, вы решите создать свой сайт. Все это пойдет успешно и прибавит вас популярности. В конце месяца могут осложниться ваши партнерские отношения. Речь может идти как о деловом партнерстве, так и о личном партнерстве. В какой-то момент вы можете утратить взаимопонимание с партнером, и это может стать причиной разногласий, конфликтов. Наиболее удачные дни в апреле: 2, 10, 13, 14, 15. Напряженные дни: 9, 16, 17, 24, 27.

Дева

В начале и середине апреля Девы смогут добиться существенных перемен к лучшему. Прежде всего, это относится к профессиональной деятельности, однако и в повседневной жизни в решении актуальных практических вопросов вы будете очень результативными. Темы личной жизни в этот период не столь важны, поэтому максимум внимания следует сосредоточить на деловой активности. Однако необходимо понимать, что для повышения эффективности в решении практических вопросов вам требуется многое поменять в своем привычном образе жизни. Успех не приходит сам собой, ниоткуда. Вы можете выйти на новый уровень эффективности, если изыщите внутренние резервы. Звезды советуют проанализировать свой образ жизни, чтобы понять, куда и на что вы тратите свое время. Наверняка вы найдете много примеров неэффективного расходования времени. Также имеет смысл упорядочить свой режим дня, сделав его более оптимальным и регулярным. Решительно избавляйтесь от вредных привычек, которые также ведут к потере времени, которым вы могли бы распорядиться с большей пользой. Уходите от всего устаревшего. Например, выбрасывайте из дома старые ненужные вещи – это поможет вам впустить свежую энергию в свое жилище и в свою жизнь. В конце месяца у вас может ухудшиться самочувствие. Например, могут напомнить о себе хронические заболевания, особенно связанных с суставами и позвоночником. Старайтесь не допускать переохлаждения организма, избегайте сквозняков. Также необходимо уменьшить нагрузки по работе. Наиболее удачные дни в апреле: 2, 10, 17, 18, 19. Напряженные дни: 9, 12, 24, 25, 27.

Весы

У Весов вначале и середине апреля в первом приоритете будет тема личной жизни, и в особенности все, что касается партнерских отношений. Это в некотором роде уникальный период, когда вы сможете гармонично урегулировать отношения с партнером в браке. Если раньше у вас были сложности и разногласия, то теперь вы сможете отметить, что позиция партнера поменялась к лучшему. Ваш партнер будет проявлять больше готовности брать на себя ответственность за совместные дела. Не нужно мешать ему в этом. В ваших интересах сейчас взять на себя роль ведомых и одобрять партнера или партнершу в их инициативах. Пассивно одобрительная позиция позволит ситуации развиваться сама собой и приведет к общему улучшению отношений. Если вы пока не состоите в браке, но поддерживаете романтические отношения, то здесь также могут наблюдаться позитивные подвижки. Возможно, вы, вместе с любимым человеком, дозреете до оформления отношений законным браком. Хорошо появляться на публике вместе с любимым человеком. Не отказывайтесь от приглашений посетить торжественные мероприятия типа юбилейных вечеров и свадеб. Можно объявлять о своей помолвке и подавать заявление в загс на заключение брака. Также это благоприятное время для совместных с партнером путешествий, в том числе для свадебных путешествий. Вместе с тем необходимо учитывать, что в конце апреля могут осложниться ваши романтические отношения. Старайтесь не проявлять по отношению к любимому человеку излишне завышенных требований и относитесь терпимее к его желаниям. Наиболее удачные дни в апреле: 5, 6, 10, 11, 25. Напряженные дни: 9, 12, 13, 24, 30.

Скорпион

Скорпионам в начале и середине апреля рекомендуется сосредоточиться на наведении порядка в окружающем пространстве. Речь идет как о рабочем месте, так и о жилище. По магическому стечению обстоятельств ваше самочувствие в этот период будет находиться в прямой зависимости от чистоты и порядка вокруг вас. Беспорядок и хаос в доме автоматически будет приводить к ухудшению состояния вашего здоровья. И чтобы улучшить самочувствие, вам не понадобятся таблетки и прочие лекарства. Достаточно будет провести генеральную оборку в квартире, перебрать все полочки и шкафчики и выбросить все старые ненужные вещи – одно только это магическое действие приведет к притоку свежей здоровой энергии в ваше жилище и в ваш организм. Этот удивительный феномен связи порядка в доме и самочувствия вы сможете сами проверить и убедиться, насколько все это работает. Однако просто уборки в квартире бывает недостаточно. Вы можете также сосредоточиться на упорядочении своего образа жизни и начать жить по режиму. Упорядочив режим сна и бодрствования и питания в одно и то же оптимальное время, вы почувствуете, что у вас прибавилось времени, и вы стали успевать все делать. Такова сила мобилизации и самоорганизации. Если вы давно хотели завести домашнее животное – кошку или собаку – то самое время это сделать. Кроме того, если вы нуждаетесь в помощниках по дому, то это хорошее время для того, чтобы нанять няню или домработницу. В конце месяца могут усилиться трения в отношениях в семье и партнерстве. Старайтесь дистанцироваться от конфликтов. Наиболее удачные дни в апреле: 2, 6, 14, 17, 18. Напряженные дни: 9, 12, 16, 24, 25.

Стрелец

Любовь, творчество и дети – вот наиболее успешные темы для Стрельцов в начале и середине апреля. Если у вас есть дети, то уделяйте больше внимания их воспитанию. Дети будут радовать вас своими успехами, а вы сможете открыть в себе педагогический талант. В романтических отношениях может произойти расцвет чувства любви. Вам могут сделать любовное признание вплоть до предложения руки и сердца. Ждите приятные сюрпризы, подарки. Хорошо посещать концерты, театрализованные представления, рестораны, дискотеки, кинотеатры. Прекрасное время для помолвки и заключения брака. Одинокие Стрельцы смогут познакомиться с представителем противоположного пола. Вероятнее всего, такое романтическое знакомство произойдет в поездке, в транспорте или в придорожном кафе. Также могут быть поездки на любовное свидание, если любимый человек живет далеко. Стрельцы – люди увлекающиеся, азартные. Возможно, вы откроете для себя новое увлечение, хобби, которому будете уделять много времени. Например, вы можете увлечься тренировками, танцами, пением под караоке в клубе. Также это может быть увлечение какой-нибудь компьютерной игрой. Используйте свободное время для учебы, поездок. Супружеские отношения улучшаются. Вы сможете найти взаимопонимание в ходе заинтересованного и спокойного диалога. В деловом партнерстве тоже все складывается замечательно. В конце месяца могут возникнуть сложности с учебой и контактах с окружающими. Наиболее удачные дни в апреле: 6, 10, 11, 15, 16, 17. Напряженные дни: 8, 9, 20, 22, 25.

Козерог

Козероги в начале и в середине апреля могут заново открыть для себя семейные ценности. Отношения в семье с близкими людьми будут складываться гармонично. И вы будете очень комфортно ощущать себя в семейной обстановке. Это позволит вам многое сделать для благоустройства жилища. Например, вы можете выступить инициатором ремонта в квартире или в одной из комнат. Домочадцы не только поддержат вас, но и будут оказывать посильную помощь в проведении ремонтных работ. Некоторое улучшение финансового положения позволит вам больше денег вкладывать в покупку товаров для дома. Если у вас есть дача или садово-огородный участок, то в эти весенние дни самое время начинать вести подготовку земли и теплиц к посадкам. Проявляйте заботу о престарелых родственниках, особенно если они живут вместе с вами. Могут сложиться благоприятные условия для того, чтобы оформить завещание о наследстве. Используйте эти дни для наведения порядка в окружающем вас пространстве. Возможно, в течение этих дней к вам в гости приедет кто-то из родственников. В конце месяца могут осложниться романтические отношения. Причиной может стать меркантильный интерес с вашей стороны или со стороны любимого человека. Старайтесь не обсуждать вопросы, связанные с доходами и тем, кто и на какие нужды тратит свои деньги – это может привести к конфликтной ситуации. Наиболее удачные дни в апреле: 2, 10, 13, 14, 17. Напряженные дни: 9, 19, 23, 24, 25.

Водолей

Водолеи в начале и середине апреля будут ориентированы на активный поиск контактов и знакомств. Возможно, вы давно не общались с некоторыми своими знакомыми, родственниками и друзьями. И теперь сможете в полной мере восполнить пробелы в знании последних новостей. Но чтобы этого добиться, вы можете многими часами висеть на телефоне в разговорах. Тем не менее, в результате вы станете наиболее информированным человеком среди своего круга знакомств. И уже вам могут звонить, чтобы узнать какие-то подробности из событий с людьми из вашего круга общения. Это прекрасное время для новых знакомств и расширения деловых связей. Многие вопросы удается легко и быстро урегулировать благодаря подключению деловых связей. Хорошо ориентируясь в информационных потоках вы сможете принимать вполне осознанные и взвешенные решения. Это сделает ваше поведение более эффективным и результативным. Частые поездки могут привести к новым знакомствам, в том числе и романтическим. В конце месяца вы можете испытать личностные трудности при попытке реализовать свои намерения. Вашим намерениям могут воспрепятствовать члены семьи, близкие родственники. Наиболее удачные дни в апреле: 2, 10, 13, 14, 17. Напряженные дни: 9, 19, 23, 24, 25.

Рыбы

В начале и середине апреля у типичных Рыб может обостриться особое чутье на деньги. Вы будете невероятно удачливыми в деньгах. Ваши поступки в профессиональной деятельности будут строиться таким образом, чтобы получить максимум финансов от своей работы. Если вы выполняете клиентские заказы, то наиболее выгодные заказы поступят вам в середине месяца. Также вам могут оказать финансовую поддержку близкие родственники. И, кроме того, вы можете найти себе дополнительные источники дохода в виде дополнительной подработки. Так или иначе, но вы имеете хорошие шансы для того, чтобы кардинально улучшить свое финансовое положение. если у вас имеется много долгов по кредитам, то в первую очередь направьте заработанные деньги на скорейшее погашение кредитов. Пусть даже вам не удастся все долги закрыть, но вы хотя бы уменьшите долговое бремя. Другим позитивным направлением этих дней может стать благоустройство жилища и покупки бытовой техники для дома. Так вы сделаете жилищные условия более комфортными. Находите время чтобы побыть в тишине и уединении – это поможет вам восстановить душевное равновесие. В конце месяца, напротив, избегайте изоляции и постоянно будьте на виду. При этом воздержитесь от новых знакомств. Наиболее удачные дни в апреле: 6, 10, 11, 15, 16, 17. Напряженные дни: 8, 9, 20, 22, 25.