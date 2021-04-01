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Не время для доверительных бесед — любовный гороскоп на 2 апреля

1 апреля 2021ГороскопыРамблер

Будьте осторожны, общаясь с партнером, — сегодня вы можете нечаянно ляпнуть лишнее.

Не время для доверительных бесед — любовный гороскоп на 2 апреля
Фото: depositphotos

Будьте осторожны, общаясь с партнером, — сегодня вы можете нечаянно ляпнуть лишнее.

Овен

Сегодня влюбленные Овны - идеалисты и романтики, проза жизни их не волнует. В зависимости от ситуации, они витают в облаках приятных надежд или плутают в тумане прошлых иллюзий. Звезды намекают, что в таком настроении легко стать жертвой дезориентации, например, ложных слухов или запоздалых идей.

Телец

Сегодня звезды зовут влюбленных Тельцов в страну приключений, мистики и волшебства. Это подходящий день для романтической встречи или поездки, тайной интриги. Необычные ощущения доставит секс. Приятные минуты могут соседствовать с разочарованиями, если придуманная сказка расходится с реальностью.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит увлекаться доверительными беседами о личном. Звезды советуют отложить знакомства и важные свидания, не давать обещаний (объяснений) и не требовать их. Не стоит выяснять правду, если момент уже упущен. Возьмите на пару дней паузу, пока ситуация меняется к лучшему для вас.

Рак

Сегодня Ракам сложно донести свои мысли до любимого человека. Не стоит заводить разговор о сокровенном: признания будут встречены молчанием или непониманием. Не лучший момент и для полноценного романтического свидания: ему помешают явные или скрытые недочеты, те или иные загадочные обстоятельства.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам получать удовольствие от любовных побед: это подходящая моральная компенсация за их прежние жертвы. А вот ворошить былое в формате приватных бесед или сплетен не стоит: пусть неприятности останутся в прошлом. Не спешите с новым предложением, знакомством или признанием.

Дева

Сегодня Девам не стоит ждать от любимого человека откровенности, так как они и сами не готовы ему ее дать. Это день жалоб и излияний, самое время «поплакаться в жилетку». Но не удивляйтесь, если после взаимных откровений и вытирания слез вы станете скорее друзьями, чем страстными любовниками.

Весы

Сегодня Весы знают рецепт любовного успеха и твердо ему следуют. Никакие недоразумения не помешают им получить законную долю счастья в обществе любимого человека. Многие Весы будут видеть в партнере не только объект чувств, но и своего лучшего друга, уникального учителя или талантливого ученика.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит рассчитывать на полную искренность в общении с пассией. Придется поддерживать гармонию другими путями - например, пониманием с полуслова в каких-то конкретных делах. В эти сутки лучше воздержаться от переписки с малознакомым человеком, даже если он (она) вам нравится.

Стрелец

Сегодня главной проблемой в отношениях Стрельцов и их партнеров может стать отсутствие искренности. Не исключено, что с обеих сторон будут иметься секреты. Если вы не слишком уверены в своей половинке, будьте внимательны к тонким признакам и намекам: возможно, «на том берегу» плетутся интриги.

Козерог

Сегодня влюбленным Козерогам лучше не реагировать на советы, новости и сплетни: это информационный шум и «вчерашний день». Повремените с отправкой романтического послания, свиданием, очным знакомством. К чужим признаниям и предложениям отнеситесь с добрым юмором, вряд ли они заслуживают большего.

Водолей

Сегодня на стороне влюбленных Водолеев счастливый случай. Благодаря стечению обстоятельств и правильному расположению духа, они сохранят оптимизм даже в неопределенной ситуации. Звезды советуют добавить сюда выдержку и пока не стремиться к контактам: лучше несколько дней подождать, чем поспешить.

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам везет лишь в необычных ситуациях. Знакомый сценарий вернет их в омут иллюзий и сделает потенциальными жертвами. Не время для доверительных бесед. Если не сказано что-то важное, смиритесь: запоздалый разговор лишь запутает дело, а ключевая реплика может повиснуть в пустоте.

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