Нужно быть начеку — любовный гороскоп на 5-11 апреля

Венера, планета любви и красоты, продолжает свое движение по знаку Овна.

Такое положение Венеры символизирует агрессивное, заносчивое поведение в любви, близорукость в отношениях с людьми, чрезмерную самоуверенность и зачастую грубость и конфликтность.

Позитивным проявлением Венеры в знаке Овна является необычность, яркость, оригинальная подача себя, свой неповторимый стиль, уверенность в себе. Так что многое зависит от нашего отношения к себе, а также от нашей карты рождения, наших склонностей. Отрицательным моментом недели может быть то, что в некоторые возможно вмешательство третьих лиц, а в новых знакомствах часто будет фигурировать фактор третьего лица — то есть, нам может понравиться кто-то, кто несвободен. Положительным моментом является то, что в некоторых отношениях может произойти возврат старого и желанного партнера. С вечера понедельника по вечер среды Луна будет в Водолее, благоприятствуя дружбе, общению, налаживанию контактов с партнерами. Это время хорошо использовать для легкого общения, обсуждения отвлеченных тем, а также для общения по интересам.

В четверг и в пятницу Луна в Рыбах, что благоприятствует тишине, отдыху, медитативному состоянию, а также любви и взаимопониманию, но нахождение остальных быстрых планет в достаточно активных и агрессивных знаках Овна и Близнецов может внести диссонанс в это состояние. Так что, может встать выбор — посидеть дома в тишине или пообщаться с людьми и партнерами. Если все же вы решите общаться в эти дни, следите за тем, чтобы не затевать споров — они в итоге могут стать поводом для дальнейшего ухудшения отношений или даже насилия.

В субботу и воскресенье Луна будет в Овне. Учитывая то, что там же находятся и Солнце, Венера и Меркурий, эти дни становятся потенциально опасными и конфликтными. Если конфликтов удастся избежать, время благоприятно для любви и общения, а также для страсти. Но все же надо быть начеку, особенно с людьми, склонными к агрессии.

Овен

Для влюбленных Овнов эта неделя выдастся крайне насыщенной. Влияние их собственной персоны на отношения трудно переоценить, поэтому звезды советуют следить за своим образом в комплексе: за внешностью, речью, манерами, декларируемыми ценностями. Многое решат выходные, уместен романтический уик-энд.

Телец

Для романа Тельцов на этой неделе важен уик-энд. Ситуация неоднозначна, и больше всех рискуют попасть в ловушку Тельцы, чей любовный опыт оказался удачным: приятное приключение и веселый партнер создадут иллюзию вечной гармонии и встречи «своего человека». В случае разногласий найдется компромисс.

Близнецы

Любовные инициативы Близнецов удачнее во вторник, вечер субботы и воскресенье. Их личная жизнь дополнительно оптимизируется, будет постоянным генератором хорошего настроя и добрых надежд. В выходной даже идейные одиночки и мизантропы этого знака «оттают», могут встретить любовь в компании друзей.

Рак

Раки узнают свой любовный «приговор» в конце недели. Появится последний шанс выбора или партнер потребует окончательного ответа. Если в любви вы на перепутье дорог, сделайте свой дипломатичный ход - либо честно признайте свои сомнения и доверьтесь судьбе: она уже знает, как разрулить вашу проблему.

Лев

На этой неделе Львов греет обоснованный оптимизм: им удается сохранять нужный баланс в отношениях и чувство собственного достоинства, при этом не терять желанную романтическую искру. Новая волна удачи ожидается в выходные, это отличный момент для свидания, переписки или совместного путешествия.

Дева

Ключевой момент в любовной истории Дев - уик-энд. Им стоит подготовиться к решающему маневру морально и эмоционально, собрать силы для разговора или заявления. Несмотря на критичность событий, главным оружием в войне за любовь может стать взаимное чувство юмора и умение видеть две стороны медали.

Весы

На этой неделе любовная удача особенно охотно улыбается Весам во вторник, но все важные красивые мероприятия лучше планировать на вечер субботы и воскресенье. Это момент единства пары и взаимности на всех уровнях. При прочих равных, иногда уступайте ход партнеру: пусть почувствует себя ведущим.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам следует быть внимательнее к личной жизни, если они крутят роман на работе или совмещают его с обменом услугами. Пик приключения придется на выходные, но он же может стать и финальным аккордом. Если вы не планируете продолжение, лучше закончить историю на приятной ноте.

Стрелец

На этой неделе в личной жизни Стрельцов царит праздник. Легко и без лишнего пафоса развиваются и случайные, и серьезные романы. Хороший день для свидания - вторник, но важные шаги лучше отложить на уик-энд: вечер субботы и воскресенье создадут отличное пространство для любовной игры и творчества.

Козерог

Влюбленным Козерогам важно не излучать негатив в понедельник - иначе в выходные накопившееся напряжение выльется в громы и молнии, и не помогут даже многочисленные громоотводы. Мир и лад в конце недели - либо отличный маркер гармонии, либо, увы, свидетельство равнодушия к вам, как к партнеру.

Водолей

На этой неделе Водолеям стоит мобилизовать силы во вторник, вечер субботы и воскресенье. Это лучшие моменты для реализации желанного сценария и последние дни уникального стечения многих обстоятельств, облегчающих его претворение в жизнь. Можно отлично провести время или наконец встретить любовь.

Рыбы

Рыбам не стоит терять время, если они хотят качественно развлечься: неделя хороша для временных приключений. Встретить свой идеал надежды мало: пока вы будете веселиться, ваше сердце будет молчать. Если вы робки и стеснительны, невинный флирт или авантюра поможет вам наработать социальные навыки.