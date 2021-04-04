Зарабатывать или тратить — финансовый гороскоп на 5-11 апреля

Понедельник хорош только для завершения дел, начатых ранее, или для дел, в которых не нужен результат.

Так как Луна будет неэффективна в этот день. То же самое можно сказать о среде — раннее утро хорошо для любых дел, но уже с обеда хорошо только завершать уже начатое.

Остальные дни этой недели хороши для дел вообще — для того, чтобы получить назад свои деньги, устраиваться на работу, вести любые переговоры, получить финансирование, добиться желаемого. Во вторник секстиль Венеры с Марсом будет благоприятствовать общей эффективности этого дня в деловом отношении.

В воскресенье Венера в секстиле к Юпитеру, что будет хорошо влиять на дела и везение, разве что может помешать то, что это выходной день. Нахождение трех планет в знаке Овна благоприятствует уверенному и смелому ведению дел. Отрицательным моментом может быть конфликтность, а также потеря из виду каких-то деталей, непрактичность и отсутствие дисциплины, нежелание планировать дела, прежде чем их делать — все это отрицательные стороны Овна, который сейчас очень сильно влияет на дела.

Овен

В первой половине недели Овны могут активизироваться в плане поисков перспективных контактов и информационного обмена. Вам удастся оказаться в нужное время в нужном месте и войти в контакт с теми людьми, которые будут способствовать продвижению вашего бизнеса. Это хорошее время для расширения и укрепления деловых связей. Успешно проходят деловые поездки и встречи, ускоряется товарно-денежный обмен. Торговцы, предприниматели, консультанты и водители транспортных средств увеличат доходы. Вторая половина недели может быть связана с увеличением потока поступающей к вам информации. Однако качество этой информации и степень её достоверности могут быть сомнительными. Поэтому основная задача этих дней – не допустить ошибку, не стать на ложный путь. Обязательно перепроверяйте поступающие вам сведения на предмет достоверности. Выходные дни благоприятны для перспективного планирования. При составлении бизнес-плана вы сможете учесть все нюансы и увидеть тенденции развития бизнеса в перспективе. Это поможет вам составить реалистичный план действий и успешно работать над его осуществлением.

Телец

В первой половине недели Тельцы преуспеют в финансах. Во многом рост доходов будет обусловлен усилением вашей работоспособности. Вы сможете в течение длительного времени интенсивно работать не чувствуя усталости, выполняя большие объемы работы. Дополнительные источники доходов тоже могут стать важным фактором укрепления вашего бюджета. Вы можете найти удобный для себя вариант дополнительной подработки с неполным рабочим днем. Вторая половина недели может быть связана с завышенными ожиданиями относительно доходов. Воздержитесь от финансовых инвестиций в совместные коллективные проекты, акционерные общества. Работа в составе коллектива может быть связана с разногласиями. На выходных днях многие вопросы будут успешно решаться благодаря содействию влиятельных покровителей. Можно договариваться о встрече с влиятельным лицом от бизнеса или власти и обсуждать параметры негласного сотрудничества. Вообще, чем тише и незаметнее вы будете вести свой бизнес, тем более значимого результата вам удастся добиться.

Близнецы

Близнецы в первой половине недели смогут действовать на опережение. Интуитивно вы будете ощущать, где и в каких направлениях выгоднее вкладывать усилия, а где лучше воздерживаться от активности. Личная инициатива в делах – вот ключевой фактор успеха. Будет движение, исходящее от вас, будет и встречное движение в вашу поддержку. Это благоприятное время для активизации деловых и дружеских связей. Возможно, вам удастся успешно решить некоторые дела благодаря подключению людей, которые реально могут помочь здесь. Вторая половина недели может быть связана с напряженностью между вами и вышестоящим начальством. Возможно, вам прикажут делать то, с чем вы внутренне не согласны. При этом важно воспитывать в себе исполнительскую дисциплину. Выходные дни благоприятствуют для дальних поездок и изучения перспективных рынков. Наиболее успешно проявят себя коммерсанты и бизнесмены, нацеленные на расширение географии бизнеса, поиск тех стран и регионов, в которых будет выгодно предлагать свои товары и услуги. Успешно пойдет обмен мнениями, деловая переписка.

Рак

Раки в первой половине недели смогут преуспеть в карьере. Главное условие для успеха – целеустремленная упорная работа над исполнением заранее намеченных планов. Тем, кто работает в непосредственном контакте с начальством, удастся заручиться его поддержкой. Некоторые вопросы вы сможете урегулировать, используя методы тайной дипломатии. Неплохо пойдут дела у тех, кто имеет дополнительную подработку. Вторая половина недели может быть связана с риском утраты авторитета, деловой репутации. Чтобы этого не произошло, старайтесь не допускать нарушений закона и правил профессиональной этики. Возможны проверки, контрольные закупки и ревизии со стороны представителей фискальных властей. На выходных улучшается финансовая обстановка. Можно подавать заявку в банк на выдачу кредита. У бизнесменов хорошее время для поисков инвесторов и привлечения их денег. Вам удастся повести оптимизацию расходов, сократив все неэффективное и невыгоднее. В результате ваш бизнес станет более динамичным и способным выживать в условиях жесткой конкурентной борьбы.

Лев

Первая половина недели благоприятствует Львам для обмена мнений и приобретения профессиональных знаний. Во многом это будет связано с интересным общением с коллегами и единомышленниками по переписке и через Интернет. В результате обмена опытом вы узнаете нечто такое, что заинтересует вас. Это благоприятное время для того, чтобы не держаться за мелкие сиюминутные выгоды, а смотреть вперед, думать о будущем, о перспективе. Вместе с тем вторая половина недели будет связана с ростом фактора нестабильности в бизнесе. Возможно, вам придется вносить коррективы в свои планы. Усиливается финансовая нестабильность. Могут быть задержки с перечислением средств на ваши счета. Возрастает вероятность технических сбоев и производственного травматизма. На выходных днях хорошее время для обсуждения с деловыми партнерами вопросов сотрудничества. Удачное время для развития бизнеса, связанного с индивидуальными услугами. Процветает рекламный и издательский бизнес. Можно поводить презентации, рассылать резюме, проходить собеседования.

Дева

Наиболее успешным и предпочтительным стилем поведения Дев в первой половине недели станут смелые и напористые действия, бескомпромиссное отстаивание своих интересов, невзирая на чины и должности. В этом смысле наиболее успешными будут руководящие работники, занимающие достаточно влиятельное положение. Ваши управленческие решения с силовым нажимом позволят продавить внешние обстоятельства и добиться нужного результата. Вторая половина недели будет связана с трудностями при выполнении клиентских заказов. Не исключены жалобы клиентов на вас начальству. Возможно, вам придется иметь дело с не вполне адекватным поведением клиентов. Старайтесь мягко урегулировать любые зарождающиеся спорные ситуации и помните о том, что «клиент всегда прав». На выходных днях могут произойти положительные изменения в текущих делах и в финансовых вопросах. На ваш банковский счет могут поступить определенные суммы денег, в счет оплаты ранее выполненной работы, что улучшит вашу общую финансовую ситуацию. Это благоприятное время для внесения изменений в режим и распорядок работы.

Весы

Весам в первой половине недели звезды советуют активизировать деловое партнерское сотрудничество. Именно от других людей вам сейчас будет приходить наибольшая выгода. Успешно будут проходить переговоры, которые могут завершиться подписанием , соглашений. Также вы не будете испытывать недостатка в клиентах, заказчиках, покупателях. Работники сферы услуг смогут значительно расширить клиентскую базу. Вторая половина недели не благоприятствует любым видам деятельности, не имеющим отношения к юриспруденции, преподавательской, издательской и дизайнерской деятельности. Строго исполняйте служебные инструкции и не допускайте нарушений трудовой дисциплины. Возможны штрафные санкции от работодателя. На выходных будет успешно развиваться бизнес, связанный с предоставлением индивидуальных услуг. Особенно это относится к индустрии отдыха, моды и развлечений. У работников спа-салонов, фитнес-клубов, салонов красоты и туристических агентств не будет отбоя от заказчиков.

Скорпион

Первая половина недели складывается удачно для Скорпионов, чья работа связана с обслуживанием техники и механизмов. Людям с техническим складом ума удастся придумать ряд новшеств и усовершенствований, благодаря которым производительность труда существенно вырастет. Результативно поработают стажеры на новом месте работы – вы сможете усвоить много полезных навыков. Это хорошее время для тех, кто пока находится в статусе безработных и занят поисками работы. Вторая половина недели будет связана с некоторой финансовой нестабильностью. Постарайтесь в эти дни воздерживаться от вложений денег в рискованные финансовые проекты. Также это не лучшее время для проведения операций по обмену валюты. На выходных благоприятное время для завершения важных проектов. Все, что вам приходилось откладывать раньше в долгий ящик – ко всему этому сейчас имеет смысл вернуться. Доделывать будет намного легче и быстрее, чем вам вначале представлялось. Наиболее прибыльным будет бизнес, связанный с недвижимостью, строительством, коммунальными услугами.

Стрелец

Стрельцам в первой половине недели рекомендуется ориентировать себя на развитие делового партнерского сотрудничества и внимательно прислушиваться к внешним импульсам. Более всего преуспеют в делах те, кто умеет подстраиваться под ситуацию, адаптироваться к внешним условиям и людям. Вы добьетесь хороших результатов в сфере услуг, когда очень важно внимание к запросам клиентов. Вторая половина недели будет связана с затруднениями у тех, кто работает в семейном бизнесе, на дому или имеет отношение к недвижимости (риэлтеры, коммунальщики, строители). При подготовке отчетной документации могут возникнуть осложнения. На выходных днях успешно проходят деловые поездки, встречи, согласования по телефону. Наиболее прибыльными будут торгово-закупочный и посреднический бизнес, транспортные услуги, консультативная деятельность. Вы сможете использовать имеющиеся у вас деловые связи для решения актуальных деловых вопросов. Также это хорошее время для оптовых закупок товара с целью его перепродажи.

Козерог

У Козерогов в первой половине недели уровень работоспособности будет столь высоким, что вы сможете успешно справляться с множеством дел. Для вас будет характерно трудолюбие и конструктивный подход к решению практических вопросов. Лучше всего поработают те, кто имеет отношение к физическому труду или к обслуживанию техники и механизмов. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются деловые. Рекомендуется браться за те дела, которые вы сможете закончить к середине недели. Вторая половина недели может быть связана с трудностями при выполнении текущих дел. Будьте внимательнее при работе с поступающей информацией, проверяйте поступающие сведения на предмет достоверности. Не позволяйте никому отвлекать себя от текущей работы посторонними разговорами. На выходных днях у вас может произойти прорыв в росте профессионального мастерства. Наиболее выгодным будет бизнес, связанный с ремонтом и отделкой помещений, предоставлением коммунальных услуг и сельским хозяйством.

Водолей

В первой половине недели Водолеям рекомендуется сосредоточиться на урегулировании информационных вопросов. Работа с деловыми бумагами, документами пойдет удивительно легко и быстро. Вы сможете отыскать интересующую вас информацию, получить доступ к нужным документам, встретиться с человеком, в котором заинтересованы. Это исключительно удачное время для торговли, коротких деловых поездок и встреч. Можно подписывать договора, заключать сделки спекулятивного характера. Вторая половина недели может быть связана с излишне большими финансовыми расходами. Не следует делать ставку на удачу и бросаться в авантюристические проекты. Спекулянты на фондовой и валютной бирже могут оказаться в проигрыше. Воздержитесь от операций по обмену валюты. В выходные дни будет благоприятное время для наведения порядка в деловых контактах и связях. Проведите ревизию своих контактов на мобильном телефоне и удалите те из них, с которыми вы не связывались в течение долгих месяцев и которые утратили актуальность. Оставьте только то, что вам действительно нужно и полезно для дела.

Рыбы

Первая половина недели предполагает успех для тех Рыб, которые привыкли практично и основательно подходить к делам. Более всего преуспевают работники, связанные с умственным трудом. Это прекрасное время для подготовки отчетов, завершения проектов, подведения итогов. Уровень доходов увеличивается пропорционально трудозатратам и росту производительности труда. Бизнесменам рекомендуется анализировать состояние своего бюджета и проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Вторая половина недели может быть связана с усилением личных амбиций и борьбы за приоритетное право принятия решений. Возможно, вам придется отстаивать свое мнение перед кем-то более авторитетным и влиятельным. Однако разумнее будет воздержаться от инициатив, поскольку у вас может сформироваться ложное представление о реальной ситуации. На выходных днях вы сможете увеличить доходы от удаленной работы на фрилансе. Вы можете получить много выгодных частных заказов. Наиболее доходным будет бизнес, связанный с обслуживанием клиентов в гостиницах, ресторанах.