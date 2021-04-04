Финансовый гороскоп на апрель: бежим по карьерной лестнице

В общем и целом, апрель будет прекрасным месяцем для любой деловой активности

И это благодаря в основном положительным транзитным аспектам дальних, «социальных» планет с быстрыми.

1–2 апреля, Меркурий будет в секстиле с Плутоном. Это прекрасное время для достижения важнейших деловых договоренностей, способных круто изменить деловую жизнь лучшему. В карьере повезет тем, кто адресует начальству нестандартное предложение — это позволит поднять свою репутацию в глаза руководства и получить повышение. В бизнесе, особенно в торговле, сейчас оправдан риск — именно он позволит получить сверхприбыли в эти дни. Также это уникально благоприятное время для обращения в органы государственной власти, чтобы просить у них поддержки.

4–7 апреля Венера в секстиле с Марсом. В эти дни будет везти всем бизнесменам — владельцам брачных агентств, сайтов знакомств, семейным психологам и т. д. Они имеют шанс быстро и весомо расширить свою клиентскую базу и получить повышенные прибыли. Между тем 5 апреля Меркурий войдет в знак Овна. Это очень благоприятное время для проведения рекламных кампаний, презентаций, пиар-акций, а также для любой торговли, особенно автомобилями, инструментами, предметами из кожи, изделиями металлопроката и туристическими путевками.

С 1 по 15 апреля Сатурн будет в тригоне с Северным узлом. Это очень удачное, «денежное» время для тех, кто занят в сфере строительства, торговли недвижимостью, сельского хозяйства, горного дела, добычи угля, ценных камней и металлов — доходы этих людей могут повыситься минимум на уровень.

С 9 по 12 апреля Венера войдет в квадратуру с Плутоном. Эти дни очень неудачны для бизнесов, связанных с индустрией красоты, комфорта, любовной женской тематикой. Не стоит делать что-либо важное в этих сферах — эффект может быть сокрушительно провальным. Наемным работникам лучше в эти дни стать для начальства «невидимками», так как для общения с вышестоящими эти дни также очень неудачны.

15 апреля Венера войдет в знак в Тельца. Это время идеально для начала наемной работы, отдельных проектов или открытия бизнесов в сфере красоты, архитектуры, недвижимости, флористики, ландшафтного дизайна, парфюмерии, производства кондитерских изделий.

С 15 по 18 апреля нас порадует аспект тригона Марса с Юпитером. Это прекрасные дни, когда и люди, строящие карьеру, и предприниматели могут быстро и многого добиться. Смело подписывайте в эти дни деловые соглашения, регистрируйте новые компании, делайте презентации своих товаров и услуг, отправляйте письма важным контрагентам — все эти дела закончатся феерическими победами и щедрым денежным вознаграждением. Также это отличное время, чтобы просить у начальства повышения, расширять клиентуру в бизнесе, получат поддержу органов государственной власти, выиграть суд, если истец считает себя правым.

18–20 апреля Меркурий войдет в соединение с Солнцем и будет «сожженным». В эти дни ни в коем случае не рекомендуется наемным работникам спорить с начальством — есть риск быть неожиданно уволенным или пониженным в должности. Предпринимателям надо избегать подавать заявление в суд — он будет проигран, а также спорить с людьми, которые имеют более высокий социальный статус — может пострадать их репутация.

20 апреля Меркурий и Солнце одновременно входят в знак Тельца. Это время будет очень удачно для покупки антиквариата, торговли дорогими товарами и услугами. Может наблюдаться бум покупок любовно-романической литературы, красивой одежды, косметики, парфюмерии, ростом количества посетителей сайтов знакомств и обращений в брачные агентства, посещений творческих вечеров, развлекательных и культурных заведений. Так что бизнесменам, работающим в этих сферах жизни, выпадают очень хорошие шансы получить дополнительные прибыли.

22–24 апреля Венера соединится с Ураном. Сейчас высоко вероятны сенсационные премьеры фильмов, презентация коллекций нестандартной одежды, духов, появления на рынке новых медийных лиц в сфере дизайна, моды, индустрии красоты, шоу-бизнеса и искусства. Это время благоволит тем, кто стремится выделиться из толпы, показать что-то необычное, когда личность становится важнее коллектива и эффективнее зарабатывает в одиночку, чем в партнерстве.

24–26 апреля Меркурий в соединении с Венерой. Очень благоприятное время для издателей и торговцев любой литературой, особенно любовно-романтического содержания, торговцев цветами и парфюмерией, предметов для ремонта квартир и домов. В эти дни очень благоприятно начинать учебу, приобретать дополнительное образование, особенно если оно касается сферы красоты, дизайна, облагораживания природы — такое образование принесет впоследствии много конкурентных преимуществ на рынке труда.

26 апреля Марс войдет в знак Рака. В эти дни торговля ослабится и пойдет на спад. Поэтому выводить на рынок новый товар или презентовать его широкой публике не стоит, так как ожидаемых прибылей это не принесет. Наемным работникам в это время лучше не рассказывать начальству о своих идеях или инициативах — возможно они будут неправильно поняты.

30 апреля будут одновременно два важных аспекта — соединение Солнца с Ураном и сходящийся секстиль Меркурия и Венеры с Нептуном. Для наемных работников это время опасно неожиданными увольнениями, понижениями в должности и зарплаты. Поэтому им начальству на глаза лучше не показываться. А вот для фрилансеров и индивидуальных предпринимателей, особенно для музыкантов, поэтов и певцов эти дни могут быт очень удачными и продуктивными. У них есть высокая вероятность начать работать с крупным, богатым клиентом или подписать очень выгодный контракт.

Овен

Для Овнов апрель – время личных свершений и достижений. Прежде всего необходимо настроиться на инициативное поведение. У вас есть шанс реализовать многие свои идеи. Но для этого не нужно сидеть и ждать, когда все само собой образуется. Под лежачий камень вода не течет – эта поговорка сейчас будет актуальна. Первое наиболее успешное направление, куда вы могли бы применить свои усилия, связано с расширением и укреплением деловых связей. Если раньше вас в чем-то не устраивали люди, с которыми вы взаимодействуете, то теперь вы сможете настолько укрепить свои деловые связи, что каждая ваша договоренность будет безусловно исполняться. Дело в том, что вы способны проявить себя тонкими психологами и сможете очень хорошо разбираться в людях. Вы сможете заинтересовать нужных вам людей в сотрудничестве. Так вы сможете подобрать себе команду единомышленников, которые будут готовы действовать профессионально в ваших интересах. Все это позволит своевременно получать достоверную информацию и принимать взвешенные решения. Успешно проходят новые деловые знакомства, контакты, поездки. Возможно, вам потребуется какое-то время тратить на организационные моменты с тем, чтобы получить максимум выгоды впоследствии, в перспективе.

Телец

У Тельцов в апреле может существенно улучшиться финансовое положение. Если вы имеете постоянную работу и хотели бы повысить уровень доходов, то следует заняться поиском дополнительных источников дохода помимо основной работы. Возможно, вам удастся найти варианты удаленной подработки онлайн, которая может выполняться из дома в свободное время. Подумайте, возможно, что-то вы умеете делать на профессиональном уровне и тогда могли бы предложить свои услуги частным заказчикам, размесив соответствующее объявление в интернете. Также вам могут предложить работу на полставки или по совместительству, которая прекрасно впишется в график основной работы. Разумеется, для этого вам потребуется больше времени тратить на работу. Но если остро требуется поправить свое финансовое положение, то иного пути для повышения доходов не остается. На основной работе укрепляются отношения с начальством. Возможно, вам станет помогать влиятельный покровитель. Если вы сами занимаете руководящую должность, то сможете своевременно получать достоверную информацию по актуальным вопросам. Тогда принимаемые вами решения будут взвешенными и эффективными с точки зрения финансовой отдачи. Середина месяца благоприятствует оформлению причитающихся вам по закону выплат: всевозможных льгот, субсидий, компенсаций, налоговых вычетов. Хорошее время для крупных покупок и инвестиций в бизнес.

Близнецы

В апреле Близнецам следует вспомнить, что основной ваш ресурс в наращивании деловой активности – это вы сами. Направьте основные усилия на свое личностное развитие. Прежде всего, речь идет о повышении уровня профессиональных знаний. Чем выше будет ваша квалификация, тем шире будет применение ваших талантов и способностей. И значит вы сможете претендовать на более высокооплачиваемый труд. Внимательно проанализируйте свои профессиональные навыки и подумайте, в чем вы могли бы усовершенствоваться. При этом важно оценивать свою профессию с прицелом на наиболее востребованные и перспективные направления, которые в скором будущем могут расширить ваши возможности. Особенно это относится к тем, чья профессиональная деятельность имеет отношение к современным компьютерным технологиям, коммуникациям и интернету. Проявляйте живой интерес к техническим новинкам, активно обменивайтесь мнениями и опытом со знающими специалистами при общении на специализированных форумах интернета, посещайте научно-практические конференции, тренинги, осваивайте тайм-менеджмент. Все это пойдет в копилку ваших знаний и обязательно пригодится.

Рак

Перед Раками в апреле могут открыться новые возможности в карьере. Более всего это смогут почувствовать те, кто занимает руководящие должности. Возможно, вам поступит предложение занять более статусную должность, где у вас будет больше власти и возможностей для реализации своих идей. Также при работе на нынешней должности вы сможете провести революционные перемены, радикально повысив эффективность вверенных в ваше управление секторов. Необходимо решительно избавляться от всего того, что устарело или утратило былую эффективность. При необходимости можно производить кадровые перестановки. Бизнесменам необходимо брать курс на техническую модернизацию. Банки пойдут вам навстречу в открытии кредитной линии на выгодных условиях. Также вы сможете заинтересовать инвесторов и привлечь дополнительные финансовые ресурсы к развитию своих проектов. Можно заниматься оптимизацией бизнеса, сведя неэффективные расходы к минимуму. Можете рассчитывать на поддержку влиятельных покровителей. Для обычных работников время также благоприятное. Вы можете получить дополнительные источники доходов. Укрепление финансового положения поможет вам в погашении долгов. Также может укрепиться ваше положение на занимаемой должности.

Лев

Львы в течение всего апреля, и в особенности в середине месяца, смогут укрепить свою деловую репутацию. Это в первую очередь положительно отразится на тех, кто работает в сфере услуг. Ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов, которые будут оставлять благодарные отзывы и рекомендовать вас другим клиентам. Поэтому ваша практика в сфере услуг может значительно расшириться, вместе с расширением клиентской базы. Успешно развивается деловое партнерское сотрудничество. В поле вашего зрения могут появиться потенциальные деловые партнеры, которые могут предлагать выгодные варианты сотрудничества. Легко идет переговорный процесс, в том числе и на многосторонней основе. Вы сможете найти компромиссные формулы для партнерского сотрудничества, которые будут выгодны всем участникам бизнеса. В этом смысле хорошо заниматься акционированием бизнеса. Для бизнесменов станет выгодно направление на расширение географии бизнеса и налаживание деловых связей с иностранцами и партнерами из других регионов. Служебные командировки проходят результативно. При ведении судебных споров по имущественным вопросам вы сможете придти к мировому соглашению с контрагентами. Еще одно позитивное направление месяца связано с повышением квалификации. Можно проходить экспресс курсы по обучению и сдавать экзамены при переаттестации.

Дева

Отличительной особенностью деловой активности Дев в апреле может стать успешное взаимодействии между начальством и подчиненными. Руководители смогут установить хороший контакт с подчиненными и могут быть уверены в том, что ваши приказы и распоряжения будут точно и своевременно исполняться. Также у вас будет возможность укрепить кадровый состав в трудовом коллективе, набрав новых сотрудников из числа профессионалов в своем деле. Рядовые сотрудники могут всегда рассчитывать на понимание и поддержку руководителей в случае возникновения затруднений в работе. Это хорошее время для изменения подходов к работе, с тем, чтобы более эффективно использовать имеющиеся в распоряжении технические ресурсы. Например, при работе на компьютере вы сможете более эффективно использовать программное обеспечение, что приведет к росту производительности труда. При работе на новом месте вы сможете быстро овладеть основными навыками и приобрести нужную квалификацию. Хорошо проявят себя изобретатели, рационализаторы, инженеры, мастера сервисных центров по ремонту и обслуживанию бытовой техники и автомобилей.

Весы

Весам в течение апреля звезды советуют ориентировать себя на то, чтобы максимально эффективно вписаться во внешние обстоятельства, которые будут вам благоприятствовать. В этот период лучше отказаться от личных инициатив и амбиций. Вы сможете получить гораздо больше выгод от сотрудничества с другими людьми, если сможете быть им полезными. В первую очередь это касается делового партнерского сотрудничества. Дело в том, что ваши партнеры будут вести себя очень активно и будут успешными в своих начинаниях. А лучшее для вас в этой ситуации – выполнять роль ведомых. В этом случае вы получите максимум выгод от партнерского сотрудничества, если будете активно поддерживать и помогать партнерам. Успешно идет переговорный процесс. Подписание соглашений о сотрудничестве приведет к расширению ваших возможностей. Другое позитивное направление связано с индивидуальными услугами. Направьте свои усилия на наиболее полное удовлетворение запросов клиентов. В ответ вы получите их благодарные отзывы. Вас будут рекомендовать другим клиентам, тем самым расширяя клиентскую базу и повышая уровень доходов. Можно предлагать новые виды услуг, которые будут пользоваться популярностью у клиентов.

Скорпион

Скорпионы в апреле способны проявить свои лучшие профессиональные качества. От вас требуется строгая дисциплина труда и исполнение всего того, что было запланировано по графику работ. Ничего нового изобретать не требуется – главное, точно выполнять текущую работу и не допускать отставания от графика. Наиболее эффективно поработают те, кто будет давать себе план работы на каждый день и обязательно исполнять все пункты этого плана. Уделяйте внимание деталям в работе, досконально разбирайтесь с техническими нюансами, если что-то пойдет не так. Требуется высокое качество в работе, чтобы не пришлось потом ничего переделывать, расходуя дополнительные ресурсы времени и сил. Ваш труд может быть отлажен в точный ритм и работать как хорошие швейцарские часы. Активнее сотрудничайте с коллегами по трудовому коллективу. Благодаря их поддержке вы сможете добиваться высоких результатов, повышая производительность труда. Также старайтесь более полно использовать возможности имеющейся в вашем распоряжении техники. При работе на компьютере совершенствуйтесь в знании тонкостей работы с программным обеспечением. Практическая хватка поможет вам в повышении уровня профессионального мастерства.

Стрелец

Стрельцы в течение апреля смогут в полной мере раскрыть потенциал своих творческих возможностей. В первую очередь это касается представителей творческих профессий. У вас будет много интересных идей, которые вы сможете реализовать и представить на суд публики. Направьте свои усилия на то, чтобы усовершенствовать что-либо в своей работе. Вы сможете по-новому взглянуть на реалии своей профессиональной деятельности и найти там много нюансов для совершенствования стиля и методов в работе. Тестирование и эксперименты приветствуются звездами. В результате изменений в соответствии с новыми подходами вы сможете выйти на качественно более высокий уровень в своем профессиональном мастерстве. В этом случае время не будет потеряно напрасно и задача апреля будет выполнена. У бизнесменов прекрасное время для рекламной раскрутки своих проектов и выхода на широкую аудиторию потенциальных клиентов предлагаемых товаров и услуг. Активизируется деятельность тех, кто специализируется на оптовых закупках товаров, предназначенных для перепродажи. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести успешные рекламные мероприятия и привлекут много новых подписчиков и заказчиков.

Козерог

Козероги в апреле смогут существенно повысить свою производительность труда и увеличить уровень доходов. Особенно это почувствуют те, кто работает на сдельной системе оплаты – тогда ваш труд получит адекватное материальное вознаграждение в соответствии с результатами. Ориентируйте себя на непременное завершение начатых ранее проектов. Наиболее успешно поработают строители, коммунальщики, риелторы и все те, кто имеет отношение к теме недвижимости. Рост результативности может произойти в семейном бизнесе и у тех, кто работает удаленно, на дому. При работе в трудовом коллективе вы сможете заручиться поддержкой коллег, отношения с которыми складываются вполне конструктивно. Бизнесменам рекомендуется сосредоточить внимание на технической модернизации производственных площадей и на улучшении условий труда своих сотрудников. Также это хорошее время для проведения полной инвентаризации имеющегося в вашем распоряжении ресурса движимого и недвижимого имущества. Так вы сможете выявить много ненужного имущества, которое сможете выгодно продать. Наиболее удачное время для деловой активности приходится на середину месяца.

Водолей

Для Водолеев апрель складывается прекрасно для расширения и укрепления деловых связей. Благодаря тонкому психологическому подходу и вниманию к окружающим с вами будут готовы сотрудничать самые разные люди. Например, вы сможете познакомиться с теми людьми, в сотрудничестве с которыми лично заинтересованы. В результате вы будете окружены доброжелательно настроенными людьми, готовы оказать вам всяческое содействие. Таким образом, основной задачей этого месяца является вовлечение других людей в сферу ваших экономических интересов. Активнее используйте имеющиеся у вас деловые связи для быстрого и эффективного решения актуальных вопросов. Это особенно важно, если вашей личной компетенции окажется недостаточно. Кроме того, это хорошее время для аналитической работы с информацией, документами. Вам будет поступать много ценной информации, благодаря которой вы сможете принимать взвешенные и осмысленные решения. Ускоряется товарно-денежный оборот в торговле. Вырастут доходы от транспортных услуг и консультаций. Бизнесменам рекомендуется активнее продвигать свои товары и услуги на рынке за счет массированной рекламной компании. Хорошее время для профессионального обучения.

Рыбы

В апреле типичные Рыбы смогут существенно увеличить уровень доходов. Оценка эффективности труда должна происходить исходя из размера финансовой оплаты. У вас будет особое чутье на деньги и вы сможете выстраивать такую линию поведения, которая приведет к максимально возможному доходу с учетом ваших обстоятельств. Кроме дохода от основного места работы у вас могут появиться варианты для дополнительной подработки. Например, вас могут попросить поработать во внеурочное время на замене заболевшего коллеги. Также неплохие шансы найти себе подработку на полставки или по совместительству. Если вы что-то умеете делать на профессиональном уровне, то можете разместить в интернете объявление о своих услугах – наверняка такая подработка будет пользоваться спросом у потенциальных заказчиков. Бизнесменам рекомендуется вкладывать инвестиции в техническую модернизацию и приобретение объектов недвижимости. Это будет выгодным вложением. Наличие дополнительных финансовых ресурсов позволит вам уменьшить зависимость от финансовых обязательств по долгам и кредитам. Также это хорошее время для любых покупок. Наиболее удачные дни приходятся на середину месяца.