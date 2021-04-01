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Три знака, которые способны на великие дела, но им мешает лень

1 апреля 2021ГороскопыГоворит Уфа

Лень – главное препятствие на пути к настоящему успеху у многих людей.

Три знака, которые способны на великие дела, но им мешает лень
Фото: depositphotos

Иногда она становится отдельной чертой характера. А некоторые знаки зодиака особенно любят полениться.

Весы

Весы называют самыми ленивыми людьми в мире. Как известно, они мечтают об идеальной гармонии во всем. А лучший путь достигнуть этого, по мнению Весов, – вообще ничего не делать. Представители указанного знака никогда не упустят возможности хорошенько отдохнуть. А любимое времяпрепровождение для них – поваляться без дела и помечтать.

Лев

Если бы не лень-матушка, то талантливые и самоуверенные Львы могли бы добиваться невероятного успеха. А из-за этой своей особенности характера они постоянно ищут, на кого бы перебросить свои дела и задачи. В итоге порой Львы не достигают желанных целей просто из-за чужих ошибок. Хочешь сделать хорошо-сделай сам.

Рыбы

Любят полениться и Рыбы. И мужчины, и женщины, появившиеся на свет под этим знаком Зодиака, никогда не против надолго отправиться в вымышленный мир и там побыть в блаженном бездействии. Все свои реальные обязательства Рыбы при этом оставляют на потом. Откладывать дела и ответственность они могут не просто неделями, а даже месяцами или годами.

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