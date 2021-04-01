6 знаков, которые разбогатеют в апреле

Весна 2021 года – весьма благоприятное время для улучшения материального положения.

Однако, части знаков зодиака придется для этого усердно работать, а части повезет без усилий. Астрологи вычислили 6 знаков, которые с высокой вероятностью станут богаче в этом апреле.

Для Рыб в апреле самое финансово благоприятное время с 1 по 14 число, пока Венера будет находиться в Овне. В этот период чем бы ни зарабатывали представители знака, деньги будут приходить без особых усилий. Женщины-Рыбы будут получать подарки и неожиданные премии на работе. А начиная с 19 апреля, наибольшую прибыль получат Рыбы, занятые в творческой сфере.

Овен проявит в этом месяце чудеса активности во всех сферах жизни, но повезет ему на финансовом поприще. К вечеру 14 апреля Венера перейдет в знак Тельца и откроет дорогу денежному потоку. Тем Овнам, которые в предыдущие месяцы уделяли много времени обучению или повышению квалификации, удастся получить новые высокооплачиваемые должности или сменить работу. Остальным важно уделить время любым видам делового общения: возможны неожиданные выгодные предложения и успешные инвестиции.

Близнецы редко испытывают проблемы с деньгами, поскольку интуитивно чувствуют, где можно заработать. Но в этом апреле у них есть шансы действительно разбогатеть, причем это могут быть как неожиданные дополнительные источники заработка, так и выигрыши. Самые благоприятные дни для всех финансовых операций – это середина месяца, особенно 9,14 и 18 числа.

Раку предоставится возможность преумножить состояние, удачно инвестируя накопленные средства или получив наследство. Возможно получение крупных подарков или бонусных выплат. 3,6,9,24 – наиболее удачные дни для совершения крупных сделок и покупок, а также для выигрыша в азартных играх и лотереях.

Дева, благодаря своей рациональности, всегда при деньгах, но этот апрель для нее особенный. Одни представители знака смогут значительно разбогатеть, удачно вложившись в бизнес или найдя богатого инвестора. Другие смогут сделать крупные покупки с большими скидками или получить неожиданное наследство. Самые финансово удачные дни месяца по мнению звезд: 10, 15 и 17 числа.

Скорпион этот год начал не в лучшей финансовой форме, но апрель исправит ситуацию. Наиболее удачными для бизнеса будут 6 и 7 апреля, когда Юпитер соединится с Луной. В эти дни возможны непредвиденные денежные поступления и выигрыши. С 15 по 19 апреля удачными будут любые финансовые операции, включая самые рискованные.

Не расстраивайтесь, если вашего знака нет в списке: в этом апреле вам повезет в другом.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог