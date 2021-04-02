Астролог предостерегла от поездок за границу в начале лета

Член Союза астрологов Юлия Богданова назвала неблагоприятные дни для путешествий летом 2021 года.

В конце весны и в начале лета нас ждут два важных астрологических события: это лунное затмение 26 мая и солнечное затмение 10 июня.

В эти дни астролог Юлия Богданова призвала быть особенно осторожными и не планировать масштабные проекты, заграничные поездки и важные переговоры.

В близи этих затмений, поскольку здесь есть особые показатели напряженности с Юпитером и Нептуном, нужно быть особенно осторожными. И вообще всего касательно заграничных поездок, переговоров и подобных тем. Поэтому пять дней до и после затмения лучше не планировать такие дела.

Астролог также отметила, 14 мая Юпитер — планета счастья и изобилия — окажется в знаке Рыб, что повлияет на взаимоотношения между людьми и, возможно, вызовет немало конфликтов.

Два с половиной месяца мы сможем наблюдать, как будут всплывать подробности тайных дел. Если у вас есть какие-то секреты, то лучше рассказать о них до 14 мая, потому что потом все тайное может стать явным. Весна и лето этого года не подходят для вложений серьезных финансов в недвижимость, поэтому от трат стоит отказаться.