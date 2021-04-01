Акценты апреля: планеты помогут с деньгами

Общую канву конфигураций планет месяца можно охарактеризовать, как позитивную и деловую.

Противоречивая первая, бурная и порывистая вторая, конфликтная и напряжённая третья – это кратко о каждой из трёх декадах активного по взаимодействиям планет апреля.

В целом общую канву конфигураций планет месяца можно охарактеризовать, как позитивную и деловую, за исключением явно более деструктивной по многим параметрам третьей декады.

Узловыми точками апреля станут новолуние в понедельник 12 апреля, синхронный переход Солнца и Меркурия в знак Тельца в понедельник 19 апреля и коварное полнолуние во вторник 27 апреля с поворотом Плутона в обратное движение. Ещё двумя заметными отдельными программами месяца станут весьма энергичная неделя с 12 по 18 апреля взаимных конфигураций между Солнцем, Марсом и Юпитером, а также переход Марса в кардинальный знак Рака 23 апреля.

Первая декада апреля стартует отличным гармоничным аспектом Солнца с Сатурном 1 апреля – в этот день могут конструктивно складываться контакты с начальством и чиновниками, а также очень полезным действием будет разработка планов и новых целей. Однако во второй половине декады будет остро чувствоваться вражда Марса с Нептуном (особенно с 7 по 9 число). Это типичное время более быстрого распространения инфекций и вирусов, интриг и разрушительных для психики эмоциональных сбоев. В эти дни стоит «смотреть в оба», чтобы не обмануться, не совершить ошибок, не сделать неправильных выводов – опасайтесь инсинуаций и психологических подстав, а также отравлений в самых разных ситуациях и проявлениях. В эти же дни, которые пройдут ещё и на туманной Луне в Рыбах, сюрпризы может приносить погода – высока вероятность аномальных погодных условий (видимости) и неожиданных явлений, прежде всего 9 апреля в день «квадратуры» Марса с Нептуном. Опасности и вред этого дня содержат контакты с химическими веществами (лекарственными препаратами) и дурманящими средствами.

Вторая декада апреля открывает более благоприятную полосу месяца, а суббота 10 апреля станет во всех отношениях гармоничным универсальным днём, имея в своём арсенале дружбу Меркурия с Сатурном и Венеры с Юпитером. Короткий сбой и дислокация запланированы на дни новолуния – 12-13 апреля, которые являются сложными по природе влияния планет, но ближайшие связи Солнца с Марсом и Юпитером (14-15 апреля) уже призывают к действиям. Однако 12-13 апреля лучше не спешить с самыми важными начинаниями. Что характерно, с 14 апреля переходит в лучший для себя знак Тельца и Венера, что вместе с активной внешней планетной картиной с 14 по 19 включительно станет лучшим периодом апреля для инициатив и деловой сферы.

Третья декада вместе с переходом Солнца и Меркурия в знак Тельца (19.04), а затем Марса в Рак (23.04) существенно поменяет характер действительности и восприятия времени. Оперативность и динамика в процессах уступят место расчёту и стратегическим подходам, выжидательной тактике – на первый план выйдут финансовая выгода, умение ждать и надёжность связей. Тем не менее, с 23 по 25 апреля прохождение Меркурия и Венеры негативных аспектов с Ураном и Сатурном могут довольно разрушительно работать в сферах контактов и общения, денежных отношений. Да и весь остаток апреля с крайне напряжённый картой полнолуния 27 апреля и соединением Солнца с Ураном (30.04) – представляет собой довольно резкую планетную картину, от которой можно ждать любых неожиданностей. Уязвимы сферы коммуникаций и СМИ, а также авиационного транспорта, вполне возможны и волнения на фондовых рынках.

Наиболее проблемные дни – 2 (с 12,00), 4, 9, 12-13, 20, 24-25,27 апреля.

Более перспективные дни повышенных возможностей – 1,7(до 13:00), 10, 14-15, 17-19, 22, 29 апреля.

Удачного апреля!

Serg Korablev