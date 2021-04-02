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Обет молчания — любовный гороскоп на 3 апреля

2 апреля 2021ГороскопыРамблер

Сегодня не стоит общаться со второй половинкой — возможен конфликт.

Обет молчания — любовный гороскоп на 3 апреля
Фото: depositphotos

Сегодня не стоит общаться со второй половинкой — возможен конфликт.

Овен

Сегодня влюбленным Овнам лучше придержать слова, готовые сорваться с языка. Это день заминок, колебаний, взвешивания вариантов. Любые заявления преждевременны: будет неверно выбрано «волшебное слово», время или место встречи. Ваши слова могут не возыметь должного эффекта или не дойти до адресата.

Телец

Влюбленные Тельцы сегодня в фазе неопределенности. Они могут оказаться перед забавным выбором или столкнуться с нелицеприятным фактом. Им стоит переоценить ситуацию, чтобы не угодить из одной ловушки в другую. Если вы не хотите кого-то обидеть, попробуйте обернуть все в шутку и остаться друзьями.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам не поддаваться искушению и не опережать события в любви. Стоит под любым предлогом уклониться от встречи, ответа, серьезного разговора. Утром пора отбросить или замять то, что уже не имеет значения. Вечером включите стратега: загляните вперед, взвесьте варианты.

Рак

Сегодня Ракам и их партнерам нужно найти компромисс, это проверка на внутреннюю и внешнюю гармонию в паре. Уступки должны быть взаимными: любой перекос создаст дискомфорт и спровоцирует неприятности. Придется включить эстетический вкус, чувство меры или справедливости. Также, важно быть друзьями.

Лев

Сегодня романтический настрой посетит Львов утром. Звезды советуют не терять времени и реализовать свои желания, так как во второй половине дня настроение окажется не слишком подходящим для любви. Впрочем, и больших планов строить не стоит: энергии мало, а на креатив отведен весьма скромный лимит.

Дева

Сегодня Девы во всем сомневаются. Одни Девы жалеют о сказанных словах, другие о своем молчании. Многие Девы продолжат теряться в догадках, думая о мотиве партнера. Вечер подскажет, как разрубить узел, который уже не распутать. Оцените юмор подсказки и решите, готовы ли вы к оригинальному маневру.

Весы

Для влюбленных Весов день начнется с отзвука вчерашних событий, скорее всего, приятных. Но уже вечером им придется столкнуться с другой гранью отношений - например, с необходимостью согласовать вкусы или ужиться на одной территории. Дипломатичность и уступчивость потребуются от обоих партнеров.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше взять паузу в личном общении. Не стоит вдаваться в объяснения, выступать с предложениями, давать обещания, а также проявлять злопамятность, перебирая нюансы прошлого. В течение дня предстоит найти нестандартное решение, например, угодить необычным вкусам любимого человека.

Стрелец

Для влюбленных Стрельцов день начнется с иллюзий или недопонимания. Не лучший момент для встреч, предложений, объяснений. Если хотите написать личное письмо, сохраните его в черновике и перечитайте через день: будет повод улыбнуться. Сложная, но решаемая задача - подбор подарка любимому человеку.

Козерог

Во второй половине дня в отношениях Козерогов с их партнерами ожидается важный момент. Возможна двойственная ситуация, момент выбора, проверка на дипломатичность, уживчивость или знание этикета. Предстоит согласование вкусов, тренируйте договороспособность и не создавайте поводов для будущих ссор.

Водолей

Водолеев жизнь вынуждает исчезнуть с радаров и выйти из любовной игры. Звезды уверяют, что это ненадолго, и советуют не тратить силы на борьбу с паузой: уединение вам не помешает. Позаботьтесь лишь о том, чтобы ваше временное отсутствие не выглядело равнодушием, дезертирством или позорным сливом.

Рыбы

Сегодня последнее, на что Рыбам следует делать ставку в любви - красноречие. Затеяв беседу, легко опоздать, ошибиться, создать впечатление неуверенности, лживости или слабости. Написанное письмо вам лучше стереть или порвать. Компенсировать «обет молчания» может другой оригинальный эксперимент.

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