Все валится из рук — гороскоп на 3 апреля

Не стоит вести в этот день переговоры, приобретать билеты, утверждать маршруты и учебные программы.

20-21 лунные сутки. Утром аспект Луны к Меркурию намекает на тупик: все валится из рук, закрыты пути, отсутствуют нужные люди или снижен тонус.

Вторая половина дня более конструктивна, благодаря ингрессии Луны в Козерог, но коммуникации по-прежнему проблематичны, а ситуации двойственны. Любое решение еще предстоит согласовать. Не стоит вести в этот день переговоры, приобретать билеты, утверждать маршруты и учебные программы, подписывать договоры, вступать в полемику, проводить оплату, начинать путешествия и рекламные кампании. Стоит вычеркнуть из планов неактуальные пункты и забыть про некритичные недоразумения.

Овен

На этот день Овнам лучше не строить точных планов. Утро начнется с загадки, задержки или тупика. К вечеру ситуация станет яснее, но вам придется заново взвесить варианты, уточнить стратегию, аргументы и личные предпочтения. Имеет смысл отложить целевую поездку, сделку, знакомство, включение в учебный процесс или в диалог: возможна напрасная трата сил, отмена, перенос или пересмотр мероприятия.

Телец

Сегодня Тельцам лучше подождать второй половины дня: в это время к ним вернется их природный практицизм, снимутся мнимые барьеры, найдется ответ на вопрос. Если ответа нет или путь закрыт, это верный знак того, что в сюжете пора ставить точку или делать резкий разворот. После отсечения ложных путей, вашей главной задачей станет не попасть в ловушку, особенно, любовную, юридическую или финансовую.

Близнецы

Сегодня Близнецам важно выдержать паузу в делах и в активном общении. Желательно отложить совещания, заявления, визиты, работу с документами, а также любой выход на новые рубежи (повышение в должности, расширение бизнеса, смену группы или партнера, переход к другой схеме занятости или тренировок). Утром не помешает чистка архивов. Вечером полезно сравнить доступные варианты стратегий на будущее.

Рак

Ракам придется начать день с простой рутины. Возможен тупик, напрасная суета, ложное ожидание. После полудня пора вспомнить про дипломатичность, так как ключевой задачей станет баланс интересов или совмещение стратегий. Может потребоваться профессиональный, партнерский, брачный или правовой компромисс, взвешенный эстетический или финансовый выбор. Нужна пауза на изучение вариантов, документов.

Лев

До полудня Львы могут позволить себе свободный режим. Во второй половине дня хорошо заняться организационными вопросами: переоценить фронт работ, сделать выбор, уточнить приоритеты, примирить личные вкусы с внешними правилами, профессиональными или медицинскими предписаниями. Главное правило дня - избегать преждевременной суеты, не спешить с отправкой в путь, началом диалога, раскрытием секрета.

Дева

Девам сегодня не стоит рваться в бой, ни в каком смысле: успех любого порыва крайне сомнителен. Утро лучше провести дома или в спокойной обстановке. Наиболее конструктивный период наступит после полудня, но стремительный прогресс в задуманном деле окажется под вопросом. Если вы или окружающие оказались перед выбором, жизнь подскажет оригинальное, остроумное и, в то же время, практичное решение.

Весы

Для Весов день начнется с вопроса. Не исключено, что ответа не будет. Во второй половине дня важен семейный, партнерский или деловой компромисс. Не уравновесив свои вкусы с чужими, будет сложно делить права или доходы, обустраивать совместный быт и общую территорию. Лучше не отправляться в эти сутки в дорогу, не подписывать соглашений. Нежелательно приобретать косметику и предметы комфорта в дом.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит соблюдать некоторые ограничения: не отправляться в путь, не включаться в переговоры, в учебные и другие информационные циклы. Утром вредна небрежность в денежных делах, велика вероятность обмана, пропажи, недоразумения. Лучше отложить сделки и платежи. Вторая половина дня удачна, если вы примете правила игры и решите предложенную головоломку. Вам поможет судьба или друг.

Стрелец

Стрельцам не стоит начинать день с активного общения, суеты и интенсивной интеллектуальной работы: подведет рассеянность или низкий тонус, возможно закрытие дорог и отсутствие нужных людей. Вторая половина дня поставит акцент на материальном: доходе, платежеспособности, назревших полезных обновлениях. Возможно нестандартное приобретение. Перед куплей-продажей или обменом важно взвесить варианты.

Козерог

Для Козерогов день начнется с неопределенности, возможна зависимость от обстоятельств или самочувствия. К полудню нужно прийти в форму: предстоит неординарный выбор, обновление. В личных вопросах вы можете опираться на свой вкус, а вот в отношениях важнее найти золотую середину. Найдя красивое решение, не спешите претворять его в жизнь: впереди согласование мнений (например, по дизайну, бюджету).

Водолей

Водолеям этот день несет мелкие разочарования и временное ограничение возможностей. Во избежание иллюзий и огорчений, стоит сократить общение и не полагаться на сомнительные каналы информации. Лучше отменить собрание, поездку, сделку, встречу. Выйти на время из игры многих Водолеев побудит объективная причина: профилактика болезни, профессиональная необходимость, назревшее домашнее обновление.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит сократить контакты до минимума. Попытка разговора не даст результата, может стать бессмысленной тратой энергии и создать иллюзию вашей слабости. Звезды советуют отложить любые начинания (особенно те, что связаны с интеллектуальной работой, коммуникациями, учебой и разъездами). Вторая половина дня конструктивнее первой: можно провести эксперимент, обновить привычный арсенал.