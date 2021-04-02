Отложите сложные решения на завтра — финансовый гороскоп на 3 апреля

Сегодня не стоит решать сложные вопросы и задачи — можно совершить ошибку.

Сегодня не стоит решать сложные вопросы и задачи — можно совершить ошибку.

Овен

Овнам звезды не советуют действовать прямолинейно в контактах с вышестоящим руководством. Возможно, вам будут поступать противоречивые приказы и распоряжения, которые нелегко будет понять и исполнить. Тем не менее, постарайтесь вести себя мягче и дипломатичнее – это позволит вам эффективнее добиваться поставленных целей. Методы мягкой силы будут эффективнее для руководящих работников.

Телец

У Тельцов благоприятное время для работы в составе коллектива. Вы сможете прекрасно вписаться в коллективный трудовой процесс и реализуете свои профессиональные возможности. Вместе с тем старайтесь не допускать нарушений служебных инструкций – возможны проверки вашей работы. Также важно своевременно оплачивать счета по кредитам.

Близнецы

Близнецы в этот день могут столкнуться с неожиданными изменениями в обстоятельствах, что может подтолкнуть вас к быстрому принятию решений. Возможны технические сбои, аварийные ситуации. Чтобы справиться с ситуацией вам будут нужны соответствующие властные полномочия. Успешно поработают те, кто работает по свободному графику и сам решает, когда и что делать.

Рак

У Раков удачный день для сдачи экзаменов по переаттестации и для стажировки под руководством опытного наставника. Если ваша профессиональная деятельность связана с поездками, рекламой или импортно-экспортными операциями, то вы сможете преуспеть в делах. Вместе с тем это не лучший день для трудоустройства, подписания трудового договора.

Лев

Львам в этот день звезды советуют экономнее расходовать свои силы и не нервничать, если что-то складывается не так, как вам бы хотелось. Во многом именно из-за вашего эмоционального настроя будет зависеть результативность работы и вашего самочувствия. В случае затруднений не нужно делать критических замечаний в адрес коллег – они могут дать вам ответную критику.

Дева

Девам звезды советуют быть осмотрительнее при использовании чужих или заемных денег. Не следует открывать депозитные вклады, давать и брать деньги взаймы. Успешно проходит переговорный процесс и работа, связанная с обслуживанием клиентов. Ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов. Хорошо проходить собеседования в поисках работы.

Весы

Весам в этот день рекомендуется отдавать предпочтение интеллектуальному труду. Дело в том, что вы будете способны действовать очень рационально и эффективно. Хорошо заниматься аналитической обработкой информации и работать с документами. Обязательно ориентируйте себя на доведение до конца начатых дел. А вот в деловых партнерских отношениях могут возникнуть осложнения.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют активнее проявлять свои таланты и способности. Не следует бояться браться за новые дела и осваивать новые профессии. Сегодня вы почувствуете усиление творческих способностей, поэтому сможете успешно решать нестандартные задачи. А вот в отношениях с коллегами может возникнуть непонимание. Излишние нервные перегрузки могут привести к ухудшению самочувствия.

Стрелец

У Стрельцов в этот день благоприятное время для подведения итогов работы, составления финансовых отчетов, сдачи декларации о доходах в налоговую службу. Растет доход от деятельности, связанной с недвижимостью, строительством, складским делом. Новые проекты лучше пока не начинать. Сосредоточитесь на тех делах, которые ранее откладывались в долгий ящик.

Козерог

Козерогам звезды советуют браться за любое дело с хорошим настроением и ориентироваться на развитие деловых контактов. Успешно пойдет работа у тех, кто имеет отношение к торговле, консультациям, поездкам и оформлению документов. Однако это нелегкий день для работников агентств по сделкам с недвижимостью. У строителей и коммунальщиков могут произойти сбои в рабочем ритме.

Водолей

У Водолеев благоприятный день для совершенствования профессионального мастерства в интеллектуальных видах деятельности и мелком ручном труде. Не исключена дополнительная подработка на частных заказах. Вместе с тем будьте внимательнее к поступающей информации – ложные сведения могут ввести вас в заблуждение. От деловых встреч пока лучше воздержаться.

Рыбы

У Рыб удачный день для предпринимательской активности. Вы сможете гибко реагировать на изменения конъюнктуры и принимать тактически верные оперативные решения. Используйте этот день для личностного развития и повышения уровня квалификации. Однако это не лучший день для принятия финансовых решений – вам будет мешать склонность к непродуманным поспешным действиям.