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Астролог назвала шокирующие сроки окончания пандемии

2 апреля 2021ГороскопыМир24

Уже больше года мир борется с пандемией коронавируса.

Астролог назвала шокирующие сроки окончания пандемии
Фото: depositphotos

Несмотря на массовую вакцинацию, в большинстве стран сохраняется строгий локдаун, и даже протесты местных жителей не приводят к послаблениям. Когда закончится пандемия и мир станет таким же свободным, как прежде, рассказала Яна Ваганова.

Начало карантина было ознаменовано встречей Плутона и Сатурна. С этого момента началась эпидемия в Китае. Плутон отвечает за резкие, радикальные изменения в мире, обществе. Астрология показывает, что сближение этих планет продолжается, а значит, говорить о полном финале сегодняшней ситуации в ближайшее время не приходится.

В начале апреля пандемия усилится, некоторые страны введут более строгие карантинные меры, окончания сложной ситуации не стоит ждать раньше декабря, прогнозирует Ваганова.

«В начале апреля ситуация усилится, будет напряженность, в некоторых регионах мира введут новые карантинные меры – за это отвечает Марс, который проходит через Плутон, Юпитер и Сатурн. Полностью все закончится в декабре, когда завершится петля Юпитера и Плутона. Начнутся значимые ослабления, и вся паника исчезнет», – говорит Яна Ваганова.

По словам эксперта, сейчас мир находится на пике эпидемиологического сценария. Но не стоит забывать, что 2021 – год Быка, который символизирует патриархальность и упорядоченность.

«Апрель для всех знаков зодиака символизирует аналитику, взвешенность, обустройство собственной жизни. Май – идеальное время обратить внимание на проблемы в семье и собственном внутреннем мире», – отмечает астролог.

Однако человечеству стоит подготовиться к насыщенному периоду ретроградных планет, который повлияет на модель поведения, считает Ваганова.

Следует избегать всяческих провокаций и стараться не стать причиной раздоров. Придерживайтесь обособленности, абстрагируйтесь, ставьте акцент на внутреннем «я», охраняйте собственные границы. Осень для большинства знаков пройдет спокойно, особенно, если не выяснять отношения с близкими. Конец осени будет окутан романтичной атмосферой, любовью и домашним уютом.

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