Как работает астрология и что такое натальная карта

Как «работают» звезды и что о нас говорят, рассказала астролог Наталья Терегулова.

Что такое астрология и как она работает

Это то знание или группа предсказательных и описательных практик, которые занимаются изучением влияния планет на все живое, на нас, на различные явления, события.

Какие направления астрологии существуют и для чего они нужны

Есть натальная астрология и хорарная. Также есть кармическая астрология, медицинская, синастрическая, астрология бизнеса, предсказательная астрология и т. д.

Натальная астрология – это база, одно из главных инаиболее развитых направлений. Она позволяет понять заложенный потенциал человека, его способности, черты характера, возможности. Также помогает определить, какие ситуации и события могут происходить в жизни человека, какойпотенциал заложен в сфере личной жизни, в финансовой сфере, в плане работы, деятельности, здоровья, детей и так далее.

К остальным видам астрологии стоит переходить уже послетого, как хорошо освоил базовые знания.

Кармическая астрология помогает разобраться с темиситуациями, которые, так скажем, происходят с нами не просто так, а для получения определенного опыта, исправления ошибок, для того, чтобы понять, с какой базой мы пришли в эту жизнь и как нам ее раскрывать, как использовать. И конечно, с помощью этого направления можно увидеть, является тот или инойчеловек для нас кармическим или нет и с какой целью он появился в нашей жизни.

Медицинская астрология помогает разобраться создоровьем – понять, на что стоит обращать внимание в целом на протяжении жизни, где идут основные риски. Также понять, как сохранять энергию, какой вид медицины может быть для нас наиболее эффективным (к примеру, классическаямедицина или нетрадиционная, а может, стоит сделать акцент на психосоматике).

Синастрическая астрология помогает ответить на вопросы ипонять все в плане отношений и совместимости.

Астрология бизнеса помогает изначально определиться снаправлением деятельности, понять, что нам подходит. Также это история про наиболее продуктивные периоды, когда стоит начинать то или иное дело. В том числе это помощь при подборе кадров или отборе руководителей и персонала. Тоесть достаточно большой объем информации и рекомендаций, которые помогут эффективно организовать то или иное дело, управлять им и развивать его, экономя при этом время, чтобы оно не уходило на исправление тех или иных ошибок, на работус неподходящими людьми.

Благодаря предсказательной астрологии можно получить прогноз или для конкретного человека (на тот или иной период), или для пары, которая состоит в отношениях и т. д.

Какое направление астрологии наиболее точно

Зависит от того, о какой точности идет речь. Если нужноточно ответить на вопрос «да / нет», то в этом поможет хорарнаяастрология. Если нужно получить точное описание человека, то в этом поможет натальная астрология. Если нужно получить точное описание совместимости пары, то здесь будет эффективна синастрическая астрология. А степень точности ужебудет зависеть не от астрологии, а от специалиста.

Что астрология может сказать о человеке

По большому счету, что угодно. Здесь не хватит листа А4,чтобы описать все, что может о человеке сказать астрология.

На что указывают определенные планеты и созвездия

Астрология все же занимается изучением влияния планет нанас.

К примеру, Солнце, по которому определяется знак зодиакакаждого человека, влияет на наш стержень, самовыражение, наш дух.

Луна влияет на подсознание человека, его внутреннеесостояние и устройство, на эмоциональную стабильность, как он приспосабливается к тем или иным обстоятельствам, как адаптируется, также это отношения с мамой, и в том числе роль мамы в женском гороскопе или то, какую человек будет выбиратьжену в мужском гороскопе.

Меркурий влияет на способность получать, усваивать ипередавать информацию, коммуницировать, общаться. Также это братья, сестры и другие родственники.

Венера влияет на то, какой мы делаем выбор, на наши вкусы,предпочтения, на то, что нам нравится и не нравится, в том числе в личномплане.

Марс влияет на то, как мы действуем, на нашу активность.

Это основные, личные планеты, которые формируют человека взависимости от расположения в момент нашего рождения. И есть еще пять социальных планет, которые влияют на глобальные события, происходящие в обществе, на те или иные тенденции.

Почему некоторые не верят в астрологию

Сколько людей, столько и мнений, это нормально. Но, скореевсего, потому, что просто пока еще не наблюдали и не ощущали на себе влияние планет. Если один раз поймешь и ощутишь на себе, как это работает, обратного пути уже не будет.

Астрология может «предсказывать» будущее

Да, конечно. Это одно из наиболее популярных направлений вастрологии. При составлении прогноза астрологи обращают внимание на то, как текущее расположение планет влияет на человека, на его личную карту. А дальше используется несколько методов прогнозирования в зависимости от запроса.

Здесь важно понимать, что нам каждый раз дается выбор, покакому пути пойти, и как раз благодаря астрологии можно выбрать наиболее оптимальный вариант развития событий, который даже во время сильного напряжения может дать весомый результат. Важно понимать, что мы – не марионетки ижизнь вариативна.

Как составляются гороскопы

Астролог просто заполняет данные человека (дата, время, город рождения) в специализированных астрологических программах, а дальше изучает и анализирует карту или карты в зависимости от запроса с учетом своих знаний и опыта. Программа показывает расположение планет на небе в тот или мной момент времени, в той или иной локации, а также аспекты между ними и многое другое.

Можно ли верить гороскопам

Здесь все скорее зависит от специалиста и от того, о какихименно гороскопах идет речь. В, скажем так, простонародье принято подразумевать под гороскопом прогноз для всех знаков зодиака в журнале, и здесь, конечно, важно понимать, что в таких гороскопах описывается общая информация и общеевлияние на знаки, которое одни представители знака будут ощущать на себе сильнее, а другие – слабее, и это нормально, поскольку кто-то является ярко выраженным представителем своего знака, а кто-то – нет. Но на самом деле гороскоп – это, по сути, то же самое, что и натальная карта.

А что такое натальная карта, кому она нужна и на что указывает

Она составляется (опять же) с использованием астрологическихпрограмм и с учетом данных человека – его даты, времени и города рождения. Для анализа астрологи используют свои знания и опыт. Натальная карта включает в себя весь потенциал человека. Если вкратце, то это описание личных проявлений,какие черты способствуют росту и развитию, а на какие стоит обратить внимание для проработки, основные способности и таланты, описание конкретных сфер, которые будут наиболее эффективными и прибыльными в плане работы и где человексможет раскрыть свой потенциал, описание личной жизни от наиболее подходящего типажа до количества браков, рекомендации по здоровью, потенциал по детям, описание кармической задачи – направления развития души, какой опыт нужно получить в этой жизни, на что подталкивают жизненные ситуации, особенно те, которые повторяются из раза в раз, как правильно работать со своей энергией, чтобы в жизни было больше положительных событий и меньше кризисных иразрушающих.

Как определяется совместимость знаков зодиака

Совместимость стоит определять не только по знаку зодиака, апо всей карте в целом. Поскольку классически, к примеру, два знака зодиака могут не подходить друг другу. А если посмотреть всю карту, то там может вырисовываться очень даже неплохая ситуация. Поэтому на совместимость по знакам зодиака я не обращала бы большое внимание. Поскольку, повторюсь, знак зодиака определяется только по одной планете в момент нашего рождения – по Солнцу. А на нас влияют и формируют нас 10 планет, плюс масса дополнительных тонкостейи деталей.

Собственно, так и определяется – накладывается одна натальная карта на другую и анализируется то, какие аспекты формируются между планетами одного и второго человека: больше гармонии или напряжения? В зависимости от этого уже можно сделать определённые выводы.

Когда говорят, что мы живем в эру определенного знака или что, например, «Луна во Льве», что это значит

Это означает, что в текущий период Луна идет по тому илииному созвездию. И то же самое можно сказать про все остальные планеты. Просто некоторые планеты более быстрые, некоторые более медленные. Поэтому в один и тот же момент разные планеты могут находиться в разных знаках или созвездиях.

В чем отличия психологии от астрологии

Здесь я могу сказать только свое субъективное мнение. На мой взгляд, они неплохо дополняют друг друга. Астрология помогает быстро и четко увидеть, над чем стоит работать, в чем причина того или иного внутреннего напряжения и в целом, что на психологическом уровне собой представляет человек. Плюс увидеть период, который подтолкнул его обратиться к психологу. Возможно, переживания человека в текущий период немного надуманны или преувеличенны и серьезных проблем нет, а просто надо грамотно перенаправить энергию в другое, более продуктивное русло. В этом и заключается плюс астрологии – в скорости, четкости и более масштабном анализе.

Но при этом если на самом деле нужно проработать те или иные моменты, то здесь поможет именно психолог. То есть лично для меня в таком контексте астролог – как терапевт, который может помочь выявить ту или иную проблему и дальше уже направить к тому специалисту, который может помочь ее решить: или к психологу, или нужно разобраться в родовых программах и кармических и т.д.