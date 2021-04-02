Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи

Астролог назвала самых раскрепощенных женщин в гороскопе

2 апреля 2021ГороскопыВечерняя Москва

Пять знаков живут без комплексов, сводя с ума мужчин своей притягательностью сексуальностью.

Самые раскрепощенные женщины в гороскопе

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, какие женщины позволяют себе быть раскрепощенными.

Овен

Овны любят получать удовольствие от жизни. Представительницам этого знака зодиака нравится экспериментировать, они не знают ограничений. Смелые красотки не стесняются говорить с партнерами о своих предпочтениях в постели. Яркие эмоции и понимание возлюбленных делают женщин-Овнов счастливыми.

Близнецы

Близнецы не стесняются своего тела и характера. Гармония с собой восхищает и притягивает окружающих. Представительницы данного знака зодиака не боятся первыми начать общение или рассказать о своих чувствах, что делает партнеров ближе друг к другу.

Дева

У Дев есть четкое представление о том, что они хотят получить от жизни. Женщина с твердой позицией не боится устанавливать свои правила в доме и на работе. Свобода и раскрепощенность Дев в постели вызывают восторг у мужчин, которые любят женщин, настаивающих на своем.

Скорпион

Страстные и эмоциональные Скорпионы излучают сексуальную энергию, которая привлекает партнеров. Дерзкий взгляд заставляет возлюбленных терять голову от представительниц этого знака зодиака. Однако высокие требования и сложный характер становятся ловушкой, из которой не каждый партнер женщины-Скорпиона сумеет выбраться.

Лев

Открытые и уверенные в себе Львы убеждают окружающих своей силой и красотой. Они слишком влюблены в себя, чтобы думать о чувствах окружающих. Представительницы данного зодиака тщательно следят за собой, доказывая свое превосходство. И если женщина-Лев захочет очаровать понравившегося мужчину, то не встретит сопротивления.

Вечерняя Москва: последние новостиМошенники убедили пожилую москвичку сбросить им с балкона миллион рублей«Не разбираюсь в этом»: появилось видео допроса пранкера Эдварда БилаБлогер Эдвард Бил захотел помочь пострадавшей в аварии на Садовом кольце
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Гороскоп на сегодня
Дата рождения

Сегодня захочется устраивать скандалы, выяснять отношения и заламывать белые ручки в любой непонятной ситуации. И причина всему – ревность. Поэтому...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Нравится 1
Гороскоп на завтра для всех знаков

20-21 лунные сутки. Утром аспект Луны к Меркурию намекает на тупик: все валится из рук, закрыты пути, отсутствуют нужные люди или снижен тонус. Вторая...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Как работает астрология и что такое натальная карта
Самые раскрепощенные женщины в гороскопе
Как мстят души умерших
Ведьма раскрыла обряды для привлечения денег и любви
Астролог предостерегла от поездок за границу в начале лета
Кто из знаков зодиака потеряет голову от любви в апреле
Приметы на 3 апреля: что нельзя делать в эту этот день
Не время для доверительных бесед — любовный гороскоп на 2 апреля
Подстраиваемся под обстоятельства — финансовый гороскоп на 2 апреля
Смотрим в прошлое или будущее — гороскоп на 2 апреля
Психолог рассказала о значении смеха для человека
Акценты апреля: планеты помогут с деньгами
Как найти связь со своим внутренним ребенком
Как притянуть к себе деньги силой мысли
Названы знаки, не вызывающие доверия у работодателей
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков

Всю неделю Венера в знаке Овна. Там она покровительствует ярким и пылким отношениям, искренности и смелости, победе над соперниками и темпераментному...

Читать продолжение
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Любовный гороскоп на апрель для всех знаков
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...

Читать продолжение
Нравится 5
Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков

Венера в Овне склоняет к импульсивным тратам. Люди энергичные, решительные будут делать выбор сразу, не задумываясь, и им это будет по душе. А вот те,...

Читать продолжение