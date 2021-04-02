Какие планеты помогли Бейонсе стать знаменитой

Обзор космограммы одной из самых заметных певиц нашего времени.
В первой части статьи я писала, что Луна в женском гороскопе связана с темой деторождения и материнства.
И тут стоит отметить, что эта планета у Бейонсе проблемная, «пораженная» – на языке астрологии. Луна в знаке Скорпиона, как правило, долго боится материнства, и нередко указывает на опасность в родах, или хирургические вмешательства в процессе родов. Поскольку Скорпион – также знак хирургии, рисков, ситуаций между жизнью и смертью. А Уран, с которым Луна в соединении, считается вредителем, несущим резкие перемены и неожиданности. Такой аспект Луны в женском гороскопе часто указывает на проблемы с деторождением. А именно – высокий риск выкидышей, преждевременных родов.
Итого: Бейонсе родила своего первенца довольно поздно, спустя 4 года после заключения брака. В одном из недавних интервью она призналась, что у нее был выкидыш, а вторые роды чуть не закончились для нее трагедией. Из-за сильных отеков и общего плохого состояния певицы было принято решение делать кесарево раньше срока. Но все обошлось, и все остались живы и здоровы.
Думаю, у Бейонсе было много страхов на тему детей, поэтому она так поздно решилась стать мамой. Но все же решилась, да еще дважды! А на это уже повлияла следующая планета – Марс. Марс указывает на сферу приложения наших усилий и активности, показывает, на что нам хочется тратить энергию. Он расположен во Льве – знаке игры, сцены, творчества и детей. И если со сценой певица дружила с самого детства, то к детям путь был подлинней. Став мамой в первый раз, и познав, сколько радости и энергии ей приносит дочь, она наверняка пожалела о том, что не родила раньше.
В женском гороскопе Марс – это еще и образ желанного мужчины, тот, в которого влюбляешься. Марс во Льве указывает на мужчину яркого, популярного, творческого. И так мы плавно подбираемся к ее браку с Джей-Зи, о котором я напишу в следующей части
Еще больше материалов и гороскопов от астролога Аси Миллер вы можете найти по этой ссылке.
Сегодня захочется устраивать скандалы, выяснять отношения и заламывать белые ручки в любой непонятной ситуации. И причина всему – ревность. Поэтому...
20-21 лунные сутки. Утром аспект Луны к Меркурию намекает на тупик: все валится из рук, закрыты пути, отсутствуют нужные люди или снижен тонус. Вторая...
Всю неделю Венера в знаке Овна. Там она покровительствует ярким и пылким отношениям, искренности и смелости, победе над соперниками и темпераментному...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...
Венера в Овне склоняет к импульсивным тратам. Люди энергичные, решительные будут делать выбор сразу, не задумываясь, и им это будет по душе. А вот те,...