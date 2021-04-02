Какие планеты помогли Бейонсе стать знаменитой

Обзор космограммы одной из самых заметных певиц нашего времени.

В первой части статьи я писала, что Луна в женском гороскопе связана с темой деторождения и материнства.

И тут стоит отметить, что эта планета у Бейонсе проблемная, «пораженная» – на языке астрологии. Луна в знаке Скорпиона, как правило, долго боится материнства, и нередко указывает на опасность в родах, или хирургические вмешательства в процессе родов. Поскольку Скорпион – также знак хирургии, рисков, ситуаций между жизнью и смертью. А Уран, с которым Луна в соединении, считается вредителем, несущим резкие перемены и неожиданности. Такой аспект Луны в женском гороскопе часто указывает на проблемы с деторождением. А именно – высокий риск выкидышей, преждевременных родов.

Итого: Бейонсе родила своего первенца довольно поздно, спустя 4 года после заключения брака. В одном из недавних интервью она призналась, что у нее был выкидыш, а вторые роды чуть не закончились для нее трагедией. Из-за сильных отеков и общего плохого состояния певицы было принято решение делать кесарево раньше срока. Но все обошлось, и все остались живы и здоровы.

Думаю, у Бейонсе было много страхов на тему детей, поэтому она так поздно решилась стать мамой. Но все же решилась, да еще дважды! А на это уже повлияла следующая планета – Марс. Марс указывает на сферу приложения наших усилий и активности, показывает, на что нам хочется тратить энергию. Он расположен во Льве – знаке игры, сцены, творчества и детей. И если со сценой певица дружила с самого детства, то к детям путь был подлинней. Став мамой в первый раз, и познав, сколько радости и энергии ей приносит дочь, она наверняка пожалела о том, что не родила раньше.

Марс – это еще и физическая активность, способ ее проявления. Какая главная физическая активность у поп-дивы? Конечно же, ее танцы. Поскольку Марс Бейонсе очень силен и удачно расположен, то ее хореография в клипах и концертах имеет едва ли не такое же большое значение, как и вокал. И что же подарило ей такие выдающиеся хореографические таланты? Во-первых, точный аспект Марса к Меркурию, который связывает мысль и движение. Это – хорошая координация движений. Во-вторых, аспект Марса к Сатурну, который дает выносливость и двигательную память. И в-третьих, аспект к Урану – планете-гению, который помогает придумывать новые, оригинальные, ни на кого другого не похожие движения и стиль танца.

В женском гороскопе Марс – это еще и образ желанного мужчины, тот, в которого влюбляешься. Марс во Льве указывает на мужчину яркого, популярного, творческого. И так мы плавно подбираемся к ее браку с Джей-Зи, о котором я напишу в следующей части

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