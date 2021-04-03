Обстоятельства испортят настроение — гороскоп на 4 апреля

Сегодня Меркурий бодро вступает в знак Овна, фонтанируя остроумными идеями и горячими инфоповодами.

21-22 лунные сутки. Сегодня Меркурий бодро вступает в знак Овна, фонтанируя остроумными идеями и горячими инфоповодами.

Готовы интересные предложения, затравки для дискуссий. Но Луна в Козероге не разделяет этот настрой. Энтузиазм и общительность могут натолкнуться на скепсис и давнее предубеждение. Чем-то омрачится свидание, игра, развлекательное мероприятие, шоппинг. Возможны трудности между женщинами. Гармонию любви грозит подпортить ревность. Возрастает риск невыгодных обменов, плохих компромиссов, неудачных финансовых, дизайнерских, косметических решений. Рекомендуется отложить заявление, встречу, поездку.

Овен

Сегодня требования момента войдут в противоречие со вкусами и привычками Овнов, их пониманием красоты, стиля, баланса интересов. Усложнится контакт со старшими, с женщинами. День подпитывает негативные эмоции и вредные наклонности, усиливает ревность. Нежелательны покупки (особенно, одежды, подарков, косметики). Не самый удачный момент для начала диалога, вступления в союз, поиска справедливости.

Телец

Сегодня звезды не советуют Тельцам делать важные шаги и принимать ответственные решения (особенно, в ситуациях с любовно-сексуальной и правовой подоплекой). Любое предложение следует рассмотреть как можно придирчивее: не исключен подвох. Не обязательно иметь личных врагов, мечтающих вам навредить: вы можете стать жертвой роковых обстоятельств или игры, правила которой написаны не в вашу пользу.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше не рисковать (особенно, если речь о материальных ресурсах и интимных тонкостях). Ситуация развивается по удачному сценарию, но предосторожности не будут лишними. Стоит воздержаться от любовных и финансовых экспериментов, чрезмерной открытости в общении и ведении дел. Не помешает осторожность и предусмотрительность в налоговых вопросах и при взносах в коллективные проекты.

Рак

Сегодня Раки рискуют стать заложниками обстановки, чужого настроения и привычек. Любую задачу им может усложнить зависимость от других людей - финансовая, любовная, профессиональная или иная. Возможен неприятный момент в отношениях, эмоциональный прессинг. Появляется новый повод для разговора, спора, противостояния, борьбы за «место под солнцем». Не лучший момент для вступления в новый альянс.

Лев

Сегодня усилится интерес Львов к общению, путешествиям, учебе и другим способам расширения личных горизонтов. Может прийти хорошая весть издалека (согласие, приглашение). Но всецело посвятить себя этому приятному направлению смогут лишь отдельные счастливчики. Многим Львам в этот день помешает занятость, состояние здоровья, какая-то неприятность, роковая мелочь или обременительное обязательство.

Дева

Сегодня у Дев есть мощная невидимая поддержка, сродни магической, в виде врожденного практического чутья или жизненного опыта. Звезды говорят, что она им пригодится, так как сложившуюся ситуацию трудно назвать гладкой. Впереди короткая, но бурная полоса, которая может провести представителей этого знака через финансовый, любовный или другой кризис-лайт. Рисковать следует лишь по необходимости.

Весы

Весам стоит следить за новостями и партнерскими предложениями. Назревает дискуссия, диалог. Важный период ждет переводчиков, юристов, посредников, преподавателей, артистов, политиков, работников служб знакомств, кадровых и других агентств. Однако в данные сутки жизнь поворачивается к Весам не самой приятной стороной и их позиции уязвимы, сегодня им лучше оставаться наблюдателями или слушателями.

Скорпион

Сегодня Скорпионов ждут отдельные неприятности, но благодаря чутью или стечению обстоятельств они «останутся на плаву». Подпортить им настроение могут служебные дела и связанные с ними личные симпатии. В коллективе появится тема для бесед. Могут прийти новости о работе, о сфере услуг или медицины. Возможна минута ностальгии, тайная надежда вернуться к старым методам работы или схемам отношений.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит упускать из виду материальную подоплеку дел. Желательно следить за состоянием ресурсов, бюджета, сделанных инвестиций, за погвшением финансовых обязательств. Возможна озабоченность вопросами наследства, компенсаций. Внимание могут привлечь расходы на нужды детей, на игровые ставки. Главные новости этого дня приятны, могут открыть новую страницу в вашем романе или хобби.

Козерог

Сегодня Козерогам важно следить за своим настроением и за эмоциональным фоном, его формирующим. День повышает восприимчивость к негативу, в том числе, из прошлого: одним плохим воспоминанием больше - и вы на грани уныния. Внутренние проблемы могут отразиться на отношениях, повлиять на важный выбор, на распределение ролей в семье или на вашу репутацию. Нежелательны переговоры, покупки и сделки.

Водолей

Этот день может быть отмечен для Водолеев ноткой уныния: зависимостью от обстоятельств, плохим настроением, неважным самочувствием. Не исключено тайное недовольство собой, близкими, соратниками или судьбой, не желающей быстро исполнять мечты. Не стоит поддаваться искушению «выйти в люди» или вступить в дискуссию: велик риск выплеснуть в мир свой скрытый негатив и очернить им свое доброе имя.

Рыбы

Сегодня Рыбы внутренне отвергают истинный прогресс. Многим Рыбам будет удобнее остаться на знакомой эмоциональной волне, пусть даже не слишком оптимистичной. Вместо радикальных обновлений, настойчиво требуемых жизнью, они могут довольствоваться имитацией. Нежелательно заниматься в этот день инвестициями в будущее, перестройкой ресурсов, поиском партнеров и посредников, куплей-продажей и обменом.