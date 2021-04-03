Гармонию любви подпортит ревность — любовный гороскоп на 4 апреля

Сегодня будет сложно смотреть на отношения сквозь призму позитива. Постарайтесь редк общаться и не ревновать.

Овен

Сегодня влюбленные Овны склонны видеть во всем дурное. Их оптимизм в любой момент способен перейти в раздражение и спровоцировать волну деструктивных эмоций (ревности, обидчивости). Тесный любовный симбиоз станет опасен: легко заразить друг друга негативом. Не лучшее время для разговора, свидания.

Телец

Сегодня Тельцам опасно терять в пылу чувств свой природный здравый смысл: он может оказаться их единственной защитой. Заданный сценарий любовной игры делает их уязвимыми. Любой шаг влечет за собой последствия, комичные или серьезные. Воображая себя охотником, легко стать заложником и жертвой.

Близнецы

Сегодня звезды не советуют влюбленным Близнецам рисковать, призывают к осторожности и предусмотрительности. Даже при самых радужных любовных перспективах полезно продумать антикризисный план, иначе счастье может достаться слишком дорого. Подстраховка не помешает в денежных и интимных вопросах.

Рак

Сегодня душевное благополучие Рака зависит от партнера - а тот немного не в духе и не прочь мягко отыграть на Раке свои комплексы. Есть вероятность психологического давления и попытки прогиба под чужие вкусы. Уступать или нет, решайте сами: если вы любите психологическое садо-мазо, это ваш день.

Лев

Сегодня те или иные досадные обстоятельства мешают Львам предаваться приятным романтическим эмоциям. Звезды сочувствуют им, но советуют смириться и выдержать паузу. Потеря невелика: ведь в эти сутки многое пойдет не так, как надо. Лучше подождать с личной встречей, поездкой, ответом на приглашение.

Дева

В любовных отношениях Дев назрел кризис и они готовы на отчаянный нестандартный шаг. Возможна игра на грани фола, параллельная интрига. Если вы запутались, «ход конем» - не самый плохой маневр: либо роман выйдет на новые рубежи, либо вы разорвете порочный круг и с легкой душой смените орбиту.

Весы

В отношениях Весов - новая фаза. Может наметиться остроумная переписка, серия свиданий или забавных интриг. Возможно нестандартное предложение. Все ответные реакции звезды советуют отложить: сегодня в общении присутствует налет негатива, разговор может приобрести неприятный и даже опасный оттенок.

Скорпион

Сегодня Скорпионы подвержены приступам ностальгии и тоскуют по старым добрым временам, когда они были властелинами и кукловодами в отношениях. День удачен, если вы верны в любви прежним ценностям, и непрост, если вы равняетесь на новые образцы и принципы. Возможны осложнения в служебном романе.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам день принесет хорошую новость. Это может быть долгожданное письмо пассии, креативная идея романтической встречи, сигнал к продолжению игры, доступ к нужным информационным каналам. Но пустить свежие мысли в ход сегодня не получится: на уме у Стрельцов другие насущные интересы.

Козерог

Сегодня поведение Козерогов зависит от их настроения, а оно не всегда будет радужным. Козерог, пребывающий в унынии, способен стать токсичным партнером и отравить психологическую атмосферу вокруг себя в радиусе километра. Возможны проявления пассивной агрессии, подозрительности, скрытой ревности.

Водолей

Сегодня Водолеям трудно оставаться на позитивной волне. Даже если все идет гладко, представители этого знака найдут повод для скрытого недовольства партнером или собой. В таком настроении вряд ли следует бежать на свидание, строчить любовные послания или делать парадное селфи для сайта знакомств.

Рыбы

Сегодня Рыбы настроены мрачновато, их девиз «чем хуже, тем лучше». Они могут в штыки принять новости и интересные предложения. Этот день хорош для стабильных пар, где оба понимают друг друга с полуслова, в том числе, в интимной сфере. Для знакомств и попыток быстрого сближения момент неудачный.