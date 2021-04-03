Работа будет буксовать — финансовый гороскоп на 4 апреля

Сегодня будет сложно концентрироваться на рабочих задачах. Лучше взять выходной и отдохнуть.

Овен

В утренние часы звезды не советуют Овнам выходить на контакт с вышестоящим руководством, подавать докладные записки, сдавать отчеты. Лучше отложить все бумажные дела и контакты на вторую половину дня. Также это хорошее время для урегулирования вопросов с налогами и иными финансовыми обязательствами. Можно подавать заявку в банк на получение кредита.

Телец

Тельцы в этот день смогут успешно работать в составе группы деловых партнеров и единомышленников. Можно вести переговоры, подписывать документы о сотрудничестве. Особенно это касается переговоров на многосторонней основе. Удачно складываются ваши отношения с клиентами. Студентам рекомендуется сдавать экзамены после полудня.

Близнецы

У Близнецов сегодняшний день во многом зависит от умения правильно распорядиться своими профессиональными знаниями и поступающей информацией. Отдавайте предпочтение интеллектуальным видам деятельности. Рационально используйте имеющееся у вас рабочее время, Отношения с начальством и коллегами складываются конструктивные.

Рак

Ракам с утра следует быть осмотрительнее в деловых контактах с партнерами и клиентами. В это время возрастает вероятность нарушения договорных обязательств, обещаний. После полудня наступает благоприятное время для учебы, творческой деятельности. Можно проводить эксперименты в поисках более производительных и эффективных методов работы.

Лев

Львам в начале дня звезды советуют воздерживаться от конфликтов с коллегами. Возможно, не все дела у вас пойдут так, как вы хотите – не стоит волноваться и нервничать. Во второй половине дня удача будет сопутствовать вам в делах. На ваши банковские счета могут придти денежные переводы. Также может вырасти доход от работы в сфере услуг.

Дева

В начале дня Девам не рекомендуется публиковать резюме на сайтах интернета и проходить собеседования при трудоустройстве. В это время ваши таланты и способности вряд ли будут оценены по достоинству. После полудня наступает удачное время для учебы, деловых контактов, поездок и работы с документами. Торговцы смогут заключить выгодные сделки.

Весы

В утренние часы Весам, возможно, придется столкнуться с мелкими препятствиями в работе – это особенно относится к тем видам деятельности, которые находятся на стадии завершения. После полудня вам удастся использовать свои профессиональные знания для преумножения своих финансовых возможностей. Хорошее время для инвестиций и крупных покупок.

Скорпион

В первой половине дня звезды советуют воздержаться от деловых поездок и контактов, если они не имеют срочного характера. Торговцам не следует торопиться с заключением сделок по оптовым закупкам товара на складе. После полудня усиливаются ваши творческие и интеллектуальные способности, что благоприятно отразится на решении нестандартных задач.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине дня могут быть финансовые потери в результате нарушения договорных обязательств. Работники сферы услуг могут столкнуться с конфликтными ситуациями в ходе контактов с клиентами. Вторая половина дня складывается успешно для офисных служащих. Сосредоточьтесь на выполнении текущей работы и ничего не откладывайте в долгий ящик.

Козерог

В начале дня Козероги могут столкнуться с трудностями при выполнении текущей работы и при взаимоотношениях с коллегами. Воздержитесь от критических замечаний – в противном случае вам придется выслушать ответную критику в свой адрес. Вторая половина дня благоприятна для всех, кто работает с документами, занимается торговлей, грузоперевозками и консультированием.

Водолей

В начале дня звезды не советуют Водолеям браться за новые дела, в которых вы пока недостаточно опытные. Вы можете столкнуться с трудноразрешимыми проблемами, а имеющейся у вас квалификации может оказаться недостаточно. Вторая половина дня благоприятствует интеллектуальному труду – вы сможете увеличить доход благодаря своим профессиональным знаниям.

Рыбы

Рыбам, работающим в офисе, в начале дня, возможно, придется столкнуться со сбоями в работе компьютерной и офисной техники. Также вас могут отвлекать от дел посторонними разговорами, телефонными звонками. Вторая половина дня благоприятствует учебе и служебным командировкам. Используйте это время для повышения уровня квалификации.