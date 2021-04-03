Недвижимость — одно из направлений для инвестиций.

Вкладываться можно разными способами. Какой конкретно способ подходит вам — зависит от особенностей гороскопа.

Какая недвижимость подойдет каждому знаку зодиака? Об этом рассказала консультирующий с 2014 года финансовый астролог Татьяна Куршен.

По словам спикера, астрологически неверно ориентироваться только на солнечный знак зодиака. Разные возможности для инвестиций в недвижимость ровным слоем «размазаны» по всему гороскопу. Каждый случай индивидуален.

За тему инвестиций в карте человека отвечают несколько факторов: планеты, символизирующие деньги в том или ином качестве (Луна, Венера, Юпитер, Плутон); сектора гороскопа, куда попали эти планеты (2-й Дом, 5-й Дом, 8-й Дом, 11-й Дом); взаимосвязи между планетами и теми секторами, в которые они попали. Допустим, у человека существует связь между 2-м и 8-м Домами, и в этих секторах стоят такие планеты как Юпитер, или Венера. Тогда мы можем предположить, что инвестирование ему будет удаваться. А если сюда как-то вписан 4-й Дом, отвечающий за недвижимость, то мы точно можем сказать, что инвестиции в этой сфере человек может рассматривать.

Какая недвижимость подойдет каждому знаку зодиака

Овну важно «купил и забыл». Поэтому здесь лучше всего подойдет или инвестирование в REIT фонды, или, чтобы его недвижимостью занималась управляющая компания.

Телец сам любит заниматься вопросами постройки дома и ремонта. Ему подойдут консервативная инвестиция в недвижимость и сдача в аренду.

Близнецы предпочитают изучить вопрос со всех сторон, но решение полного цикла задач, включая проблемы амортизации — не их конек. REIT фонды, или управляющая компания тоже их вариант или субаренда.

Рак по праву самый домашний знак. Инвестиции в землю, в коттеджи, в квартиры для долгосрочной аренды.

Львам хорошо бы подошла элитная недвижимость. Если Лев не обладает большой суммой, то можно рассмотреть те же REIT фонды, но занимающиеся именно элитным сектором.

Дева из тех, кто кропотливо будет проверять все детали и очень долго отбирать кандидатов на вложение своих кровных. И в итоге, скорее всего, выберет максимально консервативное вложение.

Весы будут долго выбирать между двумя похожими вариантами и в итоге вложатся туда, куда вложатся их партнёры. Будет ли это участок земли или квартира — не принципиально. Главное выбрать правильных партнеров.

Скорпион знак рисковый, поэтому им можно рассматривать даже такие экзотические варианты как взятие ипотеки под квартиру. Ее он будет сдаваться в аренду, а деньги полученные пойдут на погашение долга. Вариант спорный, но в духе Скорпионов.

Стрельцу может подойти недвижимость за границей. Или, как вариант, что-то связанное с туризмом. Например, сдача в аренду для путешествий.

Козерог мог бы выбрать вложения на этапе котлована или самостоятельную постройку и ремонт с дальнейшей перепродажей.

Водолей может рассмотреть что-то экстраординарное - в последние годы популярно покупать и сдавать в аренду участки земли под кэмпинги.