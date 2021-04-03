Недвижимость — одно из направлений для инвестиций.
Вкладываться можно разными способами. Какой конкретно способ подходит вам — зависит от особенностей гороскопа.
Какая недвижимость подойдет каждому знаку зодиака? Об этом рассказала консультирующий с 2014 года финансовый астролог Татьяна Куршен.
По словам спикера, астрологически неверно ориентироваться только на солнечный знак зодиака. Разные возможности для инвестиций в недвижимость ровным слоем «размазаны» по всему гороскопу. Каждый случай индивидуален.
За тему инвестиций в карте человека отвечают несколько факторов: планеты, символизирующие деньги в том или ином качестве (Луна, Венера, Юпитер, Плутон); сектора гороскопа, куда попали эти планеты (2-й Дом, 5-й Дом, 8-й Дом, 11-й Дом); взаимосвязи между планетами и теми секторами, в которые они попали. Допустим, у человека существует связь между 2-м и 8-м Домами, и в этих секторах стоят такие планеты как Юпитер, или Венера. Тогда мы можем предположить, что инвестирование ему будет удаваться. А если сюда как-то вписан 4-й Дом, отвечающий за недвижимость, то мы точно можем сказать, что инвестиции в этой сфере человек может рассматривать.
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