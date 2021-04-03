Как комнатные растения связаны с астрологией

Как и все живое на нашей планете, растения находятся в неразрывной связи с космосом.

И на то, как они растут и плодоносят также влияет положение планет и небесных светил.

Про это, наверное, многие слышали – например, календарь посадки растений связывают с циклами Луны. В зависимости от той фазы, в которой она находится, Луна будет или давать возможность растению расти или, наоборот, способствовать увяданию.

Если же изучить вопрос еще глубже, то мы обнаружим связь знаков зодиака, в которых находится в данный момент Луна, с теми процессами, которые происходят.

Самым неблагоприятным положением для посадки и перемещения растения является Луна в Водолее. Таким цветкам суждено или зачахнуть, или очень медленно расти и не плодоносить.

И наоборот, самым благоприятным и способствующим росту и развитию растений знаком являются Весы, точнее Луна, находящаяся в них. А если речь идет о пересадке растений, то на помощь приходят знаки Телец, Рыбы, Рак, Скорпион и, конечно же, Дева. Без Девы вообще крайне сложно обойтись в вопросах перемещений и обустройства.

Но это еще не все! Ведь растения иногда могут болеть, чахнуть и вянуть. И тогда так же нужно выбрать наиболее подходящее время для наших лечебных воздействий: добавления подкормки, срезания засохших побегов и т.п. В это время необходимо, чтобы Луна находилась в тех знаках, которые будут способствовать процессам увядания (да-да, именно так). Ведь необходимо или избавиться от болезни, или от паразитов, которые разрушают растения, или просто от старого и ненужного. Поэтому здесь помощником будет положение Луны в упомянутом выше Водолее, а также в Овне, Льве, Стрельцах и Близнеце.

Но, внимание, другие манипуляции, связанные, например, с пересадкой, лучше не проводить в это время. Поэтому хлопоты по уходу за растениями лучше разделять – отдельный день посвящать лечению, другой – посадке, третий – пересадке. Разумеется, все это имеет смысл, если цель – красивые и ухоженные растения!

Кстати, не стоит забывать о том, что состояние комнатных растений в целом может многое сказать о тех процессах, которые сейчас происходят с ухаживающим за ними человеком!

Диана Сабитова