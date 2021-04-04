Не отказывайтесь от денег — финансовый гороскоп на 5 апреля

Сегодня вам могут предложить подработку, а это дополнительные финансы.

Овен

Удачно складывается этот день для деловой активности Овнов. С утра вы можете получить хорошие новости, благодаря которым отпадет необходимость выполнять сложную работу. Особенно это касается руководящих работников. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто привык действовать самостоятельно и инициативно.

Телец

Тельцам в этот день удастся успешно урегулировать наиболее проблемные вопросы во взаимоотношениях с начальством. Можно поднимать вопросы о льготах, компенсациях. Вы можете получить выгодную работу, заказы. Также у вас может появиться дополнительный источник доходов. Складываются хорошие условия для повышения уровня профессионального мастерства.

Близнецы

Исключительно удачный день для повышения профессионального уровня и учебы. Тем, кто проходит стажировку или производственную практику, не составит особого труда усвоить сложный учебный материал. Отношения с преподавателями и наставниками складываются доброжелательные. Можно заниматься планированием, маркетинговыми исследованиями.

Рак

Хороший день для Раков, занимающих руководящие должности. Возможно, вам придется принимать ответственные решения по реформированию структуры управления и кадровым перестановкам – и вы с этими задачами прекрасно справитесь. Используйте этот день для отказа от всего устаревшего и переставшего быть эффективным. Улучшается ваше финансовое положение.

Лев

У Львов удачный день для делового партнерского сотрудничества. Вы можете полагаться на надежность деловых партнеров. Успешно идут переговоры, можно подписывать важные документы, приглашать к сотрудничеству новых людей, выполнять заказы клиентов. Любые вопросы, которые раньше приводили к разногласиям, теперь могут найти компромиссное решение.

Дева

Благодаря доброжелательным отношениям с коллегами, начальством и подчиненными Девы смогут успешно справиться с текущими делами. Составляйте четкий план работы на этот день и твердо добивайтесь поставленных целей. Удачно проходит стажировка на новом месте работы. Вы быстро поймете суть производственного процесса и приобретете много полезных навыков.

Весы

Весы сегодня смогут успешно подстроиться под внешние обстоятельства, благодаря чему дела пойдут удачно. Старайтесь действовать открыто и отдавайте предпочтение творческим видам деятельности. Вы сможете успешно решать те дела, в которых у вас нет достаточного опыта. Также хорошо пойдет индивидуальное обслуживание клиентов. Ваши услуги будут пользоваться популярностью.

Скорпион

Благоприятно пойдут дела у офисных работников, занятых подготовкой бухгалтерских и статистических отчетов. Возможно, ваше рабочее место будет оснащено новой, более производительной, офисной и компьютерной техникой. Успешно пойдут работы по освоению компьютерных программ и технологий. Немаловажным подспорьем станет улучшение условий труда на рабочем месте.

Стрелец

Стрельцы сегодня преуспевают в делах, связанных с деловыми контактами, торговлей, поездками, консультациями и оформлением документов. Вы сможете с выгодой для себя использовать существующие деловые связи и наработать новые полезные связи. Успешно проходят спекулятивные и торговые сделки. Консультантам сетевого маркетинга рекомендуется проводить рекламные мероприятия.

Козерог

У Козерогов удачный день для совершенствования навыков работы с техническими средствами. Также вы сможете повысить производительность труда за счет роста профессионального мастерства, умения ту же работу выполнять быстрее и эффективнее. Растут доходы от деятельности, связанной с недвижимостью. Бизнесменам рекомендуется на этот день запланировать проведение инвентаризации.

Водолей

Водолеям звезды советуют активнее проявлять инициативу в делах, особенно если это имеет отношение к установлению деловых контактов, расширению и укреплению деловых связей. Успешно проходят деловые поездки, учеба, торгово-закупочная и посредническая деятельность. Ранее наработанные деловые связи покажут свою надежность и полезность в решении актуальных вопросов.

Рыбы

У Рыб благоприятный день для расширения сферы деятельности. Возможно, вам предложат вариант дополнительной подработки на частных заказах помимо основной работы. Может появиться вариант удаленной работы со свободным графиком, не противоречащим вашей основной работе. Вырастут доходы от выполнения ремонтно-строительных работ, сделок с недвижимостью.