Чем хуже, тем лучше — гороскоп на 5 апреля

Утро может стать пассивным и мрачным, девиз Луны рядом с Плутоном — «чем хуже, тем лучше».

22-23 лунные сутки.

Вечером Луна уйдет в более гуманный знак Водолея, ее аспект к Меркурию потребует общения. Прозвучит сигнал «на старт», придут новости, будет взят курс на будущее и прогресс. Появится энергия для перемещений, тренировок, испытаний, исследований, а заодно для развития отношений. Уже на старте будет ясна базовая программа действий. Толковый план поможет сохранить устойчивость в минуты неизбежных сюрпризов. Высок потенциал вечерних начинаний (особенно, в сфере айти, управления, обучения и коммуникаций).

Овен

Сегодня многообещающие приятные перспективы ждут Овнов ближе к вечеру: откроются нужные пути, сложатся почти идеальные условия для продолжения личных дел и участия в коллективных проектах. Чтобы не растратить энергию еще в первой половине дня, важно не поддаваться негативным эмоциям, не реагировать бурно на внешние психологические раздражители и не становиться жертвой собственных дурных привычек.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит полагаться на многолетние надежные приметы: то, что работало в прошлом, сейчас проиграется с точностью до наоборот. Утром велик соблазн поддаться привычке и пойти знакомым путем, но он будет проигрышным и создаст вам больше проблем, чем удач. Зато вечером вы сможете извлечь пару бонусов даже из самой неожиданной ситуации, которая раньше легко повергла бы вас в панику.

Близнецы

Сегодня активные подвижки ждут Близнецов ближе к вечеру. Если кончились идеи или одолели дурные предчувствия, не взбадривайте себя искуственно: к концу дня нужные двери откроются сами собой и поток удачи подхватит вас автоматически. Ваши интересы окажутся связаны с чужими, вам не грозит скука, одиночество или дефицит новостей. Звезды обеспечат вам моральную поддержку и «охранную грамоту» в пути.

Рак

Сегодня Ракам плохо быть одиночками, но и партнерство чревато (особенно, если на новые проблемы союза накладываются старые). Вместо альянса равных, вероятно соперничество, союзник может тайно вредить. Есть риск угодить в «капкан, прикрытый цветами». Выход - найти группу поддержки, примкнуть к подходящему сообществу. Влиться в ряды единомышленников поможет вечер. Не стоит афишировать свои маневры.

Лев

Львам лучше отложить важные планы на вечер (и деловые, и романтические). Утром ускорить ход событий не даст обстановка, вас может затянуть неприятная неизбежная рутина. Вечер откроет перспективы, повысит стрессоустойчивость, поможет пройти проверку, взять барьер или поднять личный рейтинг. Хорошо осваивать маршрут, дистанционно налаживать связь, искать попутчика, ученика, наставника, защитника.

Дева

Утром у Дев есть время прислушаться к интуиции и прикинуть степень риска. Вечером все решит «инструментальная часть». Возможна сложная процедура (экзамен, операция). Предстоит быстро принимать нужные меры в нестандартной комбинации. Важен правильный старт. Срезать путь и сэкономить ресурс поможет организованность: стоит держать в порядке технику и документы, иметь инструкции или помощников.

Весы

Сегодня фортуна вспомнит про Весов к вечеру, именно на это время им стоит перенести значимые дела и контакты. В первой половине дня проблемы может создать семейное дело, неналаженный быт или старая история, важно не дать вывести себя из равновесия. Вечерние часы идеальны для начала переговоров и совместных стартапов. Хорошо заранее иметь базовый план: это лучший амортизатор в нештатной ситуации.

Скорпион

Утром Скорпионы могут жить прошлым, но к вечеру они должны включиться в реальность. Лучше не размениваться на мелочи, а заняться ступенью большого плана (строительства, реорганизации быта, развития коллективного проекта). День дает богатый арсенал средств для любой задачи. За делом будет некогда раздувать ссоры. Полезны сюрпризы: они выявят базовый порок системы и помогут вовремя его устранить.

Стрелец

В первой половине дня звезды советуют Стрельцам уладить материальные проблемы и запастись ресурсами. Это особенно важно, если предстоит дорога или крупное начинание. Отправляться в путь, включаться в дискуссии и приступать к важным делам желательно вечером. Удача ждет вас в любом случае, но для усиления эффекта не помешает удвоить разборчивость - например, придирчивее подбирать штат, компанию.

Козерог

Сегодня Козерогам важно не смешивать дела и эмоции. Если хочется «пострадать» или побыть в одиночестве, лучше делать это в начале дня. Хлопоты стоит отложить на вечер: в это время будет под рукой нужная схема или подходящий стимул, придет актуальная информация, появится мотив для целевого общения, энергия для работы, азарт для игры. Возможны отдельные внезапные траты или полный пересмотр бюджета.

Водолей

В первой половине дня Водолеям лучше не стремиться на передний план событий. Это время отдыха, тайной консолидации ресурсов или внутренней борьбы со своими пороками. Вечером пора выступать на сцену: появится энергия, начнется исполнение желаний. Многие сюжеты разыграются «как по нотам», но все же сюрприза и волнений не избежать. К счастью, вы устойчивы и в любой ситуации сохраните равновесие.

Рыбы

В первой половине дня Рыбы могут оставаться адептами своей веры, никак этого не афишируя. Но вечером жизнь потребует более активной позиции: конкретных шагов, доказательств. Станет сложнее хранить нейтралитет: чем бы вы ни занялись, ваши слова и действия выдадут ваши истинные убеждения. В конце дня хорошо работать в коллективе, самоотверженно трудиться на общее благо или болеть за свою команду.