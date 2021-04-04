Будьте готовы к сюрпризу — любовный гороскоп на 5 апреля

Сегодня звезды подкинут вам несколько сюрпризов, а вот позитивные они будут или нет - зависит от вас.
Влюбленные Овны сегодня рискуют «встать не с той ноги». Для многих из них день начнется с приступа мрачности или раздражения. Если с утра сгустились тучи, постарайтесь не падать духом и не поддаваться негативным эмоциям: звезды говорят, что к вечеру горизонт любовных отношений вновь станет ясным.
Сегодня старые любовные шаблоны расслабляют Тельцов и этим создают им проблемы - зато нестандартные и неожиданные повороты событий держат их в тонусе и усиливают их привлекательность. Утро подходит для ностальгической встречи с давней любовью. Роман, начатый недавно, получит новый импульс вечером.
Сегодня звезды советуют Близнецам планировать романтические шаги на вечер. Удача обеспечена им на любой стадии отношений и в любом сценарии, а остальное зависит от их энергии и организованности. Свободные Близнецы могут смело отправляться на поиск любовных приключений уже проложенными маршрутами.
В первой половине дня гармония любви зависит от желания Раков подстроиться под вкус партнера (и очень редко - наоборот). Если хотите порвать отношения или что-то в них изменить, ждите вечера, утром партнер будет действовать на вас, как удав на кролика. Не пытайтесь лукавить: вас видят насквозь.
Сегодня вечером звезды дарят влюбленным Львам шанс, который им не следует упускать (особенно, если ранее уже был успешно упущен аналогичный). Это время продуманных авантюр, грамотный план выровняет все шероховатости. Приз будет у вас, если соблюдать объявленные правила и не увлекаться экспромтами.
Сегодня влюбленным Девам предстоит взять верный старт, от хорошего начала зависит финал их авантюры. Что-то ценное стоит на кону и ошибаться нельзя. Продумывать стратегию и идею лучше утром, а делать конкретные шаги вечером. Важно знать свои цели, а нужную комбинацию методов подскажет обстановка.
Утром в интересах влюбленных Весов держать паузу, при этом сохраняя душевное равновесие. К приятным событиям вечера важно прийти во всеоружии, лишь в этом случае возможен честный и красивый любовный союз на равных. Кроме того, будет легче затмить соперника, если таковой появится на вашем горизонте.
Утром влюбленным Скорпионам важно жить в мире с собой, а вечером в согласии с обстановкой. Интимные встречи предпочтительнее в первой половине дня, а во второй лучшая романтика - совместное дело. Если вы в сомнениях, оно покажет, вытянули вы счастливый билет в любви или «пригрели змею на груди».
Сегодня удача распахнет Стрельцам свои объятия вечером. Это хорошее время для романтической поездки, совместного посещения вечеринки, возобновления знакомства. Если хотите найти свою истинную половинку, удвойте разборчивость, иначе количество вариантов может так и не перейти в нужное вам качество.
Сегодня Козероги сами устанавливают правила любовной игры, но не всем эти правила по душе. Утром есть риск оттолкнуть партнера подозрительностью, прилипчивостью или эротической одержимостью, а вечером - явным холодным расчетом. Постарайтесь «оптимизироваться» и предстать в своей лучшей версии.
Влюбленным Водолеям стоит быть смелее вечером. Не пропускайте этот момент: можно заложить цикл удач, дать импульс счастливым или, как минимум, приятным отношениям. В первой половине дня инициативы неуместны и даже вредны, зато это отличное время для того, чтобы побороть свои тайные комплексы.
Сегодня Рыбам хочется «свежего ветерка» в отношениях, но им что-то мешает. Возможно, прежний стереотип или отсутствие повода. Если вы хотите сломать какой-то шаблон, делайте это вечером: сама обстановка подскажет вам доступные варианты. Но будьте готовы к сюрпризу: эксперимент есть эксперимент.
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