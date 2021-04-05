ТОП самых вредных женщин по знаку зодиака

Знакомство с этими девушками не принесет мужчинам ничего хорошего.

Отношения с ними будут достаточно тяжелыми и полны драматизма. Астрологи рассказали о женских знаках, которых болгарская предсказательница Ванга считала самыми непокладистыми женами. Вряд ли мужчину можно будет назвать счастливчиком, если он влюбится в одно из этих роковых красоток. А вот, что ждет этих представительниц знака во втором весеннем месяце?

Ванга считала, что эти девушки при всем своем обаянии – сущие тираны. Сначала ее партнеру будет нравиться, как мир кружится вокруг женщины-Львицы, но через некоторое время он почувствует, что ее авторитарные качества влияют и на него. Справиться с бурей эмоций и энергией, которую излучает представительница знака, сможет не каждый. Стоит отметить, что если девушка не захочет, то ее избранник даже не решится первым порвать с ней, потому что он ее просто боится.

В апреле Львицам улыбнется удача. Им будет везти в романтических отношениях, работе и дружбе. Им следует с благодарностью отнестись к таким щедрым подаркам Вселенной и ответить окружающему миру теплом и любовью. Велика верность, что женщины-Львицы могут заключить брак с иностранцем.

Представительница знака – это настоящее испытание для мужчины. У нее постоянно меняется настроение. Сейчас она ласковая, как котенок, а через время отталкивает и гонит прочь. Не каждый способен выдержать это. Ко всему этому, женщины-Близнецы не самые лучшие хозяйки. Скорей всего, их мужу придется самостоятельно готовить и разогревать свой ужин, а также стирать одежду. Но самое главное, что эти девушки не умеют хранить верность. Они любят заводить интрижки на стороне.

Во втором весеннем месяце женщины-Близнецы будут очень активны. В это время они с легкостью будут принимать решения, а ответственность их пугать не будет. Особая удача войдет в дом тех, кто работает с общественными организациями, политикой, технологическим сектором и крупным бизнесом.

Ванга была уверена, что представительница этого знака настоящая хищница. Она легко заманивает к себе в сети мужчину, а потом начинает пить его соки. Превратившись из любовницы в жену, ее характер полностью меняется. Она начинает устраивать скандалы, закатывать истерики и постоянно обижаться. Сколько продлиться такой брак неизвестно. Все зависит от силы духа ее супруга.

Один из таких везунчиков попадется в сети к женщине-Водолей в этом месяце. Астрологи уверены, что представительницы знака будут окружены вниманием противоположного пола. Поэтому им будет из кого выбрать. Скорее всего, судьбоносная встреча произойдет на торжественном мероприятии. Так что женщинам-Водолеям пора готовить свое самое лучшее платье.