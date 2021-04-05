Какие мужчины бесят барышень зодиакального пантеона

Глупые, ленивые, авторитарные, несамостоятельные, а может, напротив, слишком самостоятельные?

Сегодня поговорим о том, какие мужчины до дрожи бесят девушек зодиакального пантеона.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Барышень-Овнов страшно раздражают мужчины, которые во всем подчиняются своей матери, не принимают без ее участия ни одного решения, таскают к ней знакомиться всех своих потенциальных подруг и ждут ее одобрения. Представительницы этого знака могут простить партнеру неудачи на работе и сложности в делах (так даже интереснее), а вот то, что кто-то управляет им вместо них самих, неприемлемо. Да и в их друзья «маменькины сынки» попадают крайне редко, а начальнику с такой жизненной позицией никогда не добиться их уважения.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Барышень-Тельцов бесят трудновоспитуемые мужчины, те, в которых, сколько ни вкладывайся, толку ноль. Их раздражает, когда упускают плывущие в руки шансы, когда даже то, что преподнесено на блюдечке с голубой каемочкой, не идет впрок и просто пускается псу под хвост. А еще представительницы этого знака не переносят тех индивидов, которые не уважают своих родителей, тех, у которых во всех бедах и проблемах виноваты не они сами, а мама/папа и дурная наследственность.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Барышень-Близнецов бесят мужчины, которые ко всему относятся слишком серьезно, постоянно требуют порядка и строгого соблюдения правил, могут по сто раз выговаривать за одну и ту же провинность, жалеют денег на приключения и на те мелочи, которые делают бытие намного приятнее. Представительницы этого знака не переносят мрачных мизантропов, которые сами не умеют наслаждаться жизнью и другим в этом активно мешают; они намеренно выводят подобных типов из себя, и причем неважно, кем им приходится тот или иной брюзга — родственником, приятелем или начальником.

Рак (22 июня — 22 июля)

Барышни-Раки — создания терпеливые и сердобольные, они могут принять и оправдать почти все недостатки, пригреть на груди любого, даже весьма асоциального мужчину. Но одно их все же бесит — склонность к полной праздности. Они на дух не переносят тех, кто обожает ничегонеделание, кто будет жить в разрухе и при этом тратить свое время на не прикладные хобби, кто предпочитает развлечения, а не какие-то полезные занятия. Ну и еще представительниц этого знака порой раздражает отсутствие душевной чуткости.

Лев (23 июля — 22 августа)

Барышень-Львов страшно бесят авторитарные мужчины, те, которые смеют им указывать, как поступать и думать, чем заниматься на досуге. А еще их раздражают глупцы, те, чей интеллект находится даже не в зачаточном, а в противозачаточном состоянии, кто не делает выводов из своих ошибок, не развивается, не стремится стать лучше. Ну и, кроме того, они на дух не переносят тех, кто не любит их самих, не преклоняется перед ними, почему-то не обмирает от их очарования, остроумия, красоты.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Барышень-Дев бесят мужчины, которые не готовы ради них свернуть горы, потратить миллион, стать максимально терпимыми к их недостаткам (хотя они сами называют их особенностями характера). Вряд ли подпустят они к себе и грязнулю; чистая одежда, приятный запах, аккуратные ногти и начищенная до блеска обувь — непременное условие для любого общения: дружеского, делового, ну и, разумеется, любовного. Да и неначитанных типов представительницы этого знака как-то несильно жалуют.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Барышни-Весы стараются держаться подальше от тех мужчин, которые обожают орать по любому поводу, не желают сдерживать свои эмоции и публично позволяют себе крайне девиантные выходки. Представительниц этого знака не то чтобы бесит, а до дрожи пугает чрезмерная мужская экспрессивность, она выбивает их из колеи, лишает с таким трудом достигнутого душевного равновесия. А еще их раздражают те индивиды, которые задают слишком личные вопросы и своим поведением ставят под угрозу их доброе имя.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Барышень-Скорпионов бесят никчемные мужчины, те, кто не в состоянии добыть мамонта, обустроить пещеру, решиться на какой-то беспрецедентно смелый поступок. Причем это раздражает их в принципе, а не только относительно их собственной персоны; они не переносят неумение быть мужиком и самостоятельно решать любые вопросы/проблемы: руками ли и мозгами или с помощью заработанных денег, нанимая хорошо разбирающегося в теме специалиста. А еще представительницы этого знака не выносят ханжей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Барышень-Стрельцов бесят мужчины, которые чрезмерно самостоятельны и которых невозможно «прижать к ногтю» и «поставить под каблук». Им претят те, кто отказывается признавать их главенство и верховенство, действовать по их указке, смотреть им в рот и всеми иными способами выказывать покорность. А еще представительниц этого знака раздражают индивиды, которые смеют в их присутствии активно демонстрировать симпатию каким-то другим женщинам, даже если эти особы их жены/возлюбленные.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Барышни-Козероги готовы работать с любым «материалом», они способны добиться положительной динамики даже от практически никчемного на первый взгляд мужчины, возлюбленный ли это, родственник, деловой партнер/начальник. Однако и их можно вывести из себя — их чрезвычайно бесят те индивиды, которые довольствуются малым и не стремятся на вершину социальной лестницы, те, кого устраивает мизерная зарплата, низкий уровень развития, отсутствие общепринятых материальных благ и каких бы то ни было перспектив.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Барышень-Водолеев страшно бесят неблагодарные мужчины. Представительницы этого знака готовы горы свернуть в помощь тому или иному индивиду (любимому ли, начальнику, родственнику), но ждут при этом каких бы то ни было ответных действий, показывающих, что их усилия оценены по достоинству. А еще их раздражают те, у кого напрочь отсутствует чувство юмора, те, кто не умеет смеяться над этой жизнью вообще и над собой в частности, кто лишен сарказма и не понимает абстрактной сатиры.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Барышни-Рыбы достаточно лояльны почти ко всем недостаткам — какие-то просто игнорируют, какие-то яро оправдывают (если мужчина им симпатичен). Но вот тех типов, которые говорят им правду в лицо, вырывая из мира грез и фантазий, они на дух не переносят, как и тех, которые настолько материалистичны, что не хотят замечать то прекрасное, что есть в нашем мире, не желают видеть красоту в природе, искусстве, в каких-то быстротечных ситуациях, — короче, во всем том, что примиряет с жесткой реальностью и помогает с ней справляться.