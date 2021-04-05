Не раздувайте из мухи слона — любовный гороскоп на 6 апреля

Сегодня будет нелегко общаться со второй половинкой — можно очень быстро перейти на повышенный тон.

Овен

Для влюбленных Овнов день начнется с волнений, к их любви отношения не имеющих. Возможно беспокойство из-за внешних препятствий, которые внезапно встали на пути к выполнению их грандиозных романтических планов. Повода для тревоги нет: любой непредвиденный барьер будет оригинальным образом устранен.

Телец

Сегодня в любви проигрывают Тельцы-максималисты с завышенными запросами, не желающие разменивать свой потенциал на случайные авантюры. Отвергнув синицу в руках ради журавля в небе, они лишат себя приятного вечера и легкого приятного приключения. Но их проигрыш в моменте обернется призом в будущем.

Близнецы

Сегодня препятствия на любовном пути Близнецов - внешние и мало влияют на их успехи. Все представители знака обречены на внимание противоположного пола (и на скрытую зависть со стороны собственного). Их визитной карточкой будет обаяние, в сочетании с легкостью на подьем, дружелюбием и эрудицией.

Рак

Сегодня Ракам нелегко принимать самостоятельные решения в делах сердечных, так как на них мощно влияет общественное мнение, дух времени или «коллективная карма». Ракам, оказавшимся перед выбором в личной жизни, лучше не делать его прямо сейчас, чтобы потом не биться в тисках навязанных шаблонов.

Лев

Сегодня в любовных отношениях Львов есть все нужное для гармонии, несмотря на принципиальные противоречия в некоторых ключевых вопросах. Но сохранять акцент на романтической грани предстоит самим Львам, так как партнер норовит перевести общение в дружеское или официально-профессиональное русло.

Дева

Сегодня события в любви развиваются для Дев по роковому сценарию, порой ими же и спровоцированному. Если вы сделали шаг, изменить шаблон и свернуть с пути уже не удастся, теперь все зависит от качества исполнения. Ведите себя безупречно и все разрешится к лучшему (во всяком случае, лично для вас).

Весы

Сегодня между Весами и их возлюбленными нет ни запретных тем, ни нерешаемых проблем. Тот, кто вмешается в их планы «жить вместе долго и счастливо», сам отступит при виде парочки неразлучников. Решение нестандартной задачи еще больше укрепит их взаимные чувства. Свидание не обойдется без сюрприза.

Скорпион

Сегодня партнер применяет к влюбленному Скорпиону метод кнута и пряника. Возможен странный вираж чужого настроения, например, искреннее предложение остаться друзьями в самый неожиданный для Скорпиона момент. События дня - неплохой тренинг по разрыву шаблонов и разруливанию нестандартных проблем.

Стрелец

Сегодня влюбленными Стрельцами в равной степени движет любовь и страсть к игре. Они ловко держат равновесие на краю пропасти, веселят пассию фокусами и выходят сухими из воды. На свидании им будет нетрудно произвести впечатление: в богатом арсенале их талантов легко найдется подходящий к ситуации.

Козерог

Сегодня консерватизм и осторожность Козерогов спорят с их желанием сломать в любви все шаблоны. Звезды напоминают, что в ваших любовных экспериментах сейчас нет гарантий, зато высока их цена, в материальной или моральной валюте. Если вы хотите испытать свежие ощущения, вам придется ее заплатить.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи столкнутся с досадным препятствием (которое, вероятно, они создали себе сами). Возможно, это будет их тайная стеснительность и скромность. Но кто заколдовал героя, тот его и расколдует: Водолеи оперативно разрулят проблему и помчатся на всех парусах к любовному счастью.

Рыбы

Сегодня Рыбам придется стать дальновидными и проницательными стратегами в делах сердечных. События не слишком поддаются их контролю и, если увлечься, могут завести далеко. Звезды не советуют им отправляться в эти сутки на первое свидание или производить в своей личной жизни радикальные изменения.