Спорить или соглашаться — гороскоп на 6 апреля

23-24 лунные сутки. Утром предстоит решить оргвопрос.

Непредвиденное обстоятельство - волнение, ограничение, сюрприз, социальная новость - вызовет шок и вынудит изменить план.

Противоречивые аспекты Луны в Водолее «заварят кашу», но и помогут решить задачу: преодолеть барьер, устранить системную ошибку, обеспечить свободу, изыскать ресурсы. Вечером ход событий станет ровнее. Удастся поднять скорость, компенсировать простой, добрать приятных эмоций. Возможны находки, бонусы, романтичные ситуации. В споре победит дружба. Настанет удачное время для поездок, игр, свиданий, культурного досуга, массовых мероприятий.

Овен

Овнам не стоит нервничать из-за утреннего сюрприза: из всякой нештатной беды, включая кризис платежеспособности, найдется конструктивный выход. Будет улажен бюрократический, организационный, профессиональный или материальный вопрос. Наиболее приятна вторая половина дня: можно рассчитывать на любовный успех, моральную поддержку, удачную находку, беспрепятственное движение по выбранному маршруту.

Телец

Для Тельцов этот день начнется со смены планов. Некоторые представители знака зациклятся на специфичном желании (сценарии) и захотят осуществить свой каприз любой ценой. Амбициозные Тельцы замахнутся на супер-цель, явно превышающую их наличные ресурсы. Наиболее оптимальный путь: предпочесть бессмысленному штурму неприступной крепости обходной маневр и пока сделать то, что возможно здесь и сейчас.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут резво продолжать свой путь. Во всяком начинании у них будет прогресс и поддержка. Неизбежные сюрпризы и сопутствующие заминки не отменят их базовых планов, скорее, они дадут Близнецам полезный опыт и наглядно продемонстрируют им зазор между теорией и практикой. К вечеру все препятствия будут сняты, судьба даст «зеленый свет», можно набрать скорость или наверстать упущенное.

Рак

Сегодня жизнь преподает Ракам очередной урок коллективизма и показывает его очевидную пользу в сложившейся ситуации. Многие Раки станут свидетелями (или участниками) крупных волнений, в масштабе своей семьи, социального слоя, страны или мирового сообщества. Наименее комфортно в эти сутки Ракам-индивидуалистам: они могут почувствовать себя щепкой на бурных волнах во время непредсказуемого шторма.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам оставить надежды на полный комфорт, так как есть цели поважнее: обновление плана, уточнение ключевого договора. Решения этого дня влияют на карьеру, имидж, статус, брачный или другой долгосрочный союз, на выбор профессии и друзей. Среди принципиальных оргвопросов - идеологические и финансовые. Удачны контакты с иностранцами, со сферой права, образования и культуры.

Дева

Дев сегодня ждет ответственный момент. Исход событий может повлиять на их карьеру или здоровье, на судьбу питомца, на жизненный уклад, на перспективу любви или дружбы. Прогноз благоприятен, но масса деталей зависит от личного профессионализма - или от мастерства других людей, исполнительности персонала, качества сервиса. Не обойтись без аккуратности, дисциплины и владения передовыми технологиями.

Весы

Весам важно с кем-то объединить усилия. Этот день помогает дружелюбному диалогу, взаимному развитию, симпатии, поддержке и подстраховке, приглашает к обсуждению принципиальных планов, партнерских программ, воспитательных и творческих концепций. Камнем преткновения на пути благой идеи может стать материальная база: бюджет путешествия, финансирование научного, рекламного или учебного проекта.

Скорпион

Для Скорпионов сюжеты этого дня - школа конструктивного и дружелюбного разрешения проблем в нештатной ситуации. Энергию раздражения, волнения или неожиданного конфликта можно и нужно перенаправить на конкретное полезное дело - например, на освоение новых технологий или на перестройку жизненного уклада. В минуту спора есть опция «пустить в ход мирное оружие» (общительность, обаяние, услужливость).

Стрелец

Сегодня Стрельцы столкнутся на своем пути с техническим или идеологическим препятствием. Но непредвиденные проблемы с сервисом или группой поддержки их не смутят: у Стрельцов всюду есть друзья, готовые бросить им спасательный круг. Даже в незнакомом месте они встретят нужных людей и найдут с ними общий язык. Внеплановые приключения не помешают им флиртовать, вести свою игру, заводить знакомства.

Козерог

Козерогам придется начать этот день с коррекции планов, например, финансовых. Перестройка ресурсов может быть связана с личными нуждами, с потребностями детей, с творческими или романтическими замыслами. Возможно, вам придется найти дополнительные средства на крупную покупку или на неожиданные прихоти. Попытки сэкономить потерпят неудачу. Нежелательно переходить сегодня в режим строгой диеты.

Водолей

Утром Водолеям требуется перегруппировка и пересмотр приоритетов. Возможен коварный сюрприз извне, но многие представители знака скорее «споткнутся» о собственные недоработки и противоречивые черты своего характера. Вероятна домашняя проблема, спор с семьей, коллегами или друзьями, конфликт старого и нового (установок, привычек). Уладив дело, Водолеи наберут темп и двинутся навстречу своей удаче.

Рыбы

Сегодня Рыбы принимают близко к сердцу дела своих друзей, коллег, кумиров и духовных братьев, имеют интерес к социальной жизни. Рыбам активного склада придется действовать за кулисами или на стороне оппозиции, им предстоит разделить чужие идеи и морально пострадать за коллектив. День ответственный и насыщенный, если вы вовлечены в большой проект, неважно, в роли руководителя или рядового бойца.