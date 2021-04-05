Не стоит торопиться с ответом — финансовый гороскоп на 6 апреля

Сегодня лучше подумать подольше над решением — можно ошибиться.

Овен

У Овнов в этот день будет огромное желание действовать самостоятельно и проявлять инициативу в делах. Однако, вы можете столкнуться с препятствиями, ограничивающими вашу свободу действий. Особенно это касается взаимоотношений с вышестоящим начальством. Не следует доверять информации, полученной из сомнительных источников.

Телец

Тельцам в этот день, возможно, придется работать в непривычных для себя условиях. Не исключено, что перед вами будут установлены напряженные задания с жесткими сроками исполнения. Желательно самостоятельно справляться со своими делами, не привлекая к ним коллег и единомышленников. Поэтому старайтесь отдавать предпочтение той работе, в которой у вас имеется большой опыт.

Близнецы

Близнецам сегодня, возможно, придется заниматься планированием своей деятельности на перспективу. Вместе с тем не следует забывать и о текущих вопросах и планах. Существует определенный риск увлечься перспективными разработками и совершенно забросить сиюминутные дела. По возможности, старайтесь уклониться от участия в собраниях, совещаниях – это ничего не дат вам кроме потери времени.

Рак

У Раков не лучший день для продвижения в карьере. Особенно это относится к тем, кто перед вступлением в новую должность должен проходить процедуру переаттестации. Вы можете столкнуться с проблемами из-за нехватки профессиональных знаний для решения тех или иных вопросов. Возможно, трудности этого дня подтолкнут вас к более углубленному изучению тонкостей профессии.

Лев

Львам в этот день звезды не советуют заниматься денежными переводами в другие регионы или за границу. Также с некоторыми осложнениями могут проходить служебные командировки. Постарайтесь не брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Лучше переключить внимание на текущие дела, в которых у вас имеется большой опыт и где для вас все предсказуемо.

Дева

Сложный день для Дев, работающих в кредитно-финансовых организациях. Могут быть сбои в работе компьютерной техники при осуществлении платежных операций. Есть риск ошибочно отправить денежный перевод не по адресу. В работе с клиентами вы можете много времени потерять впустую, контактируя с неплатежеспособными клиентами.

Весы

От личной инициативы Весов сегодня мало что зависит. Поскольку реализовать свои намерения будет проблематично, то звезды советуют вам ориентироваться на запросы, поступающие от деловых партнеров и клиентов. Чем лучше вы сумеете адаптироваться к внешним обстоятельствам, тем успешнее пройдет этот день. При подписании документов будьте внимательнее к деталям.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется сосредоточиться на выполнении текущих дел и воздерживаться от разного рода экспериментов. Любые новшества способны сегодня запутать вас и увести от реальной работы. Уделяйте больше внимания отношениям с коллегами и подчиненными. Не делайте никому критических замечаний, дабы не стать объектом ответной критики.

Стрелец

У Стрельцов сегодня усиливается азартное желание заработать больше денег путем рискованной финансовой деятельности. Следует быть осмотрительнее при заключении спекулятивных сделок. Не торопитесь браться за новые дела, не изучив их предварительно – иначе вы можете столкнуться с серьезными трудностями. Чем меньше рисков будет в инвестициях бизнесменов, тем лучше.

Козерог

У Козерогов, работающих в офисе, сегодня могут возникнуть сложности при работе с документами. В нужный момент вы можете не найти необходимый документ и из-за этого может сорваться выполнение важного дела. Не дайте себя отвлечь от дел разговорами на посторонние темы. Также в этот день могут ухудшиться условия труда на рабочем месте.

Водолей

У Водолеев сегодня могут возникать сложности при работе с информацией и в ходе деловых контактов. Особенно это касается тех, кто занимается торговлей, консультациями или связан с перевозкой грузов. Будьте осмотрительнее при финансовых расчетах и клиентами. От новых деловых знакомств сейчас лучше воздержаться. Наведите справки относительно тех лиц, которые хотят с вами познакомиться.

Рыбы

Рыбам звезды советуют не торопиться с принятием решений, касающихся расходования финансовых средств и получения доходов. Возможно, у вас сложится ошибочное представление о целесообразности тех или иных действий ради увеличения доходов. Не исключены материальные убытки и неудачные покупки. Бизнесмены рискуют купить оптовую партию товара, который окажется неликвидным.