В какие дни запрещается садиться за руль

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 5 по 11 апреля.

Понедельник может испытать терпение водителей в первой половине дня бестолковыми перемещениями странных участников дорожного движения.

Вторник может создавать задержки в рейсах из-за человеческого фактора, особенно если нужно ехать группой. Среда — отличный день для вождения, учёбы вождению.

Четверг и пятница предостерегают от езды с остатками алкоголя в крови, также учитывайте погодные условия, особенно мокрую дорогу.

Суббота и воскресенье — благоприятное время и для поездок, и для оперативных ремонтов машины.