В какие дни запрещается садиться за руль

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 5 по 11 апреля.
22-23 лунные сутки. Утром на нас нагонят тоску и меланхолию Луна с Плутоном. Так шайка-лейка проверит наши нервы на прочность, и мы пройдем эту...
23-24 лунные сутки. Утро начнется с крутого сюрприза или шокирующей новости – это зарядит нас не хуже самого крепкого кофе. Только вот внутренняя...
Венера, планета любви и красоты, продолжает свое движение по знаку Овна. Такое положение Венеры символизирует агрессивное, заносчивое поведение...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...
Понедельник хорош только для завершения дел, начатых ранее, или для дел, в которых не нужен результат, так как Луна будет неэффективна в этот день...