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В какие дни запрещается садиться за руль

5 апреля 2021ГороскопыРамблер

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 5 по 11 апреля.

В какие дни запрещается садиться за руль
Фото: depositphotos
Понедельник может испытать терпение водителей в первой половине дня бестолковыми перемещениями странных участников дорожного движения.
Вторник может создавать задержки в рейсах из-за человеческого фактора, особенно если нужно ехать группой. Среда — отличный день для вождения, учёбы вождению.
Четверг и пятница предостерегают от езды с остатками алкоголя в крови, также учитывайте погодные условия, особенно мокрую дорогу.
Суббота и воскресенье — благоприятное время и для поездок, и для оперативных ремонтов машины.
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