Астролог рассказала, почему предсказания часто не сбываются

Дело далеко не всегда в нашем отношении к сказанному или обещанному.

Предсказания часто не сбываются, и это – одна из причин, почему гороскопы многие считают дичью, мракобесием и откровенно смеются над прогнозами, превращая их в мемы.

Но в хорошее не верить сложно – обидно, когда получается наоборот. Рассказываем, почему так происходит и как перестать расстраиваться.

Спрос на контент по предсказаниям большой – он есть в каждом журнале, блоге и паблике. Найти гороскоп на день, неделю, месяц, год, индивидуальное предсказание, самые смешные знаки зодиака, рейтинг влюбленности и процент совместимости – не проблема (даже искать особо не надо).

Но не все, о чем говорят астрологи, претворяется в жизнь. И дело далеко не всегда в нашем отношении к сказанному или обещанному. В чем еще может быть проблема объяснила астролог Галина Янко.

Самая частая и основная – некомпетентный специалист

Астролог – это тоже профессионал, как врач, менеджер или куратор. А наука очень точная, во многом основанная на математическом анализе (все как в универе). Читая гороскоп на первом сайте в Google, нужно понимать, что знаешь об авторе минимум. Никто не гарантирует, что это – не копирайт или выдумка редактора.Часто мы сталкиваемся с астрологами, которые плохо разбираются в науке и считаем их предсказания верными. Человек же при этом прошел несколько курсов у таких же «профи» и прослушал один-два вебинара. Но при этом он умеет хорошо себя продать, что не говорит о качестве его услуг.К сожалению, когда такие люди подводят нас на жизненном экзамене, мы осуждаем науку и считаем ее пустой тратой времени и денег.Но это неправильный способ справляться с проблемами. Если что-то не работает, не нужно отказываться от метода. Нужно найти хорошего специалиста.

Вторая проблема – прогноз негативный

Многие сталкивались с такой ситуацией: уже настроились что-то сделать, но гороскоп настойчиво отговаривает, обещая всякие неприятности, которые будешь разгребать еще долго. Так бывает даже в прогнозе топового специалиста, в компетенции которого ты уверена на 100%.

Вместо того, чтобы помочь, такие прогнозы только сбивают с толку, заставляя снова и снова обдумывать свои решения. В итоге ты еще больше путаешься, злишься, расстраиваешься, хочешь бросить все (в том числе отказаться от прогнозов астролога). Но причина в другом – решение могло быть правильным, но время неподходящее.

Например, ты планируешь съехать от родителей и снять квартиру. Решила проконсультироваться с астрологом или почитать гороскоп, который не советует это делать. Ты расстраиваешься, но может быть имеет смысл прислушаться – возможно, после принятого решения у тебя слетит проект на фрилансе, а квартира окажется не такой сказочной и красивой, как ты видела ее изначально

Третья проблема – человеческий фактор

Астрологи – люди, а не боги. Во-первых, они могут ошибаться в интерпретации и расчетах. Во-вторых, они не могут изменить то, что написано в судьбе Всевышним. Но могут помочь избежать хаоса и неприятных ситуаций в жизни.

Не жди, что каждое предсказание сбудется до последней буквы. Принимай прогноз как руководство к действию и историю «на подумать», чтобы в итоге прийти к гармонии с собой. Но в принятии решений ориентируйся только на свое мнение и разум, воспринимая все советы звезд и карт как альтернативное мнение. Не «подсаживайся» на предсказания, действуя только по их указке. Принимай информацию к сведению, но не рассчитывай на нее – думай своей головой.