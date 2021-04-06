Учимся на чужих ошибках — финансовый гороскоп на 7 апреля

Сегодня стоит наблюдать за коллегами и партнерами и тем, как они справляются с трудностями.

Сегодня стоит наблюдать за коллегами и партнерами и тем, как они справляются с трудностями.

Овен

Овнам в этот день звезды советуют быть разборчивее в деловых контактах. Не следует доверять незнакомым людям, которые стремятся выйти с вами на контакт – опасайтесь обмана при совершении торговых сделок и при подписании документов. Тем не менее, это хороший день для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми обязательствами.

Телец

Тельцы в этот день могут рассчитывать на успешное сотрудничество с деловыми партнерами. Успешно пойдет работа по обслуживанию клиентов. Обязательства, которые есть у вас перед клиентами, вы сумеете выполнить в срок. Вместе с тем воздержитесь от расходования денег на авантюрные проекты. Также это не лучшее время для проведения операций по обмену валюты.

Близнецы

Близнецам в этот день рекомендуется сосредоточить внимание на выполнении текущих дел. Отношения с коллегами и подчиненными складываются конструктивные, что позволит точно и своевременно исполнять взятые на себя обязательства. Однако воздержитесь от проявления инициатив – начальство этого не одобрит. Не нужно делать то, о чем вас никто не просит.

Рак

У Раков сегодня важной темой может стать сохранение деловой репутации. Не исключены проверки вашей деятельности с целью поймать вас на нарушениях закона и служебных инструкций. Старайтесь не браться за неофициальную подработку. Не забывайте своевременно оплачивать счета по погашению кредитов. Успешно пойдут дела в торговле и на транспорте.

Лев

Львам в течение этого дня следует быть готовыми к разным неожиданностям. Это особенно относится к работникам офисов, связанных с компьютерной техникой и проведением финансовых операций. Делайте резервные копии важных документов. Будьте внимательнее при работе с цифрами – ошибка в реквизитах платежа может привести к зависанию денежного перевода.

Дева

Звезды сулят удачу Девам в делах, связанных с контактами, поездками, оформлением документов и торговле. Вы не будете иметь недостатка в клиентах, ваш труд будет востребован. Успешно проходят деловые поездки и работа консультантов. Однако старайтесь не обращаться к начальству за помощью в решении тех или иных вопросов – решайте эти вопросы своими средствами.

Весы

Звезды рекомендуют Весам подходить к делам спокойно, без эмоций. Трезвый расчет и финансовая ответственность способствует выполнению запланированных на этот день работ. При этом очень важно выполнять требования начальства к соблюдению дисциплины труда. Опоздание на работу или долгое отсутствие вас на рабочем месте не останется незамеченным.

Скорпион

Скорпионы смогут браться за новые дела и успешно справляться с ними, даже если до этого было мало опыта. Главные условия для результативной работы – в личной ответственности и ставке на творческий подход. Не бойтесь экспериментировать в поисках более совершенных методов работы. Хорошее время для тех, кто работает по свободному графику.

Стрелец

Стрельцам в этот день, возможно, придется столкнуться с трудностями при деловом партнерском сотрудничестве. Не следует быть излишне доверчивыми, полагаясь на то, что партнеры исполнят свои обязательства перед вами. Принцип «доверяй, но проверяй» позволит вам избежать досадных недоразумений и материальных потерь. От переговоров и подписания важных документов пока лучше воздержаться.

Козерог

Козерогам удастся получить доступ к важной информации и составить реалистичный план действий. Прислушивайтесь к мнению людей старше и опытнее вас, особенно если они относятся к числу ваших единомышленников или друзей. А вот в отношениях с коллегами могут возникнуть напряженные моменты. Не провоцируйте коллег своими критическими замечаниями.

Водолей

Последовательная работа над выполнением плановых работ – вот что требуется сейчас Водолеям для успеха в профессии и карьерном продвижении. Начальство будет оценивать вас не по словам, а по делам. Отдавайте предпочтение той работе, которую вы хорошо знаете. Используйте этот день для повышения уровня профессионального мастерства.

Рыбы

Удачно складывается этот день для Рыб, проходящих профессиональное обучение в вузах и в самостоятельных занятиях. Лучше всего учебный материал будет усваиваться при обучении в составе группы, при живом обмене мнениями и знаниями. Офисные служащие могут столкнуться с трудностями при работе над отчетами. Непростой день для тех, кто занимается ремонтными и строительными работами.