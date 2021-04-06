Удача идет за нами по пятам — гороскоп на 7 апреля

24-25 лунные сутки. День везения, «невозможное возможно».

Позитивные аспекты Луны в Водолее - залог дружелюбия, благородства, расширения возможностей, счастливых находок, неожиданных подарков фортуны.

Успешны лихие авантюры и необычные трюки. Отличные сутки для путешествий, спортивных и других массовых мероприятий, торжеств, награждений, поощрений, для политической активности, энергичной рекламы, расширения аудитории, развития коллективных программ, консолидации усилий, для демонстрации преимуществ передовых технологий. Также, это день гармонии в отношениях, особенно, в долгосрочных союзах единомышленников.

Овен

Сегодня у Овнов есть все, чтобы приумножить симпатию к себе, набрать темп и ускорить прогресс. К своим талантам, обаянию и личным наработкам они могут подключить коллективный ресурс или группу поддержки (большую аудиторию, друзей, покровителя, наставника, партнеров, инвесторов). Нельзя упускать момент, если вы стремитесь наверстать упущенное, расширить зону влияния или сделать рывок в будущее.

Телец

Сегодня Тельцов манит крупный куш, например, социальный или карьерный взлет. Но многие Тельцы держатся на втором плане, лишь ассистируя другим. Если вы берете высоту самостоятельно и не хотите снижать планку, помните золотое правило: чтобы поразить цель, нужно целиться чуть выше. Личный успех сложен без усилий, подстраховки и покровительства, а чтобы выиграть супер-приз, вам нужно еще и везение.

Близнецы

Сегодня личной энергии Близнецов нет препятствий - более того, их порывы всюду получают поддержку. Это день открытых дверей, встречных симпатий, взаимных выгод, выигрышей, приятных разнообразных перспектив на будущее. Успешны путешествия землей и воздухом. Цепь удач выстроится в картину тотального успеха: удастся поднять популярность, привлечь сердца, расширить список друзей и влиятельных связей.

Рак

Сегодня подарки судьбы ждут Раков в неожиданных, волнующих и порой критичных ситуациях. Искать крупные и мелкие выгоды лучше в группе: в этом случае, выше шансы встретить друга или нужного человека, получить скидку, бонус, защиту, компенсацию, профессиональную поддержку или социальную льготу. Приветствуется посещение людных мест, участие в массовом мероприятии, сетевой акции или популярной игре.

Лев

Сегодня Львы снимут противоречия с людьми и организациями не только своим обаянием: им поможет удача, встречная симпатия, чужое благородство или гостеприимство. Будет пройден очередной сложный этап в учебе, в диалоге с начальством, пассией, детьми, партнерами-иностранцами. Удастся поладить с влиятельной силой, широкой аудиторией, крупной структурой, найти покровителя, учителя или проводника.

Дева

Девам предстоит финишный рывок. Старт с нуля уместен лишь в отдельных специфичных сферах, связанных с волонтерством, изобретательством, медициной или оказанием необычных сложных экспресс-услуг. Задача этого дня - уверенно взять барьер, красиво пройти испытание. Не помешает совместить виртуозное мастерство с долей авантюризма и подключить к делу побольше людей (например, привлечь добровольцев).

Весы

Сегодня Весам стоит разделить с кем-то свою удачу, будь то слава, личная радость или материальный подарок. Ресурсы, отданные миру, автоматически приумножатся. Важнее собственного успеха может стать успех партнера, ребенка, ученика, совместного союза, любимой команды, представляемой идеи или творческого детища. Подходящий день для премьеры, презентации, праздника, знакового публичного мероприятия.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше сделать целью не свой комфорт, а коллективный успех. Важнее личных привычек - нужды домочадцев, друзей, солидных клиентов или дорогих гостей. Предстоит отдать дань уважения чужому авторитету, испытать радость за семью или «гордость за державу». Возможны пополнения, расширения и приятные обновления в доме. Хорошо праздновать новоселье, победу команды, сдачу части проекта.

Стрелец

Сегодня фортуна благоволит Стрельцам и их окружению, поощряет их начинания, приглашает продолжать путь, общение, поиск, игру, сотрудничество, развивать деловые контакты и личные симпатии, продвигать идеи. День сулит удачное стечение событий, быстрое исполнение желаний с приятным бонусом, расширение прав, любовный успех, счастливый финал авантюры. Возможны уникальные находки, неожиданные встречи.

Козерог

Сегодня растут и запросы Козерогов, и их ресурсы. Возможно пополнение счета, щедрый аванс, высвобождение дополнительных средств, доход от фриланса или большого проекта, подъем лимита трат. День хорош для крупных инвестиций, для покупки электроники, многофункциональных полезных товаров, экзотических продуктов, оригинальных новинок в дом, для удовлетворения личных капризов, желаний детей и любимых.

Водолей

Сегодня Водолеи на пике удачи и должны ее использовать. Ожидается подъем энергии, важно не жечь свой ресурс в топке эмоций и не тратить его на пустяки, а направить на что-то значимое. Это не только день исполнения ваших капризов, расширения возможностей и фарта в любой игре, но и уникальный шанс для реализации плана или следования призванию. Он приглашает вас к смелости, щедрости и благородству.

Рыбы

Сегодня Рыбам везет, но их удача не всегда на виду и рядом. Вероятен успех вдали от дома, в закрытом проекте, тайной организации, сотрудничестве с иностранцами и общении с закулисными авторитетами. Есть возможность получить бонус, если влиться в ряды секретных служб, взять на себя особую миссию, а также посвятить себя социальной или научной работе, охране, благотворительности или помощи друзьям.