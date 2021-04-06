Храним свои секреты — любовный гороскоп на 7 апреля

Сегодня не лучшее время, чтобы делиться со второй половинкой пикантными подробностями прошлого.
Сегодня не лучшее время, чтобы делиться со второй половинкой пикантными подробностями прошлого.
Сегодня у влюбленных Овнов день исполнения желаний. Сама судьба поможет им подать себя в выгодном освещении, посодействует реализации их планов и «сбыче мечт». На их стороне люди, обстоятельства, информационный фон и даже погода. Единственный нюанс: не затягивайте приятные мероприятия до ночи.
Сегодня звезды не советуют Тельцам идти в любви напролом, брать на мушку крупные цели и делать большие ставки: возможна осечка. Жизнь укажет им обходной путь, ведущий к вожделенному результату с меньшими рисками. Вместо чистой импровизации, нужен интерактивный план с пространством для маневра.
Сегодня Близнецы не встретят препятствий в своих любовных планах: вплоть до ночи судьба дает им «зеленый свет». Близнецам, мечтающим встретить идеального партнера, важно не быть рассеянными: велика вероятность столкнуться со своей половинкой на бегу, в процессе хлопот, в ходе поездки, развлечений.
Сегодня влюбленным Ракам везет, но в неожиданный момент и не так, как они думали. Для любовного успеха им необходим разрыв личных шаблонов. Если спонтанность и импровизация не ваш конек, не навязывайте судьбе свои требования, а изучите закономерности ситуации - и легко просчитаете исход свидания.
Сегодня Львы легко могут сыграть на благородстве и дружелюбии своего партнера. Вкупе с искренней взаимной симпатией и общностью взглядов, эти качества снимут противоречия в отношениях и превратят их в практически идеальный союз. Надолго ли - неизвестно, ясно лишь, что моментом стоит пользоваться.
Сегодня маневры влюбленных Дев выглядят хаотичными, но на деле все их действия подчинены одной цели. Многие Девы окажутся заложниками созданной ими же патовой ситуации и будут вынуждены любой ценой довести игру до конца. Исход событий обещает быть неплохим, но без стресса и волнения не обойдется.
Сегодня горизонт влюбленных Весов ясен, их чувства к пассии взаимны, а перспективы романа поистине радужны. Встречи этих суток судьбоносны и сулят счастливый союз. На этот день хорошо запланировать знаменательное мероприятие (красивый публичный жест, помолвку, старт романтического путешествия).
Сегодня Скорпионы готовы сделать ради прогресса в любви все возможное и невозможное. Например, героически наступить на горло своей привычке ради любимого человека или расшибиться в лепешку, исполняя его (ее) капризы. Важно, чтобы их подвиги ценились по достоинству, иначе Скорпионы затаят обиду.
Сегодня Стрельцы приговорены к успеху в любви - и приговор будет приводиться в исполнение всякий раз, когда они имеют дело с представителями противоположного пола. Это день, когда можно исправить почти все ошибки в отношениях. Свободных Стрельцов вдохновит легкость знакомства и обилие вариантов.
Сегодня Козероги получают отдачу от своих замыслов или неожиданно успешно импровизируют. День позволяет им преодолеть консерватизм, адаптироваться к странностям пассии или новому режиму встреч. Многие Козероги вложатся в свое счастье временем и деньгами, считая эту валюту более ценной, чем эмоции.
Влюбленным Водолеям не стоит оставаться в этот день пассивными: судьба готова выполнить их желания или указать к ним верный путь. Не менее приятные перспективы у Водолеев, ищущих любовь. Тот, кто испытывает к вам симпатию, сегодня видит в вас лучшие черты, принимает или не замечает ваши недостатки.
Рыбам не стоит афишировать свои сегодняшие любовные приключения и удачи: не исключено, что вскоре они станут не вдохновляющим трофеем, а тяжким грузом. Желательно блюсти режим секретности и другие правила, диктуемые моментом. Спортивный азарт в любви сегодня важнее эмоциональной гармонии и доверия.
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