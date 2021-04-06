Храним свои секреты — любовный гороскоп на 7 апреля

Сегодня не лучшее время, чтобы делиться со второй половинкой пикантными подробностями прошлого.

Сегодня не лучшее время, чтобы делиться со второй половинкой пикантными подробностями прошлого.

Овен

Сегодня у влюбленных Овнов день исполнения желаний. Сама судьба поможет им подать себя в выгодном освещении, посодействует реализации их планов и «сбыче мечт». На их стороне люди, обстоятельства, информационный фон и даже погода. Единственный нюанс: не затягивайте приятные мероприятия до ночи.

Телец

Сегодня звезды не советуют Тельцам идти в любви напролом, брать на мушку крупные цели и делать большие ставки: возможна осечка. Жизнь укажет им обходной путь, ведущий к вожделенному результату с меньшими рисками. Вместо чистой импровизации, нужен интерактивный план с пространством для маневра.

Близнецы

Сегодня Близнецы не встретят препятствий в своих любовных планах: вплоть до ночи судьба дает им «зеленый свет». Близнецам, мечтающим встретить идеального партнера, важно не быть рассеянными: велика вероятность столкнуться со своей половинкой на бегу, в процессе хлопот, в ходе поездки, развлечений.

Рак

Сегодня влюбленным Ракам везет, но в неожиданный момент и не так, как они думали. Для любовного успеха им необходим разрыв личных шаблонов. Если спонтанность и импровизация не ваш конек, не навязывайте судьбе свои требования, а изучите закономерности ситуации - и легко просчитаете исход свидания.

Лев

Сегодня Львы легко могут сыграть на благородстве и дружелюбии своего партнера. Вкупе с искренней взаимной симпатией и общностью взглядов, эти качества снимут противоречия в отношениях и превратят их в практически идеальный союз. Надолго ли - неизвестно, ясно лишь, что моментом стоит пользоваться.

Дева

Сегодня маневры влюбленных Дев выглядят хаотичными, но на деле все их действия подчинены одной цели. Многие Девы окажутся заложниками созданной ими же патовой ситуации и будут вынуждены любой ценой довести игру до конца. Исход событий обещает быть неплохим, но без стресса и волнения не обойдется.

Весы

Сегодня горизонт влюбленных Весов ясен, их чувства к пассии взаимны, а перспективы романа поистине радужны. Встречи этих суток судьбоносны и сулят счастливый союз. На этот день хорошо запланировать знаменательное мероприятие (красивый публичный жест, помолвку, старт романтического путешествия).

Скорпион

Сегодня Скорпионы готовы сделать ради прогресса в любви все возможное и невозможное. Например, героически наступить на горло своей привычке ради любимого человека или расшибиться в лепешку, исполняя его (ее) капризы. Важно, чтобы их подвиги ценились по достоинству, иначе Скорпионы затаят обиду.

Стрелец

Сегодня Стрельцы приговорены к успеху в любви - и приговор будет приводиться в исполнение всякий раз, когда они имеют дело с представителями противоположного пола. Это день, когда можно исправить почти все ошибки в отношениях. Свободных Стрельцов вдохновит легкость знакомства и обилие вариантов.

Козерог

Сегодня Козероги получают отдачу от своих замыслов или неожиданно успешно импровизируют. День позволяет им преодолеть консерватизм, адаптироваться к странностям пассии или новому режиму встреч. Многие Козероги вложатся в свое счастье временем и деньгами, считая эту валюту более ценной, чем эмоции.

Водолей

Влюбленным Водолеям не стоит оставаться в этот день пассивными: судьба готова выполнить их желания или указать к ним верный путь. Не менее приятные перспективы у Водолеев, ищущих любовь. Тот, кто испытывает к вам симпатию, сегодня видит в вас лучшие черты, принимает или не замечает ваши недостатки.

Рыбы

Рыбам не стоит афишировать свои сегодняшие любовные приключения и удачи: не исключено, что вскоре они станут не вдохновляющим трофеем, а тяжким грузом. Желательно блюсти режим секретности и другие правила, диктуемые моментом. Спортивный азарт в любви сегодня важнее эмоциональной гармонии и доверия.