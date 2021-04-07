Почва уходит из-под ног — гороскоп на 8 апреля

25-26 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах размывает горизонт.

Правильные ощущения и предчувствия часто будут перебиваться ложными, в угоду моменту или собственным иллюзиям.

Сократится поток поддержки. Ослабеет контроль, воля и концентрация внимания. Станет сложнее выполнять обязательства, поддерживать ясность и порядок, сохранять принципиальность. Возможны искажения в осуществлении благих намерений. Искушения дня: обман, сомнительный обходной путь при наличии законного и прямого, «ложь во спасение». Усилится мнительность, появятся предпосылки для опозданий, недоразумений, путаницы.

Овен

В эти сутки Овнов начнет подводить чувствительность, рассеянность. Снизится и поток внешней удачи. Если вчера вы не смогли задействовать положительные факторы и счастливые находки, сегодня делайте это с осторожностью: возможны искажения и помехи. В течение дня возрастет общий фон неясности и путаницы, возможна имитация бурной деятельности, появится тенденция к сомнениям, заблуждениям, опозданиям.

Телец

Тельцам этот день сулит ровный эмоциональный фон и смягчение внутренних противоречий. Им удастся стать дружелюбнее к более успешным и властным людям, смирить нетерпение, найти утешение в случае огорчений. Менее приятна внешняя часть: возможны ошибки, высока вероятность ненамеренного обмана или небрежности с любой стороны. Звезды советуют быть осмотрительнее, ведя дела и прибегая к помощи друзей.

Близнецы

Сегодня Близнецы вновь ступают на знакомую им почву иллюзий, интриг или обмана, старых или новых искушений. Близнецам, искренне стремящимся к кристальной честности в отношениях и прозрачности в делах, помешают придерживаться ясной политики обстоятельства или чужие поступки. Лучше отложить на пару дней все важные дела, уклониться от переговоров и не создавать почву для конфликтов со своей стороны.

Рак

Сегодня тонкая интуиция и богатое воображение Раков скрашивают им жизнь, но подводят их в практических делах. Их давние тайные убеждения или навязчивые фантазии создают почву для недоразумений даже там, где все предельно ясно. Легко взять ложный курс на старте или свернуть с пути уже в ходе дела. Звезды рекомендуют отложить путешествие, начало учебы, исследований, сотрудничества с иностранцами.

Лев

Львов звезды предупреждают о риске небрежности, неясности и путаницы. Даже легкие недоразумения в этот день имеют скрытые неприятные последствия. Могут подвести друзья, попутчики. Корни проблем следует искать в прошлом, глубоком или недалеком. Лучше отложить размещение средств и ценностей, заключение сделки, договор на медицинское, техническое, банковское, транспортное или страховое обслуживание.

Дева

Сегодня звезды рекомендуют Девам взять паузу в значимых планах, воздержаться от публичных оценок, обещаний и выводов, избегать ответственных начинаний, тесного сотрудничества, обмена деловыми функциями, а также бояться, как огня, любого намека на интригу, не участвовать в «подковерных играх» и не реагировать на провокации. Поставив себе ограничения такого рода, вы убережете себя от массы проблем.

Весы

Сегодня Весам стоит сбавить градус социальной активности, сделать перерыв в переговорах, сотрудничестве, светской жизни. Лучше не планировать на этот день выступления, встречи, представительские мероприятия, начинания и бережнее отнестись к здоровью: в явной или завуалированной форме могут вернуться симптомы недомоганий. Возможна халатность при сопровождении, оказании услуг, выполнении договора.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов есть искушение использовать свою проницательность в сомнительных целях - например, создания дымовой завесы для неблаговидных маневров. Играя нечестно, есть риск себя же загнать в силки. Начинания этого дня грозят превратиться в незаконные авантюры и добавить хлопот. Возможен промах в работе, охране, слежке. Выйти из ловушки поможет изворотливость или знание механизма капкана.

Стрелец

Сегодня Стрельцы хотят найти тихую гавань и «бросить якорь», но нигде не чувствуют надежности. Неясность даст пищу фантазии, может породить скрытую тревогу, недоверие в семье или подозрения в отношениях. Часть опасений не беспочвенна. Во избежание ложного шага, стоит на пару дней свернуть общие дела и встречные инициативы: это лучше, чем уйти в приятные иллюзии и превысить разумную меру доверия.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит полагаться на близкое окружение, добросовестность помощников и уровень сервиса. Возрастает риск загадочных недоразумений в пути, оплошностей в процессе лечения и в ходе рутинных работ, размолвок с коллегами, соседями, персоналом. Добавить хлопот могут питомцы. В атмосфере беспорядка или мелких интриг вам станет сложнее следовать планам и нормам, держать планку качества.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям сбавить пафос, умерить скорость и немного приглушить темперамент. Если вчера вы не успели реализовать свой потенциал и извлечь из ситуации все возможное, вам придется сократить аппетиты и сделать паузу на пару дней. Поступив иначе, вы зря потратите силы и поставите под сомнение свои отличные позиции. Стоит следить за качеством пищи и не злоупотреблять алкоголем.

Рыбы

Сегодня возрастает зависимость Рыб от собственных эмоций, самочувствия и привычек. В течение дня усилится непоследовательность, скрытая нервозность и податливость на соблазны. Правильное побуждение будет перекрыто ложным деструктивным импульсом. Лучше не уповать в этот день на счастливый случай и исключить лишнюю суету: негативные стороны любого порыва окажутся на порядок сильнее положительных.