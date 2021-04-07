Не все дела вам по зубам — финансовый гороскоп на 8 апреля

Сегодня стоит осторожно браться за серьезные задачи — есть риск их не выполнить.

Овен

Овны в этот день будут склонны решать вопросы без излишней огласки. Возможно, внешние обстоятельства заставят вас искать обходные пути, поскольку открытая деятельность может быть сопряжена с трудностями. Постарайтесь обойтись без финансовых заимствований. При денежных переводах будьте внимательнее – есть риск отправить деньги не по назначению.

Телец

Тельцам в этот день звезды не советуют вести переговоры и подписывать соглашения о долгосрочном сотрудничестве. Возможно, ваши планы придется корректировать из-за нарушения деловых договоренностей. Это благоприятный день для урегулирования вопросов получения льгот и компенсаций. Успешно пойдет работа над выполнением частных заказов по фрилансу

Близнецы

Близнецы, занимающие руководящие должности, будут настроены к активной управленческой деятельности. Однако звезды советуют воздерживаться от кадровых перестановок и внесения изменений в действующий график работы – подобные решения могут оказаться неудачными. Успешно идет работа в составе группы единомышленников. Хорошо составлять бизнес план и работать с прицелом на перспективу.

Рак

Ракам, проходящим профессиональное обучение, сегодня будет нелегко сосредоточиться на изучении сложного учебного материала. Прежде чем браться за новые разделы знаний, полезно повторить пройденный материал. Для карьеры день удачный – повышаются ваши пробивные способности. Успешно поработают индивидуальные предприниматели и руководители.

Лев

Львы смогут преуспеть в профессиональном обучении. Ваши интеллектуальные способности заметно усиливаются, что позволит вам относительно легко усваивать сложный учебный материал, сдавать экзамены, контрольные и зачеты. Хорошо поработают работники дизайнерских студий, рекламных агентств, издательств и типографий. Успешно проходят служебные командировки.

Дева

Девам сегодня нелегко будет заниматься выполнением клиентских заказов. Дело в том, что вам будут часто попадаться ненадежные клиенты и заказчики, некоторые из которых будут отвлекать ваше внимание, но так и не сделают заказ. Кроме того, на вас могут пожаловаться начальству. Удачно пойдут дела у работников банков и страховых агентств.

Весы

Контакты с коллегами по работе могут отнимать сегодня много времени у Весов. Причем, большая часть разговоров может не относиться к делам. Старайтесь действовать более сосредоточенно, планируйте свое рабочее время, не занимайтесь выяснением личных отношений с коллегами. Удачное время для ведения переговоров с деловыми партнерами.

Скорпион

Скорпионов сегодня будет привлекать все новое. Возможно, вам захочется что-либо усовершенствовать в стиле и методах работы. Однако наиболее правильным и результативным будет сосредоточиться на той работе, которую вы хорошо знаете и умеете выполнять. Опыт сейчас гораздо важнее для результативной работы. Творческие работники могут не справиться с возложенными на них обязанностями.

Стрелец

Этот день для Стрельцов интересен в плане совершенствования работы, изменения подходов, поиска более прогрессивных и производительных приемов. Вы будете чувствовать усиление творческих способностей. Хорошо заниматься рекламой, участвовать в конкурсах, кастингах. В текущих делах уделяйте больше внимания поддержанию доброжелательных отношений с коллегами.

Козерог

Козерогам звезды не советуют на этот день планировать важные деловые встречи, поездки. Новые знакомства могут пойти по невыгодному для вас сценарию и не приведут к нужным вам договоренностям. Торговцы могут столкнуться с некоторыми логистическими сложностями. Рекомендуется сосредоточиться на тех делах, которые близки к завершению.

Водолей

Деловые контакты Водолеев с начальством в этот день оставляют желать лучшего. Возможно, вам поручат выполнение трудной и низкооплачиваемой работы, которая не будет приносить вам удовлетворения. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто связан с торговлей, поездками и консультациями. Хороший день для приобретения и укрепления деловых связей.

Рыбы

Рыбы в этот день будут склонны к проявлению деловых инициатив, однако звезды предостерегают вас от поспешных решений. Дело в том, что вы рискуете взяться за такое дело, к которому можете оказаться неподготовленными, с которым можете не справиться. Обязательно согласуйте свои инициативы с начальством. А вот в деньгах вам повезет, и вы сможете заработать больше, чем обычно.